El debate entre Rossi y Villarruel tuvo fuertes cruces por los derechos humanos, inseguridad y pobreza

En el último debate de candidatos a vices, Agustín Rossi invitó a Victoria Villarruel a enfrentarse frente a frente. “Se sabe que te reuniste en varios oportunidad con Videla y otros represores como Cozzoni, también violador y asesino, y con Alberto González también involucrado en la causa de la Esma y violador. Pero vos decis todo el tiempo que estas parada defender a las víctimas, qué haces reuniéndote con los represores, con los que reprimieron, mataron, apropiaron bebés?”, preguntó el titular de la cartera de ministros.

En ese sentido, Villarruel respondió: “Cuando me reuní con algunas de las personas que han sido condenadas o imputadas por lesa humanidad, lo hizo porque estaba investigando para un libro”. “También me reuní con Montoneros, a los cuales, siendo terroristas que agredieron a las víctimas que represento desde hace años, les di la confidencialidad que debía la momento de reunirme con ellos y que me contaran los crímenes que habían cometido en las organizaciones criminales que integraban. Asique, lo que hice es algo plenamente legal, es algo que no es un delito, es algo que te permite conocer la historia que, cuando no la viviste, como es mi caso, porque yo no fui contemporánea de los hechos, tal vez no es tu caso, lógicamente necesito escuchar de sus protagonistas, me caigan bien o no, lo que pasó”, agregó.

Frente a esto, Rossi la acusó de “reivindicar la dictadura”. “¿Sabés a quién me haces acordar? A Astiz, viste que se infiltró en la organización de las Madres? Vos sos una infiltrada de la democracia, vos no crees en la democracia”, lanzó.

Presentación de los candidatos

Tal como estaba previsto, los compañeros de fórmula de Sergio Massa y Javier Milei abrieron el debate con una breve presentación de cada uno de ellos. El primero en tener la palabra fue Agustín Rossi, quien pidió por un “Massa presidente”. A su tiempo, Victoria Villarruel recordó que es da familia militar y se comprometió con “cambiar la Argentina”.

“El 22 de octubre los argentinos eligieron, votaron candidatos y valores; votaron en defensa de la democracia, los derechos humanos, la salud pública, la educación pública, la justicia social... le dijeron que no a la motosierra de Milei, no a la libre circulación de armas, no a la venta de órganos, le dijeron que no a la ruptura de relaciones con el Papa Francisco y el Vaticano”, sostuvo Rossi.

Economía y trabajo

Luego de una breve presentación de cada uno de los candidatos, Villarruel abrió el debate en el eje de Economía y Trabajo, cruzando directamente a Rossi y cuestionando al ministro de Economía, Sergio Massa. “A partir de ahora todo lo que vas a escuchar de Rossi es mentira, cada una de las cosas que él y Massa te proponen simplemente lo podrían haber realizado en los últimos 4 años. Tenemos 100 mil nuevos pobres mensuales desde que Massa es ministro de Economía”, dijo al comienzo y adelantó: “Vamos a detener para siempre la emisión monetaria”.

Ross, por su parte, se comprometió a “mantener y ampliar los puestos de trabajo que existen en Argentina y aumentar el poder adquisitivo de los argentinos”. " Este mes mas de un millón de argentinos han cobrado su sueldo sin la deducción del impuesto a las ganancias, y lo hicimos por ley. Mas de 17 de millones de argentinos han recibido la devolución del IVA de los productos de la canasta básica que han comprado y además hemos presentado en el congreso un plan para promocionar el nuevo empleo”, indicó.

El primer derecho a réplica de la noche fue pedido por Villarruel, quien acusó al jefe de Gabinete de “pintar un mundo de fantasía, con algo que no van a poder aplicar”. “En el presupuesto 2024 hay grabar con más IVA los alimentos, por ejemplo el pan que va a tener 21. Aumentar tus bienes personales a todos los que tienen propiedades rurales y de eso se hacen cargo aquellos que están poniendo el cuerpo en el campo y sufren una sequía inmensa”, planteó.

En respuesta a eso, Rossi explicó que “la inflación no se baja fácilmente” e indicó que su propuesta es impulsar una “verdadera revolución exportadora”, potenciando todas las actividades económicas.

La segunda de Milei acusó al titular de la cartera de ministros de ser “mentiroso” por proponer cosas que no pueden llevar a cabo, según sus declaraciones. La respuesta de Rossi no se hizo esperar y lanzó: “Acá el único mentiroso es Milei, que dijo que Bullrich ponía bombas en los jardines y ahora se alineó con ella”.

Luego, el eje de la conversación viró hacia las relaciones internacionales que entablaría cada uno de los candidatos en un eventual gobierno. Rossi cuestionó a Milei por sus declaraciones sobre los vínculos con Brasil, al tiempo que Villarruel se enojó con el funcionario del Ejecutivo, se mostró indignada y le reclamó por “entregar nuestra soberanía a China”. En este momento, se dio el primer cruce de la noche. “Todo lo que dice Villarruel lo dice equivocadamente. Y se pone enojada, se pone un poquito violenta, la simbiosis con Milei parece que cada vez le penetra más porque MIlei tiene bastante violencia en su cuestión discursiva e intenta interrumpirme porque está molesta con lo que yo le dije. Romper relaciones con China y Brasil es un error.”, expresó Rossi.

Seguridad y defensa

El segundo eje en abordar fue Seguridad y defensa, iniciado por el compañero de fórmula de Massa. Dado que estuvo a cargo de la gestión de la cartera de Defensa, Rossi habló de su gestión y revalorizó el trabajo que realizó durante ese tiempo.

Villarruel, por otro lado, le habló directamente al electorado y preguntó: “¿Vos dónde querés a los delincuentes: presos o libres?”. “Es seguridad y cambio”, indicó.

En consecuencia, el funcionario pidió su derecho a réplica y recordó las propuestas que realizó Sergio Massa en el debate presidencial, con personal de inteligencia que pondrá el foco en Rosario para avanzar contra el narcotráfico. ”Habló dos minutos y no dijo ni una sola propuesta. Vamos a ir por dos caminos: prevención, lanzamos ya el plan ciudades seguras. A todas las ciudades de más de 50 mil habitantes le vamos a instalar los CIM, Centros Inteligentes de Monitoreo, un lugar en donde con la tecnología y todos los desarrollos tecnológicos de avanzada pueda visualizarse lo que pasa. Lo vamos a financiar desde el Estado. Más de 40 mil millones de pesos tenemos destinados”, enumeró.

“Fue ministro de Defensa dos veces y hace poco lamentamos la muerte de soldados en San Martín de los Andes”, comenzó su respuesta Villarruel y lo cruzó por el avance del narcotráfico en todo el país. En consecuencia, Rossi la acusó de “caranchear” con la muerte de soldados que tuvieron un accidente. “Hay una investigación que se lleva adelante”, dijo.

La tensión no hizo más que crecer entre ambos cuando Rossi defendió la cuestión Malvinas y Villarruel no lo dejó explicar su punto de vista. “Represento la indignación del pueblo argentino. Nosotros estamos representando dos tercios de la población, están hace casi dos años, sos un funcionario serial, un comodín de cargos públicos. De Malvinas vamos a hablar cuando respetes a la hija de un veterano de Malvinas porque ni Diana Mondino ni nadie de nuestro espacio le ha faltado el respeto. Ustedes se acostumbraron a que estemos todos callados”, aseguró Villarruel. En este ida y vuelta, el jefe de Gabinete de la Nación pidió en reiteradas oportunidades la palabra.

Rossi y Villarruel, enfrentados

En la primera pregunta frente a frente, Villarruel lanzó: “¿Vos estas a favor del terrorismo y de Hamas? ¿Por qué cuando fuiste el jefe de bancada favoreciste el memorándum con Irán?”.

“Nuestro candidato a presidente en el debate fijó la posición, fue el único que dijo que va a proponer que se declare a Hamas organización terrorista. Nuestra Cancillería y nuestro país inmediatamente condenó el ataque de Hamas a Israel”, respondió Rossi y sumó: “El Memorándum con Irán fue un proyecto que se envió desde el Poder Ejecutivo Nacional que buscaba como objetivo sentar a quienes había imputado el fiscal Nisman frente a la justicia argentina. Se aprobó con las mayorías reglamentarias, dimos todos los debates que teníamos que dar y finalmente no se concretó”.

En contrapartida, el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria abordó las propuestas económicas de los sectores libertarios, así como que indagó sobre las ideas de privatización de YPF y la venta de Vaca Muerta. Esta pregunta no hizo más que alterar a la compañera de fórmula de Milei, quien expresó: “Lo que me preocupa antes que YPF es que nos dejaron una deuda de 16 mil millones de dólares por los juicios gracias al Kicillof, antes de hablar de la venta de cualquier empresa tendrían que admitir que nos dejaron endeudados”.

“Respecto a los recursos subterráneos es de las provincias y no se va a intervenir ninguna provincia, estamos esgrimiendo opiniones. En las políticas vamos a respetar la Constitución que ustedes no han hecho”, alegó Villarruel. Rossi la cruzó rápidamente y le recordó que la propuesta de vender Vaca Muerta no es algo viable. A esto, la diputada nacional lanzó: “Tu candidato dijo que se iba a sacar a los ñoquis de la Cámpora y la realidad es que tu candidato es Máximo Kirchner”. Frente a esto, el jefe de Gabinete aseguró que “lo de los ñoquis de La Cámpora prescribió, lo dijo hace mucho tiempo”.

Educación, salud y políticas públicas

La compañera de fórmula de Javier Milei abrió la temática asegurando que La Libertad Avanza “va a mantener la educación y salud pública”. “En este Gobierno la educación no educa, adoctrina. Y el Gobierno usa de rehenes a los chicos, hoy egresan y no saben resolver operaciones matemáticas simples. El gobierno dice que es importante pero en el nido kirchnerista de Santa Cruz solo tienen 60 días de clases, la salud en Argentina no cura, la salud es otro de los relatos del gobierno que inaugura hospitales vacíos y a los médicos y enfermeros pagan una miseria”, señaló.

El titular de la cartera de ministros, a su tiempo, contradijo a Villarruel al recordarle que esos temas forman parte de la plataforma electoral del partido libertario. Tras recordarlo, optó por presentar sus propuestas en relación con mejoras salariales para las mujeres al decir: “Quiero hablarle a las mujeres argentinas: las políticas de ajuste que están preparando Villarruel y Milei, las principales víctimas van a ser las mujeres porque ellos no creen en la brecha de género y en la brecha salarial que existe, por eso con Massa vamos a mantener las políticas destinadas a cortar esa brecha de género y ampliarlas”.

“Rossi y el kirchnerismo creen mucho en revalorizar a la mujer pero es solo una declamación, la violencia no cesa pese al ministerio pero a la única mujer que le va bien es a CFK que cobra 14 millones entre pensiones y jubilaciones. Ella sí puede decir que ustedes la han privilegiado y ayudado”, dijo la diputada en respuesta a las palabras del jefe de Gabinete. En este contexto, la candidata libertaria introdujo en el debate la cuestión de los jubilados. “Sacando esta cuestión donde los jubilados se están muriendo de hambre, a nosotros nos interesa que la educación no adoctrinen y los estudiantes puedan egresar teniendo los conocimientos básicos para ganarse el pan y no adoctrinados por gremios y sindicatos que solo apuntan a hacer política con los chicos”, mencionó.

El titular de la cartera de ministros volvió a hablar del tema de la educación al expresar: “Soy hijo de mamá y papá docente. Con orgullo llevo una situación que nos enorgullece a toda la familia porque un colegio secundario de la localidad de Vera llevaba el nombre de mi padre que fue el primer rector. la educación pública en argentina es un orgullo. Nosotros hemos enviado al Congreso un proyecto para llevar de 6 a 8 puntos del PBI la inversión en educación llegando al 2030 fortaleciendo las tres escalas educativas. Educación primaria: mantener una hora más de clase enseñando lengua y matemática, duplicar la cantidad de escuelas técnicas y seguir construyendo universidades”.

La respuesta de la libertaria no se hizo esperar y lanzó: “Imagináte que soy hija de un militar y una maestra, también estudié en la UBA. No saques el violín, tenés que contarle a la gene porque no hay insumos médicos, tenés que contar por qué los hospitales tienen ratas, goteras o los médicos cobran sueldos de miseria que se van del ejercicio de la profesión”.

“Tuvimos cerca de 70 mil millones de pesos invertidos en infraestructura hospitalaria. En muchas localidades del interior la única institución de salud es pública. Financiamos la salud pública, ningún medico deja la profesión”, sostuvo a su tiempo el jefe de Gabinete y lanzó: “No sé en qué país vivís, queré un poquito a la Argentina. Vivís criticando a la Argentina, ustedes dicen que es un país de mierda. Es un país hermoso este”.

Justicia, Derechos Humanos y Transparencia

La apertura del último de los cuatro ejes estuvo a cargo de Rossi, quien recordó las atrocidades realizadas durante la última dictadura militar y destacó el trabajo de Raúl Alfonsín en el proceso de enjuiciamiento a las Juntas Militares, al derogar la Ley de Autoamnistía. “Empezamos durante la dictadura luchando contra la misma encabezado por Madres y Abuelas. Alfonsín impulsó la Conadep y el juicio a las juntas. En 1994, en la Convención Constituyente se incorporó los tratados internacionales de derechos humanos, son de cumplimiento obligatorio. En 2003 derogamos obediencia debida y punto final y se comenzaron los juicios a todos aquellos que habían cometido delitos de lesa humanidad”, resaltó.

Durante su turno, Villarruel enumeró: “Para el kirchnerismo, justicia DDHH y transparencia es la muerte de Nisman, los bolsos de López, el vacunatorio VIP, Insaurralde y sus yates, la AFI paralela, las tarjetas de débito de Chocolate Rigo, la tragedia de Once, Emerenciano Sena en Chaco, el pacto con Irán, las fiestas en Olivo, los juicios por la expropiación de YPF que nos van a costar 16 mil millones de dólares, sueños compartidos el curro de Hebe, Aníbal Fernández y la efedrina, el misil y bala, Milagro Sala en Jujuy, los sobreprecios de AySA”, entre otras cuestiones.

El debate libre de los candidatos

El candidato de Unión por la Patria le cuestionó a Villarruel sobre las fuertes críticas que realizó Milei sobre Raúl Alfonsín. “El violento de tu candidato a presidente, Milei, dijo que practicaba boxeo con un elemento que tenía la cara de Alfonsín y le pegaba; vos estuviste en España y dijiste que Alfosín era abogado de terroristas. La falta de respeto hacia un ex presidente argentino, el primer presidente de la vuelta de la democracia es notable”, preguntó.

La diputada nacional le reprochó que “prefiere hablar del pasado antes que hablar de la cuarentena y la pandemia en la que murió mucha gente”. En ese sentido, sumó: “Le interesa hablar del pasado pero la realidad es que violencia es que un gobierno como el tuyo que nos encerró durante toda la cuarentena, el miedo es que la gente los vote por un bolsón de comida”.

En consecuencia, Rossi aseguró que “miedo tiene la gente de votarlo a Milei”, a lo que la diputada nacional contestó que “miedo no pueden tener de un ciudadanos que lo único que querés es dar libertad de elección, garantizar la libertad de expresión y difícilmente los derechos humanos puedan estar en la misma frase con un gobierno como el de ustedes. Dejá de vender humo porque necesitas que hablemos del pasado”.

“Tenés el mismo discurso que los militares que mataron abogados radicales y Milei cuando hizo uso de la palabra alrededor de los derechos humanos hizo el mismo discurso de Massera cuando se defendió del Juicio a las Juntas”, lanzó el titular de la cartera de ministros y agregó: “No vine a vender humo. La única dirigente política que trajo el pasado rompiendo el pacto democrático que teníamos todas las fuerzas políticas fuiste vos. Vos empezaste a reivindicar la dictadura, si no no estaríamos hablando del pasado. No hiciste ninguna propuesta Victoria, de cómo van a resolver la pobreza, de cómo van a generar trabajo. Tenés que salir un poco del Billiken. Decirle al conjunto de la sociedad cómo piensan hacer, no les tomes el pelo”.

Así, la discusión giró en torno a las diferentes posturas sobre la última dictadura militar. “Quiero derechos humanos, los defiendo. 30 mil detenidos desaparecidos”, dijo Rossi y Villarruel contestó: “Hay víctimas de montoneros que no tienen derechos humanos. Vos no queres derechos humanos sino a tus amigos”.

Los candidatos nuevamente enfrentados

Rossi enfrentó a Villarruel al consultarle sobre “si está a favor de la libertad de los genocidas”. “Vos me dijiste que era por una cuestión académica. Pero vimos hace pocos días que salió una foto tuya en una movilización en la que marchabas pidiendo la libertad de genocidas. No nos dijiste la verdad completa porque capaz ibas a visitar a esos genocidas porque buscas un proyecto de investigación. ¿Estás de acuerdo con la libertad de los genocidas?”, preguntó.

“Yo lo que me parece que es importante es que reconozcamos que hubo víctimas del terrorismo que no tienen DDHH, ejemplo Amelong cuyo padre fue asesinado por montoneros en Rosario y en el 74. Era un ingeniero, su hijo está detenido por delitos de lesa humanidad. Cuando voy a marchas o investigo, simplemente reconstruyó la parte de la historia que ustedes eliminaron y pusieron bajo la alfombra”, respondió Villarruel.

El ex ministro de Defensa volvió a repetir su pregunta y expresó: “Te voy a repetir la pregunta: ¿querés la libertad de los genocidas, los que están cumpliendo hoy condenas por la justicia? Son decisiones de la Justicia, no me contestaste. Me voy a quedar con la sensación de que vos querés que todos los genocidas estén en libertad”.

“¿Y los que están en prisión preventiva? no son decisiones de la justicia tenemos pactos internacionales que no permiten más de 3 años de prisión preventiva. Quédate con lo que quieras yo con que ustedes violan los DDHH. quiero que se respete la ley y que paguen gente como Taiana que estuvo preso en democracia. No voy a ir al pasado”, lo cruzó Villarruel y le recordó: “Cuando eras ministro de Defensa mataron a Nisman, y años después titular de la AFI y hace pocos días nos enteramos de una red de espías dedicados a espirar a políticos y jueces ¿vos no te enteraste por cómplice o incompetente?”.

El candidato del oficialismo contestó: “Ni cómplice ni incompetente. Ejercimos la tarea que nos tocó al frente de la AFI para refundarla porque tiene que estar dedicada a la producción de inteligencia estratégica nacional para que quienes toman decisiones tengan la mayor cantidad de información. En ninguna gestión se hizo inteligencia ilegal en la Argentina”.

El cierre de los candidatos

Tras un tenso debate, los candidatos a vicepresidente de las dos fuerzas políticas que se enfrentarán en el balotaje realizaron su cierre. La primera fue Villarruel, quien planteó: “Vivimos un momento crítico para la República Argentina, ellos son el pasado marcado por la corrupción, inseguridades, desempleo, falta de educación y erosión de nuestras instituciones y valores. Es hora de poner fin, somos el futuro de una Argentina llena de esperanza y fe, los trabajadores que forman este país, somos la justicia sin miedo, los maestros que llevan conocimiento y los médicos y enfermeros que ayudan a paliar el dolor”.

De esta manera, la compañera de fórmula de Milei posicionó a su fuerza como “constructores de un país más sólido y comerciantes que impulsan la economía”.

A su tiempo, Rossi expresó: “Con qué valores queremos convivir estos 4 años. Con Massa te invitamos a vivir en una sociedad que privilegia la familia, la seguridad, la salud, la educación, el trabajo y la palabra. Sin violencia ni agresiones, donde ninguno de tus sueños tenga precio. El 19 andá a votar con esperanza, entrá al cuarto oscuro y buscá la bandera argentina y votá por la Argentina. Si ustedes, el pueblo argentino, y Dios así lo desean, empiezan una nueva etapa el 10 de diciembre, con un gobierno de unidad nacional, sin grieta, con Sergio Massa presidente”.

* Para www.infobae.com