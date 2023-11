Sergio Massa: "Seré el principal socio de Pullaro para luchar contra la inseguridad"

“Si los santafesinos y los argentinos en general me dan la responsabilidad de ser presidente, Pullaro va a tener un socio en la Casa Rosada. Voy a ser su socio más importante en la lucha contra la inseguridad. Su socio más importante en la lucha contra el narcotráfico. Me voy a poner codo a codo con él en esa pelea porque la calle tiene que ser de los laburantes, no de los delincuentes”. Así lo aseguró a El Litoral Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación, luego de una extenuante jornada en territorio santafesino.

Acompañado en todo momento por el gobernador de la provincia, Omar Perotti; el ministro de Economía aterrizó en Sunchales proveniente de Córdoba; participó en Rafaela de la habilitación de un Depósito Fiscal construido en el Parque de Actividades Económicas de esa ciudad.

Y tanto en Rafaela como luego en el Parque Industrial de Sauce Viejo, se reunió con nutridos grupos de empresarios; además de mantener encuentros con dirigentes políticos, senadores y con la prensa.

Massa fustigó a su oponente en la carrera hacia la Presidencia de la Nación, Javier Milei, de quien se diferenció punto por punto (“en el debate del próximo domingo voy a centrarme en mis propuestas”, confió); se refirió a una fuerte política de obra pública en caso de ser elegido presidente, incluyendo -acuerdo con organismos multilaterales de crédito de por medio- la posibilidad del puente Santa Fe-Santo Tomé; y señaló medidas y políticas que deben, a su criterio, encararse y mejorar en el país.

-¿Qué sensaciones tiene, qué cosas escucha luego de su recorrido por Córdoba y por Santa Fe, dos provincias esquivas en materia electoral para su espacio, a cinco días del debate y a menos de dos semanas para el balotaje?

-Yo creo que la mayoría de los santafesinos y de los cordobeses quieren la educación pública. Gratuita. Yo creo que la mayoría de los santafesinos quieren trabajo con derechos, quieren tener derecho a la indemnización por despido. Yo creo que la mayoría de los santafesinos y de los cordobeses quieren la industria nacional y no la apertura indiscriminada a las importaciones.

Yo creo que la mayoría de los cordobeses y de los santafesinos quieren que Argentina tenga una posición firme sobre Malvinas y no que diga que es territorio kelper.

Yo creo que la mayoría de los argentinos y de los santafesinos quieren vivir en un país donde los órganos no se vendan y defendamos el Incucai y el sistema solidario que tenemos de donación de órganos.

Yo creo que la mayoría de las mujeres argentinas se aterran escuchando la idea de la libre venta de armas que propone este hombre. Y me da la sensación que esas cosas van a pesar y mucho en el proceso electoral.

Además de el diseño o el proyecto de país que nosotros planteamos tiene como punto de partida la unidad nacional después de tantos años de desencuentro.

-¿Qué fue lo que le han planteado en esta recorrida los industriales santafesinos? En declaraciones periodísticas adelantaban que querían plantear las dificultades para las importaciones, sobre todo teniendo en cuenta los diferentes tipos de cambio...

-Mire, lo más importante que me plantearon fue el documento que sale mañana (por hoy), que me lo anticiparon, de todas las cámaras empresarias de Santa Fe, de Comercio, de Industria, Unión Industrial, de respaldo a mi candidatura. Primera vez en la historia.

Porque tienen pánico a ese modelo de tipo de cambio fijo, tasa de interés alta, apertura indiscriminada de la economía, que en la Argentina ya nos costó 23.000 pymes.

Tienen pánico a la idea esta que escucharon de la liberación del precio de los combustibles. Piense usted que para un santafesino el litro de nafta se va a 860 pesos, con lo que planteó Milei el fin de semana pasado. ¡Llenar el tanque, 50 lucas!

Tienen pánico al aumento, y recordemos que en el caso de nuestro sector industrial, el costo logístico representa el 23% del total. 23,8% para ser más exactos.

Tienen pánico a la eliminación que plantea el subsidio de las tarifas, porque les duplica dos veces y media la tarifa de luz y el costo de la energía, un costo central para la producción.

Y además muchos tienen en su familia jubilados, y les preocupa esta idea de volver a las AFJP. ¿Sabe cuánto cobra un jubilado AFJP en la Argentina? Hay 20.000. ¿Sabe cuánto cobran?

Entre 5 y 20.000 pesos... ¡Entre 5 y 20.000 pesos!

Ese es el dato de los 21.760 jubilados que le quedan a la Argentina de las AFJP. Porque a eso, los argentinos no quieren volver.

-¿Cómo piensa revertir los duros números de nuestra economía, en caso de llegar a la presidencia?

-¿Que tenemos que mejorar? Tenemos que mejorar. ¿Que tenemos que derrotar la inflación? Tenemos que derrotar la inflación.

¿Que tenemos que ordenar las cuentas? Digamos, a partir de acumular más reservas lo tenemos que hacer. ¿Que tenemos que discutir seriamente un programa con el Fondo que no sea inflacionario? Lo tenemos que hacer.

¿Que tenemos además que defender nuestro modelo de integración al mundo sobre la base de entender que 163.000 santafesinos y santafesinas se quedarían sin trabajo si rompemos relaciones con China y Brasil?

Es un tema central. Porque si no, son todos titulitos, ¿Vio? Frasecitas cortas de TikTok, de Twitter.

-Algunas de estas cosas que usted está exponiendo las va a exponer también obviamente en el debate el domingo, pero...

-Yo en el debate -reacciona- voy a llevar solo mis propuestas.

-...pero más allá de esa verdad de dos modelos de país muy diferentes en pugna; usted está marcando aspectos...

-...¿Pero le cuento del mío? Yo tengo un modelo educativo público que plantea de primero a tercer grado un nuevo plan de alfabetización para que los pibes salgan de la escuela leyendo.

De cuarto a quinto año obligatorio matemática, robótica y programación, para que los pibes tengan herramientas para el nuevo mundo del trabajo. La duplicación de las escuelas técnicas.

Centros de desarrollo infantil y unidades de desarrollo infantil en todo el país para que las mujeres que trabajan tengan a sus hijos educándose mientras están trabajando. Y además estoy planteando el tema del cambio en el sistema universitario a carreras cortas.

Digamos que son cambios que tenemos que hacer. Pero de ahí a decir que hay que cobrar 270 lucas por mes la universidad de los pibes… Porque cada mamá y cada papá santafesino tiene que saber que el arancelamiento universitario son 270 mil pesos por mes de cuota universitaria.

Retenciones y obras en la provincia

-Al tratarse de Santa Fe, una provincia tan eminentemente agrícola, es inevitable, digamos que cuando usted dice que se puede estudiar un esquema de bajar las retenciones, eso genera expectativas. ¿Qué quiere decir exactamente con eso?

-No, no es que se puede estudiar un esquema. No. Lo digo con todas las letras: voy a bajar gradualmente las retenciones.

Así como eliminé las retenciones a la lechería y a todas las economías regionales, que no se las había puesto yo y las eliminé yo, de la misma manera, digamos, tienen que tener la tranquilidad de que vamos a bajar gradualmente las retenciones.

-Nación hizo inversiones en el territorio. El gobernador Perotti, por ejemplo, puede dar cuenta de un trabajo, entiendo que bien hecho, en los Bajos Submeridionales, tripartito con Chaco y Santiago del Estero. Me gustaría saber qué pasaría con esa política en el caso de que sea presidente. Me gustaría saber qué pasará con el acueducto San Javier-Tostado, que va a llevar agua del Paraná, también al noroeste santafesino. Me gustaría saber qué pasa con las rutas nacionales, la 33, la 11…

-Se lo voy a poner más simple. Nosotros tenemos una premisa que es 1.6, 1.8 del PBI, para inversión en obra pública. Porque creo en la inversión pública como herramienta de disminución de asimetrías.

El otro candidato dice que hay que eliminar la obra pública. Y que si la gente se quiere hacer cloacas en un barrio, tienen que juntarse los vecinos y pagársela. Así lo planteó.

Estas son las dos Argentinas que se discuten.

-Es imposible soslayar el tema seguridad, el tema del narcotráfico en nuestra provincia. ¿Cuál su postura, cuáles sus acciones o compromisos si llega a la presidencia?

- Lo que tienen que saber los santafesinos y los argentinos en general es que si el 10 de diciembre me dan la responsabilidad de ser presidente, (el gobernador electo, Maximiliano) Pullaro va a tener un socio en la Casa Rosada que va a ser su socio más importante en la lucha contra la inseguridad. Su socio más importante en la lucha contra el narcotráfico.

No voy a ser de los que delegan las responsabilidades en la provincia. Me voy a poner codo a codo con él en esa pelea porque la calle tiene que ser de los laburantes, no de los delincuentes.

El puente a Santo Tomé

-Ministro, hay una vieja promesa incumplida, hecha por Néstor Kirchner, de construir un nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé. ¿Qué postura tiene al respecto?

-Nosotros hemos elegido salir de la zona de confort de la promesa y lo transformamos en proyecto ejecutivo con los organismos de crédito multilateral. Y lo tenemos priorizado en lo que es la negociación con los multilaterales. Y le voy a contar algo, priorizamos dos proyectos importantes, uno Corrientes-Chaco y el otro el de Santa Fe-Santo Tomé que lo presentó el gobernador.

La semana pasada se aprobó el de Corrientes-Chaco. Pero poca gente se enteró porque, vio que ese tipo de cosas no son noticia en la Argentina. Ese tipo de cosas no importan. 700 millones de dólares de inversión.

Ahora, para eso sí vale la pena tomar deuda, no para financiar fuga de capitales. Y lo que pasó en la Argentina es que estamos este año solamente con 12.630 millones de dólares de vencimientos de una deuda que tomó Macri y que fue en un 66% a las cuentas de fondos de inversión del exterior.

Ahora bien, respecto del puente Santa Fe-Santo Tomé, quiero decir también que los tiempos de los organismos multilaterales no son iguales a los nuestros. Le ponemos pasión, pero bueno, siempre cuando aprueban la cartera de un año aparece lo que se ha priorizado.

