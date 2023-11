Los tres economistas de Macri que se acercan a Milei, y el que ya trabaja

Guido Sandleris, Luis "Toto" Caputo, Rodrigo Héctor Pena. Estos son, por ahora, los únicos tres economistas que el macrismo aportó al acuerdo político entre esa parte de Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA), para que comiencen a instrumentar mecanismos de diálogo con la gente de Javier Milei.

El objetivo es marcar algunos tenues acuerdos técnicos, para que durante lo que resta de la campaña puedan mostrarse en público para terminar de conquistar algún que otro aún dudoso votante de JxC cercano ideológicamente a Mauricio Macri.

El expresidente del Banco Central, el exministro de Finanzas y el exsubsecretario de Evaluación del Presupuesto Nacional, todos durante la gestión macrista, están en contacto con el equipo de Emilio Ocampos, el potencial titular del BCRA (con la vigente misión de demolerlo en menos de dos años), para establecer puntos en común sobre eventuales políticas económicas a aplicar desde el 10 de diciembre.

Y aún antes, en una transición entre el 21 de noviembre (el lunes 20 es feriado y no hay mercados) y el recambio presidencial. Sandleris y Caputo fueron los únicos dos nombres del listado presentado por Macri en los diálogos que mantuvo con Milei, que fueron sumados y avalados personalmente por el libertario. En el camino quedó Nicolás Dujovne que también fue ofrecido, pero no fue aceptado por el candidato, quien critica abiertamente su gestión al frente del Ministerio de Economía en los años duros del macrismo.

Mientras tanto, un cuarto profesional con estelar pasado en Cambiemos ya trabaja más cerca de Milei, en una relación más personal y directa con el libertario. Aún por fuera de la relación que ambos sostienen históricamente con Mauricio Macri. Federico Sturzenegger mantiene un contacto fluido con el candidato, y se especula en el ala política de LLA, quien podría tener un rol importante en el potencial gabinete.

Incluso, aunque aún no se le fue ofrecido, el cargo de ministro de Economía. O, quizá, alguna responsabilidad directa en una oficina poderosa dedicada a la reforma del Estado, sobre la base de un potente, profesional y exhaustivo informe enciclopédico que Sturzenegger le preparó a Patricia Bullrich en plena campaña, y que analiza detenidamente las reparticiones del Estado que deben ser reestructuradas y las partidas donde debe haber reformas importantes.

También los organismos paraestatales que reciben fondos públicos, que inmediatamente habría que suspender. Son más de seis tomos que en su momento Bullrich analizó en profundidad, y ahora recibieron la luz verde de Milei. Sturzenegger no llega a las filas libertarias por Macri. El extitular del BCRA había entablado relación directa con el candidato desde hace años, relación que se potenció en la publicación del último libro de Milei, "El Fin de la inflación" obra en la que Sturzenegger presentó un prólogo donde avala la estrategia del libertario.

Las ideas fijas

Mientras se producen estos acercamientos, Milei se mantiene incólumne en su posición de sostener hasta las últimas consecuencias (o hasta las elecciones del 19/11) sus ideas madre de dolarización y demolición y cierre del BCRA. Desde el primer día les aclaró a los dirigentes del macrismo, incluyendo al expresidente y la candidata tercera en la primera vuelta, que sostenía las ideas y que iría inevitablemente hasta la segunda vuelta proponiéndole a la sociedad ambas propuestas.

Además, en el debate presidencial del próximo domingo se enfrentará cara a cara con Sergio Massa y allí intentará convencer a la sociedad de abandonar definitivamente el peso y demoler la existencia de la entidad financiera. Asegurando que ambas resultan las mejores alternativas para sacar adelante al país terminando con la inflación existente y potencial futura.

Milei afirma además que ni Macri ni Bullrich le pidieron negociar, hasta acá, ni la dolarización ni la finalización del BCRA, y que el apoyo que ambos políticos del PRO le dieron esta semana para su candidatura, no incluyen ningún tipo de reclamos de este tipo. Según la versión del candidato que irá a la segunda vuelta, los dos dirigentes de (si aún existe) Juntos por el Cambio (JxC) no le exigieron que las propuestas sean analizadas, eventualmente modificadas, ni le reclamaron a Milei que se abra a un debate con los economistas de la coalición opositora que no ingresará en el balotaje para explorar otras alternativas similares o cercadas a la dolarización o la finalización del BCRA.

Esto incluye la posibilidad de algún eventual proyecto de ley que pueda ser aprobado por el futuro Congreso Nacional con el diseño político que quedó luego de las elecciones del 22 de octubre, y que se base en una autonomía máxima del Central, con la explícita prohibición de permitirle a la entidad financiar con emisión los gastos públicos del Estado.

El Banco Central en la mira

Según Milei, esta alternativa podría en el futuro ser modificada con otra ley cuando el clima político del país cambie, con lo cual es una solución leve a los problemas de emisión monetaria que tiene la Argentina. Para el candidato de LLA sólo terminar con la existencia física del Central es la solución adecuada.

Y está dispuesto a defenderla como uno de sus hits máximos hacia las elecciones del 19 de noviembre. Milei ya hizo público que mantienen como su candidato a presidente del BCRA a Emilio Ocampos, el hombre que tiene la misión de cerrar el Central en menos de dos años, no es negociable. Aun en una alianza con Macri y Bullrich.

Asegura el libertario que morirá con estas ideas. Al menos hasta las elecciones, aun sabiendo que si fuera vencedor, las posibilidades que una propuesta de este tipo sea aprobada por el Congreso son nulas. Sería un próximo problema a resolver.

Lo mismo sucede con la idea de abandonar el peso y reemplazarlo por el dólar.

Milei afirma que sigue firme su proyecto más polémico, sigue firme y que continúan firmes las negociaciones con bancos y fondos de inversión de primer nivel a nivel mundial para que el financiamiento del proyecto en un eventual gobierno libertario con divisas provenientes del exterior en montos que ronden los U$S 30.000 a 50.000 millones.

El líder libertario confirma que aún sostiene cinco ideas dolarizadoras en análisis junto con sus colaboradores, y que el resultado de las elecciones del 22 de octubre y las negociaciones con los dos dirigentes del PRO no modifican su propuesta, bajo el argumento que para vencer la inflación se necesitan medidas fuertes, duras y jugadas.

Milei va aún más allá y dice que la dolarización es uno de los capítulos que más defienden sus votantes más fieles. Y que tiene los dólares para hacerlo. El candidato insiste en que podrá convencer a los economistas de JxC que aún no aceptan (ni aceptarán) ni la dolarización ni el fin del BCRA, y que sólo pide la oportunidad de hacerlo. Lo mismo intentará con los políticos más díscolos, pero que aún no formalizaron el fin de la sociedad con el macrismo.

Con informacion de MDZOL.com