Roberto Baradel le inciará acciones legales a Patricia Bullrich: "El pueblo la sacó de la cancha y terminó tercera cómoda"

El dirigente sindical Roberto Baradel contó que le envió una carta documento a Patricia Bullrich por los dichos de la ex candidata presidencial durante su campaña.

El secretario general de SUTEBA, reelecto recientemente por el 80% del padrón y actual dirigente de la CTA bonaerense, catalogó la gestión de Axel Kicillof como “uno de los mejores gobiernos que tuvo la provincia”, denunció que la campaña de Javier Milei está manejada por Mauricio Macri y advirtió que los argentinos en el balotaje “nos jugamos mucho”.

“La campaña de Javier Milei es la campaña de Patricia Bullrich y Mauricio Macri que, hoy, asume Milei”, esgrimió Baradel. El dirigente de SUTEBA agregó que el candidato libertario “se desdibujó absolutamente y el que está llevando a cabo la campaña es Mauricio Macri. El video que filmó es todo un símbolo hablando de educación con una biblioteca vacía detrás”.

Y cerró el tema: “Ellos saben que nosotros no vamos a aceptar la pérdida de derechos de trabajadoras y trabajadores, no vamos a aceptar que se privatice la educación pública, no vamos a aceptar que hagan negocios con la salud, que vayan en contra de los derechos de los jubilados”.

En diálogo con Roberto Caballero en El Destape Radio, el dirigente de la CTA bonaerense se refirió a la campaña que llevó adelante Juntos por el Cambio y no se olvidó de sus diferencias con la exgobernadora provincial María Eugenia Vidal: “la presentaban como el futuro de la derecha en Argentina y se fue con el voto popular. Y nosotros al poco tiempo, reafirmamos nuestra conducción en el sindicato con el apoyo de más del 80% de los votos. Y ahora pasó una cosa similar. Ellos llevaron adelante una campaña de esas características y salieron terceros”.

Del spot a tribunales

Tras conocerse la derrota de Patricia Bullrich en las elecciones presidenciales del 22 de octubre, el titular del SUTEBA confirmó que le envió una carta documento por sus dichos durante el spot de campaña, que lo aludía. Y agregó: “Le voy a iniciar acciones legales por el tema de la campaña, y me contesta que yo no la iba a sacar de la cancha, y yo pensaba: no es que yo la iba a sacar de la cancha, sino que el pueblo argentino la va a sacar de la cancha. Y dicho y hecho resultó tercera cómoda en lo que fue la contienda electoral del 22 de octubre”.

“Hay que ser conscientes que tenemos una situación muy compleja. Porque el voto se emite no solo desde lo racional, sino desde lo emotivo. Los medios hegemónicos construyeron un sentido común, con la incitación al odio, mentiras y demás”, expresó Baradel. Y planteó que en el balotaje hay dos opciones: “le abrimos una puerta al futuro o miramos al pasado”.

Crecimiento de la derecha

El dirigente de la CTA afirmó que los pensamientos “neoliberales” o el afianzamiento de sectores de “la derecha” son un fenómeno mundial, y argumentó: “Cuando los gobiernos populares, progresistas o sociales demócratas en el mundo no hacen las cosas que tienen que hacer en beneficio del bienestar popular y se asemejan más a los gobiernos de derecha o se quedan a mitad de camino entre la copia y el original eligen el original. Entonces vienen gobiernos de derecha, concretamente”.

Apoyo explícito

Durante la entrevista, el actual titular de SUTEBA resaltó el triunfo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. “Se ha convertido en uno de los referentes más importantes del espacio político del presente y de cara al futuro”, expresó. Y agregó: “Destaco su gestión como uno de los mejores gobiernos que ha tenido la provincia de Buenos Aires. Un compañero militante, que tiene cercanía, que recorre, que escucha y que gestiona”.

En la misma línea elogió al candidato a presidente de Unión por la Patria. Según el dirigente sindical el actual ministro de Economía “tomó decisiones de gobierno que mejoró la vida de los argentinos. Eso y la militancia permanente en todos los espacios lograron que se dieran vuelta los resultados de las PASO y se ganara la elección del 22 de octubre”.

Baradel: "Las campañas en las redes hacen daño"

Baradel señaló que las campañas que padece en las redes “hace daño”. Aunque también se encargó de desmentir todo lo que se dijo sobre él: “Si en las elecciones del sindicato nos hubiésemos basado en lo que dicen las redes o por los medios hegemónicos hubiéramos perdido la elección”.

En relación con su gestión como titular del gremio justificó que durante los últimos años no convocaron a medidas de fuerza “no por cercanía con Kicillof, sino porque en lugar de cerrar escuelas como Vidal, inauguró más de 200 edificios nuevos, entrega de notebooks, paritarias. En lugar de perseguir a los trabajadores, legitima el tema del trabajo y del compromiso docente. Esa es la diferencia”.

Acusó a la oposición de querer “separar a la comunidad de los trabajadores y, además, impugnar la gestión como la de Kicillof. Y la sociedad les dio una mala noticia”. Baradel reconoció que el 19 de noviembre “nos jugamos mucho" y afirmó que está en juego “la integración a favor de los pueblos y no a favor de las corporaciones”.

Con información de www.perfil.com