La estrategia de Massa, las políticas de Estado de Perotti-Pullaro y las definiciones de Javkin

rmercados. Los faltantes en estaciones de servicio, supermercados y otros sectores, como materiales de construcción, reflejan estas crecientes tensiones, exacerbadas por el intento gubernamental de mantener los precios artificialmente bajos.

Según las directrices de Massa, no se permitirá ningún cambio importante hasta el 19 de noviembre. El compromiso de lograr un superávit fiscal del 1% del PBI en el próximo año se mantiene firme, y se anunciarán "medidas de austeridad" de inmediato. No obstante, aún no se dieron detalles específicos sobre estos aspectos.

En caso de ganar las elecciones, Massa es consciente de que enfrentará un verano complicado, con una mayor presión cambiaria y un aumento significativo de la inflación, al menos entre diciembre y marzo. La mayoría de las consultoras privadas estiman que la inflación acumulada para el año 2023 alcanzará el 180%, y podría llegar al 250% interanual para marzo o abril del próximo año.

El gobierno deberá diseñar un programa para estabilizar la economía. Y respiran un poco más aliviados estos días con las lluvias. Se espera que la próxima cosecha aporte entre 10.000 y 15.000 millones de dólares adicionales en comparación con la cosecha anterior, lo que permitiría al Banco Central acumular reservas nuevamente. Sin embargo, para lograr este equilibrio, será necesario mantener un control estricto sobre las importaciones.

Con informacion de Rosario 3.