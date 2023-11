Hay ballotage: qué implica el puente que el socialismo le armó a Sergio Massa y Juan Schiaretti

Con su apoyo explícito para el ballotage al candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, el Partido Socialista podría influir en el resultado final en la provincia de Santa Fe que es clave en el desarrollo electoral nacional. Esto se debe a la sociedad que conforman con la tropa del cordobés Juan Schiaretti en el Congreso y, sobre todo, por haberlo apoyado en las elecciones presidenciales.

El excandidato de Hacemos por Nuestro País logró un 9% en las generales en Santa Fe, lo que representa 183.205 votos según el escrutinio definitivo. En algunos departamentos de la zona productiva del oeste santafesino, pegada a Córdoba, Schiaretti sacó hasta 15 puntos.

Ahora el socialismo podría ser el puente para que gran parte de esos votos que apoyaron al cordobés en las generales pasen a Massa. Es más, teniendo en cuenta que el tigrense subió ocho puntos desde las PASO a la primera vuelta en Santa Fe, quedando a menos de tres puntos del libertario, este soplido socialista podría poner las cosas parejas. El ingrediente extra es que Santa Fe es el tercer distrito electoral y puede incidir en el poroteo final.



El efecto

El socialismo entiende que sus votos representan a un electorado real, con decisión propia de buscar una salida moderada ante la ausencia de Schiaretti en el mapa. “Tiene un efecto práctico”, explican. De esta forma, la opción Milei le queda muy lejos al votante santafesino que optó por el cordobés. Por lo tanto, podría ocurrir que un empujón del socialismo santafesino a ese votante alcance para que definan por Massa. Ese efecto es propio de Santa Fe, algo que no está asegurado en otras provincias.

"El Partido Socialista se expresa en favor de la democracia y en contra de la propuesta autoritaria que encabeza Javier Milei" que "supone un riesgo para la democracia". Por eso, “dadas las condiciones de la contienda electoral, se apoya la candidatura de Sergio Massa", escribió en un largo comunicado el PS.

Internas y alianza

Más allá de esos fundamentos, la postura tomada le sirve al partido para fortalecerse en el mapa político nacional, siendo uno de los pocos partidos que realiza un comité nacional para definir posturas y donde los fundamentos derriban posiciones prescindentes y cómodas.

Se verá cómo impacta en la dinámica interna de la alianza Unidos para Cambiar Santa Fe que conforma el PS con la UCR y el PRO, y gobernará la provincia desde diciembre. Allí el PRO del diputado Federico Angelini, un macrista y bullrichista puro, se expresó a favor del libertario. Mientras, otros espacios, como el radicalismo del gobernador electo Maximiliano Pullaro hablan de no elegir a ninguno de los dos. Es decir, sólo el socialismo juega a favor de Massa explícitamente en una alianza en la que abunda un alto rechazo al kirchnerismo.

Sin embargo, hay un factor más fuerte que llevaría a no confrontar internamente y es la necesidad de no romper el juguete que aún no asumió el poder. Por eso descartan costos internos en la alianza provincial; al contrario, en el socialismo se ceban y juran que los fortalecerá.

El razonamiento es el siguiente: las turbulencias y diferencias internas no conducen a ningún lado y con posturas políticas se ordena todo. “Hace más fuerte a Unidos sentar posturas, nos obliga a cuidar el frente”, sostienen en la dirigencia socialista.

Ponen de ejemplo al gobierno del Frente de Todos y, en esta coyuntura, al PRO, que se encuentra enfrentado y en medio de la confusión por dar el salto hacia La Libertad Avanza. “El ejercicio político nos empuja a no pelearnos y convivir. Mientras, en otros lados no lo pueden hacer”, agregó.

A la hora de resaltar la decisión pública de apoyar a Massa, en el socialismo dicen que al haber decidido en esa dirección sin ningún acuerdo político por detrás es más valioso. Y destacan haber logrado unanimidad en la decisión, algo impensado en momentos en que el socialismo también arrastra diferencias explícitas entre sus corrientes internas. Vale recordar que en Santa Fe hay tres líneas, una es la que preside el partido con Mónica Fein, y se suma el espacio de Roy Cortina de Buenos Aires que está dentro de Juntos por el Cambio.

Con informacion de Letra P.