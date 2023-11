Última encuesta: cuáles son las posibilidades reales de que la tendencia se revierta antes del balotaje

"La definición está en manos de los que prefieren no responder (a quién van a votar) y los que aún no saben". Ese es el título de la última encuesta de la Universidad de San Andrés, que dirige Diego Reynoso. En efecto, prácticamente uno de cada cuatro personas no dice a quién elegirá el domingo 19 cuando vaya a las urnas.

Este último relevamiento de la UdeSA da a Javier Milei encabezando las preferencias, con el 40% de la intención de voto contra el 34% de Sergio Massa. En esa proyección se excluyó a quienes votarán en blanco o mencionan que no concurrirán a votar en el balotaje.

La diferencia a favor del candidato libertario, de seis puntos, es la más amplia que se reportó entre distintas encuestas conocidas en las últimas horas.

A favor de la que realiza Reynoso para UdeSA, se trata de una que estuvo cerca del resultado de las PASO y también en la primera vuelta, cuando había pronosticado un balotaje.

¿Tendencia definitiva?

En diálogo con iProfesional, Reynoso deja algunas definiciones clave para prever lo que podría suceder en los próximos diez días, hacia la definición del balotaje.

* "De acá al domingo 19, mucha gente que no responde la encuesta o dice que no sabe qué hará -incluso que no sabe si va a ir a votar- se va a definir.

* "Yo tengo la hipótesis empírica de que una gran cantidad de ciudadanos -que ahora está en ese lugar en las encuestas- finalmente iría a votar por Massa si percibe que puede ganar Milei. Hay ex votantes de Juntos por el Cambio que está en esa posición. Se trata de gente que no votaría a Massa, que no le gusta para nada el candidato e incluso que no votaría por el peronismo en otra circunstancia, pero que ante un escenario con Milei ganando, ese domingo iría a votar a Massa".

* "Ese 23% de indefinidos o votantes que no irían a votar, según esta última encuesta, puede cambiar la tendencia en forma radical. Estamos en presencia de un proceso bien dinámico. Nadie puede decir -ahora mismo- qué es lo que va a pasar".

* "¿La influencia del debate? Nadie gana porque le vaya bien en un debate. Lo que puede suceder es que se pueda perder una elección porque le vaya mal en el debate. En concreto, Milei podría sufrir pérdida en la intención de voto si comete errores este domingo en el debate. La gente va a estar muy atenta".

* "Las encuestas son un termómetro de la temperatura en el momento en que se toma la temperatura. Si el paciente luego tiene fiebre, hay que tomar de nuevo la temperatura. Quiero decir, está es la medición al día de hoy... Las cosas pueden cambiar y mucho de acá al domingo 19, debate de por medio e información circulando de por medio".

