Margarita Barrientos se confiesa: «Aunque vote a Javier Milei, nunca voy a dejar de ser del PRO»

Margarita Barrientos, fundadora del comedor Los Piletones en Villa Soldati, manifestó que durante los últimos 4 años ha sufrido una fuerte discriminación por parte del Gobierno de Alberto Fernández debido a que apoyó en 2015 la candidatura presidencial de Mauricio Macri. En ese marco, Barrientos aseguró que va a votar a Javier Milei en el balotaje y dijo que nunca dejará de ser simpatizante del PRO.

«Yo tuve dos opciones, primero voté a Patricia Bullrich, porque siempre apoyé al PRO y sigo. Aunque vote por Milei, no voy a dejar de ser del PRO. Para mí, Milei es uno de mis candidatos porque no veo nada bueno de este Gobierno y vengo sufriendo hace cuatro años mucha discriminación por el hecho de haber apoyado a Mauricio Macri… hasta me lo dijeron en persona y eso es lo que más dolor me causa», expresó Barrientos en una entrevista para radio Delta 90.3 FM.

«Yo a la gente que le doy de comer no es la gente mía, es la gente de ellos (kirchnerismo) que le prometen y nunca le cumplen. Por otro lado, pienso que la gente de hoy tiene que planear un futuro para decir ‘yo quiero trabajar, no quiero vivir de los planes, quiero elegir qué comer y no que me carguen como un cordero en un colectivo que me lleve a una manifestación'», relató la dirigente social.

La relación política de Barrientos con Milei

«A Milei lo conozco por televisión, pero nunca he tenido, ni siquiera un llamado telefónico, pero no espero que me llame tampoco… esto lo digo porque lo pienso sigo lo que pienso y hago lo que quiero y voy a votar a Milei, porque me gusta y porque quiero ese cambio como lo quiero hace muchos años», indicó la activista de 61 años.

Hoy Los Piletones tienen dos jardines, un refugio, un centro odontológico, un centro de salud, un hogar de abuelos donde asisten 67 adultos mayores, además, damos de comer a 3.500 personas, hay panadería, talleres de costura y de otros oficios, y bueno, tratamos de enseñar cada oficio a quien quiere aprender», afirmó Barrientos.

La elección de Barrientos no solo es un testimonio de su firmeza de carácter, sino también un reflejo de su visión de un futuro más próspero para su comunidad y el país en su conjunto. Su compromiso con Milei es un voto de confianza en la promesa de cambio y una oportunidad para transformar la realidad de aquellos a quienes brinda apoyo.

Con información de www.elintransigente.com