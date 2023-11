Javier Milei: “Sería una tontería que por egos personales no le ganemos a la casta”

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei volvió a referirse al pacto electoral que alcanzó con dos de las cabezas de Juntos por el Cambio como Mauricio Macri y Patricia Bullrich, de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre, mientras continúan los cruces internos en la coalición opositora por el apoyo explícito al aspirante presidencial libertario.

A pesar de las diferencias que mantuvieron el economista y la ex candidata de JxC durante la campaña electoral hasta los comicios generales del pasado 22 de octubre, el actual diputado expresó: “Sería una tontería que por egos personales no le ganemos a la casta”.



En la misma línea, antes señaló: “Ellos me brindaron su apoyo y no me han pedido nada, han dado una muestra de humildad y de generosidad enorme, diciendo ‘acá había dos alternativas de cambio’, se optó por la que promueve La Libertad Avanza y, bajo el lema que tenía Juntos por el Cambio de ‘o somos el cambio o no somos nada’, decidieron darnos el apoyo”.

En diálogo con LN+ el libertario explicó los acuerdos y las diferencias que mantienen en este nuevo pacto que terminó de confirmarse pasados los resultados electorales: “Hay un 90% de los puntos en los que estamos de acuerdo, teníamos diferencias y por eso competimos en espacios distintos”. Además, agregó que “la dirección es la misma, y esas expresiones, sumadas, dan 54%. En Argentina, el 54% de los argentinos eligieron un cambio hacia la libertad, con mayor o menor velocidad, hoy nuestro prócer sería Alberti, hoy Urquiza volvió a derrotar a Rosas”.

En tanto, criticó a candidato de Union por la Patria y actual ministro de Economía, Sergio Massa: “Si hay alguien que viola la República sistemáticamente es Massa. Cuando ataca a la Corte Suprema, cuando hace anuncios violando la veda. Los que se llevaron puesto a los distintos poderes fueron los kirchneristas, ¿esos me van a venir a correr a mí?”.

Y continuó: “Massa no es un modelo distinto, es el mismo, él es el modelo de la casta. Yo defino a la casta con los políticos corruptos, está rodeado de kirchneristas -que los esconda no quiere decir que no los tenga-, con empresarios prebendarios, muchos de esos son amigos de él, y no sé si no son socios; sindicalistas que entregan a los trabajadores, los tiene a todos alrededor, y después el conjunto de profesionales que buscan justificar estas aberraciones. Listo, cartón lleno, las tiene todas, no esperen algo distinto porque es más de lo mismo”.

En tanto, el candidato libertario apuntó contra el presidente de Brasil, Lula Da Silva, y sostuvo que “la gente de Bolsonaro y algunos periodistas de Brasil denunciaron que está interfiriendo en esta campaña y financiando parte de la misma. Dentro de ese paquete, hay un conjunto de especialistas brasileños que son especialistas en campaña negativa y lo que hacen es que infunden miedo a la sociedad. Lo único que puedo decirle a la sociedad es que eso no va a pasar”.

Tajante, apuntó contra una “campaña del miedo” por los dichos del aspirante presidencial de Unión por la Patria sobre las tarifas del transporte público sin subsidios y dijo que “es falso que Massa tenga el cálculo de esa recalibración tarifaria, por lo tanto, lo que está haciendo es mentir”.

Asimismo, se refirió a la educación pública durante su gobierno y desmintió que con él “se termina la educación pública” y explicó: “Eso es falso. Primera cuestión, sería bueno que estudien cómo funciona la Argentina, porque es un país federal y la educación depende de las provincias. Si van a hacer campaña del miedo, por lo menos traten de no ser tan ignorantes. Hay partidas que ejecuta la Nación, la educación puede ser de gestión estatal o privada, pero una vez que uno depura el sistema, en reformas de más largo plazo, entra la discusión sobre el Estado”, dijo.

Y agregó: “Si la sociedad decidió tener educación para todos, eso no se toca, lo que se busca hacer es que haya mecanismos distintos de financiamiento para que sea más competitivo”.

“Obviamente, yo entiendo que aquellos que están en las universidades están felices de la vida, porque reciben la plata, se la gastan y el resto de las monedas las tiran a la universidad. Nosotros lo que decimos es que no tenes que subsidiar la oferta, sino la demanda. Entonces, querés ir a un régimen de transparencia y no quieren; querés ir a un sistema de competencia y no quieren”, completó.

Fuente: Infobae