Preocupación por el fraude electoral en la Argentina: «Se va a pedir que haya veedores internacionales en el balotaje»

Javier Iguacel, vicepresidente del PRO de la provincia de Buenos Aires, afirmó que van a ayudar a fiscalizar en el balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa para que no haya fraude como sucedió en las elecciones generales, cuando se trastocaron telegramas y se subieron datos al centro de cómputos que no coincidían con las actas de las urnas. Iguacel dijo que la Argentina no debe terminar como Venezuela, es decir, con una «democracia simulada».

«Hay de denuncias en los distintos juzgados donde se ha detectado fraude, así que no sé cuál es el riesgo, pero están las pruebas y yo lo he visto muchas veces como el empacho de urna (más votos de los que están habilitados para la mesa), el voto cadena, tachar los telegramas, así que me parece peligroso para la democracia no abordar el problema y no hablar del tema», expresó Iguacel en una entrevista para la radio Futurock.

«En el balotaje va a depender de la fiscalización de la gente. El peligro, es que nos pase como Venezuela, que seamos una democracia simulada, por eso, se va a pedir que haya veedores internacionales y muchos fiscales en todos lados, para que se respete el voto popular, después que salga lo que la gente quiere», indicó el intendente de Capitán Sarmiento.

«No tiene que pasar que se cambien los telegramas, que se te metan sobre el final de los comicios más gente de la que verdaderamente puede ir a votar, bueno esas cosas que todos sabemos que suceden», relató el exsecretario de Energía de la Nación que fue parte del gobierno de Mauricio Macri entre 2018 y 2019.

El proyecto para mejorar la democracia en la Argentina

«Cuando se inicien las sesiones ordinarias en 2024 vamos a lanzar el proyecto de la Boleta Única de Papel (BUI), que ya es una mejora, que lo ha hecho Córdoba y lo ha hecho Santa Fe», explicó el ingeniero petrolero y dirigente político de 49 años que también estuvo 6 meses como ministro de Energía entre 2018 para remplazar al saliente Juan José Aranguren.

«Quiero aclarar que donde uno ve que sistemáticamente hay métodos no democráticos para ganar las elecciones, es en lugares donde justamente no hay cambios del poder como Formosa Santiago del Estero o en el conurbano, que tienen siempre a los mismos. Hay que estar alerta, hay que denunciarlo, no hay que quedarse callado», concluyó.

