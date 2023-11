Javier Milei aventaja a Sergio Massa por casi cuatro puntos

A menos de dos semanas para el ballotage entre Javier Milei y Sergio Massa, la última encuesta de Managment & Fit pronosticó un triunfo del aspirante presidencial por La Libertad Avanza (LLA) con una diferencia de 3,8 puntos porcentuales sobre el ministro de Economía. Las claves de la posible victoria ultraderechista se sustentan en tres factores: la alianza con Mauricio Macri, Patricia Bullrich y parte de Juntos por el Cambio (JxC), el voto masculino y la elección por fuera de la provincia de Buenos Aires.

A partir de un relevamiento de 2.200 casos recolectados entre el 26 de octubre y el 3 de noviembre, el líder ultraliberal lograría el triunfo en segundo vuelta con un 48,2% de intención de voto. De esa manera, lograría acrecentar en casi 18 puntos su performance electoral en relación al resultado del pasado 22 de octubre.

En tanto, el ministro candidato de Unión por la Patria (UP) obtendría el 44,4%, casi cuatro puntos menos que Milei, y debería aspirar a convencer al 4,1% de las personas encuestadas que no tienen definido su voto o no irían a votar. Se trata de un porcentaje clave para que el hincha de Tigre revierta la situación.

Tres factores serían claves para definir la segunda vuelta en beneficio del economista libertario: la alianza con Mauricio Macri y el traslado de casi el 70% de los votos de JxC a su favor; el sufragio masculino, donde lograría el 53,5% de los votos contra el 41,2% cosechado por Massa y el triunfo electoral en todo el país (54,7% a 37,8%), salvo en la provincia de Buenos Aires, donde el candidato peronista se impondría con el 55,8%.

La encuesta, realizada con un margen de error del +/-2.1% y con un nivel de confianza del 95%, revela que las personas de entre 16 y 34 años depositarían su confianza en Javier Milei por encima del 56%, muy superior al 36,6% que cosecharía Massa.

La consultora Proyección reveló en su última encuesta que el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, es el favorito de cara al ballotage ya que superaría en las urnas a su rival de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, por 1,7 puntos porcentuales. De concretarse el pronóstico, el economista ultraliberal se convertiría en el próximo presidente de la Argentina.

El libertario acumula 44,6% de los votos totales y el ministro de Economía alcanza el 42,9%. Si sólo se tienen en cuenta los votos afirmativos, el porcentaje de cada uno aumenta a 47,7% y 45,9%, respectivamente. El equipo de Proyección calculó esos datos con las respuestas de encuestas online a 3879 personas, que se realizaron entre el 1 y el 6 de noviembre.

La imagen positiva y negativa de cada candidato también se corresponden con una eventual victoria de LLA. Entre las opciones "Muy positiva", "Positiva" y "Regular positiva", Milei reúne un 45,9% y Massa un 44,4%. Mientras que para "Muy negativa", "Negativa" y "Regular negativa", Massa lidera con 49% y, apenas unos centésimos por debajo, Milei alcanza el 48,8%.



Hasta el 19 de noviembre, tanto LLA como UP tienen una ventana para seguir sumando votos y reducir el porcentaje de de personas indecisas. De acuerdo a esta encuesta, el 6,4% de quienes contestaron hasta este lunes no tenían definido qué boleta meterán en el sobre.

Las indecisas que tienen que convencer

El tigrense tiene ventaja para convencer a la población indecisa ya que sus características son similares a las de la base de su electorado. Al ministro-candidato lo votan en su mayoría mujeres (47,2%) y personas de entre 35 y 54 años (46,9%). Mientras que más de la mitad de quienes votan a LLA son varones (51,5%) y jóvenes de entre 16 y 34 años (47%).

Como antes del 22 de octubre, las personas indecisas son más mujeres (8,8%) que hombres (3,7%) y personas adultas de entre 35 y 54 años (7,2%). El problema es que Massa debería sumar a todas las indecisas para tener una chance de que Alberto Fernández le pase la banda y el bastón presidencial el 10 de diciembre.

Con información de Letra P