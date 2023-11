Créditos ANSES para trabajadores: requisitos y restricciones para solicitar hasta $1.000.000

La ANSES ofrece créditos a trabajadores en relación de dependencia, que llegan hasta $1.000.000 con tasas preferenciales del 50% (TNA) y a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Este miércoles, el organismo previsional incrementó el monto máximo en un 150%, ya que antes llegaban a los $400.000.

Para solicitarlo, los empleados que aporten al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) deben cumplir con algunos requisitos, entre ellos, que el salario no se encuentre alcanzado por el Impuesto a las Ganancias. Es decir, que podrán pedirlo aquellos con salarios brutos de hasta $1.980.000. Los trabajadores podrán tramitarlos todos los días de 10:00 a 20:00 a través de la página web o de la aplicación Mi ANSES.

Uno por uno, los pasos para tramitar el Crédito ANSES para trabajadores

Ingresar a mi ANSES -de todos los días de 10:00 a 20:00- con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Elegir el monto y la cantidad de cuotas del crédito a solicitar.

Acercarse a una oficina ANSES sin turno con su DNI y el código recibido dentro de los 10 días posteriores a la solicitud.

Una vez autorizado el crédito, 7 días hábiles después se acreditará el monto solicitado en la tarjeta de crédito asociada a la cuenta sueldo.

Las claves y prohibiciones del crédito ANSES para trabajadores registrados

Pueden solicitarlo los trabajadores formales que no se encuentren alcanzados por Ganancias.

La relación cuota-ingreso no puede superar el 20% de la remuneración bruta mensual.

Se puede saldar deudas con la tarjeta de crédito o realizar consumos.

El dinero no podrá ser retirado en efectivo o utilizado para realizar plazos fijos.

Los titulares no podrán adquirir dólares en el mercado oficial de cambios hasta que finalice la vigencia del crédito.

La primera cuota se descontará al tercer mes de recibido.

La tasa nominal anual de financiamiento del crédito es del 50%.

Las cuotas del crédito se van a debitar de la cuenta bancaria donde se percibe la remuneración, a través del Sistema Nacional de Pagos del Banco Central (BCRA).



Créditos para trabajadores formales: cuáles son los requisitos para acceder a $1.000.000

Según la ANSES, los empleados formales pueden solicitar el préstamo de hasta $1.000.000, en 24, 36 o 48 meses, si cumplen con las siguientes condiciones:

Estar en relación de dependencia con una antigüedad mínima de 6 meses continuos bajo el mismo empleador.

Al solicitar el préstamo, la remuneración debe ser inferior a la alcanzada por el Impuesto a las Ganancias. Hasta diciembre, es de $1.980.000 brutos.

Ser titular de una tarjeta de crédito del banco donde se percibe la remuneración mensual.

Residir de manera permanente en el país.

Tener menos de 60 (mujeres) y 65 años (hombres) al momento de finalizar el crédito.

No superar la “Situación 2″ en la Central de Deudores del Banco Central.

No ser beneficiario de jubilación y/o pensión con línea de crédito dentro del programa Créditos ANSES.

Con informacion de Todo Noticias.