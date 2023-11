El Inter Miami confirmó que se suspendió la gira de amistosos por China: cuánto tiempo estará Messi sin jugar

El Inter Miami confirmó que los amistosos ante Qingdao Hainiu y Chengdu Rongcheng, de la Superliga de China, quedaron suspendidos debido a “circunstancias imprevistas” en el gigante asiático. De esta manera, Lionel Messi tendrá un extenso período de inactividad hasta que comience la próxima temporada de la MLS.

El equipo de Gerardo Martino tenía previsto entrenar hasta el 17 de noviembre en el predio de Fort Lauderdale, para luego partir hacia China con el fin de disputar dos encuentros que estaban programados entre el 5 y 8 de noviembre, días antes de la tercera doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Selección Argentina (vs. Uruguay, el 16/11, y Brasil, el 21/11).

El promotor de la gira, la empresa NSN (Never Say Never), fue quien le informó al Inter de la suspensión de la gira. Sin embargo, desde el club no descartan la posibilidad de conseguir nuevos rivales para disputar amistosos.

Cuándo vuelve a jugar Messi con el Inter Miami

A la espera de ver si el Inter consigue nuevos amistosos para reemplazar la gira suspendida en China, Messi se entrenará con su equipo hasta algunos días antes del duelo entre la Selección argentina y Uruguay del 16 de noviembre.

Luego del partido frente a Brasil el 21 del mismo mes, el rosarino deberá esperar hasta febrero del 2024 para volver a jugar con el equipo estadounidense, y lo hará nada más y nada menos que contra Newell’s, club del cual se declara hincha.

El partido se disputaría el 17 de febrero, pero todavía faltan resolver los detalles.

Fuente: TN