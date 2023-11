Natalia de la Sota: "No puedo estar de acuerdo con un candidato que denosta a los demás"

La integrante del Bloque Córdoba Federal, Natalia de la Sota, aseveró que "veo demasiada furia y catarsis en lo que plantea LLA". Su familia radical y peronista, la relación y el desencuentro de Córdoba y el kirchnerismo, y su decisión de cara al balotaje, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Me quedé reflexionando y no sabía esta historia de que, además de ser hija de José Manuel de la Sota, su madre es Silvia Zanichelli, quien es hija de otro ex gobernador cordobés.

Es decir, es hija y nieta de gobernadores de Córdoba. Y se me viene la reflexión que siempre se hace de Máximo Kirchner y lo difícil que es para una persona haber tenido padre y madre presidentes.

¿Le afectó en su vocación al principio? Disculpe si no soy lo suficientemente prudente para preguntarle si se psicoanalizó y fue un tema que tocó en psicoanálisis.

Sí, me psicoanalicé. De todas maneras, para mí fue un orgullo. Aclaremos que mi abuelo, Arturo Zanichelli, fue gobernador de Córdoba por el radicalismo, y mi padre tres veces gobernador por el justicialismo. Luego, en la mezcla y en la sangre, ganó de la Sota y el justicialismo.

Son dos referentes importantes, es un orgullo su trayectoria y cómo los tienen considerados a ambos en la provincia. Zanichelli fue hace muchos años gobernador de Córdoba, de 1958 a 1960, y posteriormente sufrió una intervención al gobierno de Córdoba y, sin embargo, los cordobeses lo recuerdan mucho. Y ni hablar de mi padre.

No es fácil después de dos grandes referencias familiares. Me dediqué mucho tiempo a la cuestión privada, soy docente de artes y música, y luego una cae medio seducida y se rinde a esto que es la política, que lo aprendí y me lo enseñaron como un servicio a los demás.

Por eso es que me duele ver cómo nos enfrentamos tanto y llegamos a lugares casi inimaginables a la política, a la diferencia entre las fuerzas. Soy la "antigrieta", en mi familia nunca hubo discusiones por política.

La primera vez que tu papá había conocido a Sergio Massa, que había sido en una comida, en un restaurante creo que cerca de Tigre, y era la primera vez que se juntaban, José me cuenta que una persona, un comensal, le sacó una foto a ambos y que Massa estaba preocupado de que la foto trascendiese.

Entonces, tu papá me comentaba que no creía o no se sentía seguro si tenía tanto miedo de que trascendiese que estaban en una relación, que ésta pudiese llegar a ser seria y perdurable. Posteriormente, lo fue.

Hay toda una especie de mito de que nadie le cree nada a Massa, que todo el mundo dice que es "el seductor de América", que le dice a todo el mundo lo que cada uno quiere escuchar y se van con la idea de que "me habrá simplemente seducido y nada más que eso". Ese es el karma que él tiene, todos somos humanos y tenemos nuestros talones de Aquiles.

Quería aprovechar tu conocimiento para que me ayudes a entender qué relación tienen Córdoba y Massa, dado que como tuvo una alianza con tu padre y él es sinónimo de Córdoba, pero al mismo tiempo luego hizo una alianza con Cristina Kirchner y Córdoba es la provincia más antikirchnerista, ¿esa herida de Massa kirchnerista está cerrada? ¿Cómo lo podrías explicar para nosotros a la distancia?

La realidad es que Córdoba tuvo una relación difícil, de desencuentros y destrato por parte de los gobiernos de Cristina. Con Néstor Kirchner me parece que la relación era otra, pero luego de la 125 se complicó mucho la relación con Córdoba, es lo cierto.

Creo también de que la historia del kirchnerismo o antikirchnerismo ya debería ser como una historia un poco vieja. Claramente, estos destratos y desencuentros influyeron y se nota a la hora de las elecciones. El PJ de Córdoba se transformó desde que mi padre fundó Unión por Córdoba, que fue cerca de 1998, y ganó allí la elección.

De hecho, los cordobeses acompañaron gobiernos donde el PJ fue la columna vertebral siempre en sus distintas alianzas y coaliciones, pero siempre acompañaron las buenas gestiones del PJ provincial. La relación con el kirchnerismo fue difícil.

De todos modos, lo que estoy planteando hoy es que, ante una situación como la que estamos viviendo, de esta decisión que la sociedad tomó de poner a dos candidatos, como Massa y Javier Milei, para que tengamos que decidir quién maneja los destinos de Argentina, la imposición fue muy clara, en relación a que yo estoy en las antípodas de lo que plantea Milei y La Libertad Avanza.

Primero porque, desde una cuestión de valores que una sociedad sana debe tener, no puedo entender cómo pueden poner por encima la competencia feroz y el mercado al valor de la cooperación, la indiferencia o el individualismo por encima de la solidaridad, la intolerancia por encima de la convivencia y el respeto.

En eso también pienso en que este lunes se cumplieron 40 años de aquella elección de 1983 y escuchamos, supongo que todos, o volvimos a escuchar los discursos de Raúl Alfonsín, sobre todo, ese discurso cuando ganó, que me llamó mucho la atención. Lo escuchaba decir que "hemos ganado la elección, pero no hemos derrotado a nadie" y hablaba de unión nacional, convivencia democrática, solidaridad, justicia social y de la ayuda fraterna.

Estos términos me llamaron la atención por cómo cambiamos tanto en nuestra convivencia democrática. Escucharlo a Alfonsín en ese momento fue muy emocionante y no puedo estar de acuerdo con un candidato que denosta a los demás y habla de poner la tapa del ataúd del kirchnerismo. Y digo el kirchnerismo pero podría ser macrismo o cualquier fuerza política.

No creo en estas ideas, en romper relaciones con el Vaticano, e insultar de la manera que insultó al Papa Francisco. Veo demasiada furia y catarsis en lo que plantea LLA.

Por lo tanto, sigo en mi fuerza política y desde mi lugar, que es Hacemos por Córdoba, decidí apoyar la mirada o esta opción de país que plantea Massa, pero porque tengo que ver y creo en un Estado presente.

También creo en la educación y la salud pública, con todo lo que hay que mejorar, y las diferencias respecto al Gobierno Nacional, incluso a Massa y todos los reclamos que Córdoba sigue teniendo. No se trata de claudicar las banderas, pero claramente tengo que tomar una opción.

Escucho a Juan Schiaretti, que entiendo también que con tu papá tenía una relación de mucha cercanía y, al mismo tiempo, de diferencias, hacer malabarismos. Pero el día que sacó el doble de votos que había obtenido en las PASO, un día de gloria y una muy buena elección para él, abrió su discurso recordando a una Madre de Plaza de Mayo, en un mensaje absolutamente inequívoco.

Luego, ayer, con los 40 años de la elección de Alfonsín también. ¿Está diciendo de alguna manera "no voten por la LLA que es negacionista"? ¿Es un mensaje demasiado subliminal o lo estamos interpretando mal?

En eso quiero ser muy respetuosa.

¿Qué entendés vos? Yo entiendo que está diciendo que "no voten por la LLA", pero no sé si es que quiero creer eso y se me mezclan sentimientos con pensamientos. Pensé que desde Córdoba podías hacer una hermenéutica mejor que la nuestra.

Dame licencia en ese punto. Quiero ser respetuosa de cuando se manifiesten el gobernador actual y el electo, que aún no tomaron posición, y me parece que ponerme a interpretarlo yo sería una falta de respeto.

Ellos están de viaje, en una gira, y cuando vuelvan entiendo que tomarán la decisión, y dirán o se manifestarán por un candidato, el otro, o por la neutralidad. Quisiera correrme de ese lugar porque no quiero ser irrespetuosa.

