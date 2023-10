El protagonismo de Macri en la campaña de Milei causó polémica y en La Libertad Avanza analizan sumar a Bullrich

En las últimas 72 horas, Mauricio Macri tuvo tanto protagonismo en los medios como Javier Milei para hablar del pacto que ambos alcanzaron para competir contra Sergio Massa en el balotaje: concedió tres entrevistas (una radial y dos televisivas) en las que pidió el voto para el candidato libertario y criticó en duros términos a los sectores de Juntos por el Cambio que objetaron su decisión.

Sin embargo, algunos “halcones” del PRO revelaron que los estrategas de La Libertad Avanza, con quienes se reunieron este lunes para definir una campaña conjunta, tienen una encuesta de la que se desprende que es “contraproducente” la visibilidad del ex presidente en la campaña de Milei: “Como le pasó a Patricia, en los sondeos y en los focus group hay un significativo rechazo a tanto protagonismo de Mauricio en favor del candidato presidencial”, aseguraron a Infobae.

Por eso, anticiparon, Macri no haría más declaraciones desde ahora para dejar que el líder libertario sea la principal figura de la actividad proselitista hasta la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre. “En los últimos días, Mauricio eclipsó a Milei y eso no puede volver a pasar”, advirtieron.

En las mismas encuestas, según trascendió, Bullrich registra una buena imagen en el núcleo duro de los votantes de Milei, por lo que el entorno de la ex candidata de JxC deja entrever que el equipo de campaña libertario avaló su aparición en los medios para hablar en favor del postulante, algo que se concretará en estos días. De la misma forma, se coordinará entre La Libertad Avanza y el PRO la próxima aparición mediática de distintos referentes del ala dura del partido que fundó Macri.

Incluso no se descarta que Bullrich encabece un acto para pedir el voto a Milei o que participe de alguna actividad con él, aunque el bullrichismo advirtió: “Nosotros no lo decidimos. Toda la campaña está en manos de Javier y de su equipo. Patricia ya le dijo que hará lo que ellos le pidan”.

El bullrichismo deliberó este lunes con referentes libertarios para analizar las dos áreas en las que el PRO colaborará con Milei: la fiscalización del voto y la aparición en los medios. En el primer caso, esta semana se pondrá en funcionamiento una mesa que organizará la tarea de los fiscales, de la que participarán, por el PRO, Cristian Ritondo, Federico Angelini y Paula Bertol.

De la misma forma, también comenzará a trabajar en los próximos días una mesa política conjunta, piloteada por Guillermo Francos, el designado ministro del Interior de un eventual gobierno libertario, a la que se incorporará Juan Pablo Arenaza, quien fue el jefe de campaña de Bullrich.

Luego de que Bullrich anunció su apoyo a Milei en el balotaje, Macri se pronunció en el mismo sentido en una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann, el viernes pasado, en la que dijo que el libertario “lidera la propuesta de cambio y hay que tener la humildad de reconocerlo”, al tiempo que lanzó duras críticas a dirigentes radicales a quienes que acusó de “transar” con Massa, como el titular de la UCR, Gerardo Morales; el senador Martín Lousteau y el diputado nacional Emiliano Yacobitti.

“Ellos han tenido permanentemente reuniones con Massa, con Morales a la cabeza. Le han apoyado todas las leyes que Massa les pedía en contra de la decisión de la mayoría, aumento de impuestos, jubilaciones sin aportes... Morales, Yacobitti y Lousteau transando por detrás de nosotros”, señaló.

Consultado por las críticas de Elisa Carrió, quien aseguró que a Macri “le ganó su lado oscuro y siempre buscó pactar con Milei”, el ex presidente contestó: “Cuando a la gente le gana el ego, se transforma en alguien que no puede construir nada bueno y lo que tenemos que lograr es recordar quién nos dio poder, que es la gente, y eso es para construir, no para dañar”.

Macri incluso usó una polémica comparación para pedir el voto a Milei: “Los cambios traen incertidumbre, pero la certeza es que estamos en un tobogán que va para abajo. En algún momento, salgamos del tobogán. Por ahí te da miedo. Es como ir a un auto a 100 km/h y te vas a chocar contra el paredón y sabés que te matás, entonces te tirás del auto. ¿Y vas a sobrevivir? Qué se yo, pero al menos tenés una chance, ¿o no? Dejémonos de joder, tenemos que salir”.

Este domingo, el ex mandatario habló primero con Jorge Lanata en su programa de Canal 13 y luego con José del Río en LN+. En ambos casos, hizo declaraciones similares a las del viernes pasado. “Tenemos que decidir si Massa continúa o no, y con él no hay incertidumbres. Con Milei tenemos todas las incertidumbres porque no lo conocemos, nunca gobernó, pero lo que yo puedo decir es que siempre que lo vi y las ocho o nueve veces que le hablé nunca me mintió; Massa me mintió siempre”, remarcó.

El ex presidente también afirmó que “el voto en blanco, el no ir a votar y la neutralidad son funcionales a Massa” y que “acá hay que decidir si queremos cambio o continuidad; yo estoy por el cambio”. No obstante, aclaró que no está “contento” con que el libertario sea quien vaya al balotaje, porque su “candidata era Patricia Bullrich” y jugó “todo lo que tenía” para ayudarla, pero consideró que “los jóvenes, en su mayoría, eligieron” al líder de La Libertad Avanza.

* Para www.infobae.com