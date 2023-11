Patricia Bullrich analiza presentar un amparo judicial para mover el feriado del lunes 20

Patricia Bullrich analizará la posibilidad de presentar un amparo ante la Justicia para que el día después del balotaje no sea feriado y así impedir que el Gobierno concrete “un intento de restar electores que pueden estar direccionados a votar a Javier Milei”: para la ex candidata presidencial, la negativa del oficialismo a mover el feriado del lunes 20 es una “manipulación” electoral.

“Lo que estamos pensando es si hay algún mecanismo legal para que los separen porque realmente es una forma de condicionar total y absolutamente el voto”, dijo Bullrich tras una charla titulada “¿Qué significa Libertad para el Cambio?”, organizada por el sindicalista Marcelo Peretta y que fue presentada como la virtual oficialización de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza.

“Tenemos que convencer a la gente de que suspenda el viaje de ese fin de semana y se quede a votar -propuso-. Decirles que se trata de seguir con la mafia o cambiar. Que vayan a Cariló o Punta del Este en otro momento. Es mucha la diferencia y las cosas se van a poner difíciles en la Argentina”.

Para la titular del PRO, la decisión de no cambiar el feriado del 20 de noviembre radica en que “es favorable” al Gobierno porque, detalló, hay encuestas que demuestran que el 70% de quienes tienen previsto viajar ese fin de semana largo votarían a Milei. “Todo el mundo tiene su responsabilidad de poder quedarse, pero a la gente le cuesta un montón gastar en algo y si no lo usa, no se lo devuelven -sostuvo-. Es un error no cambiar un fin de semana largo, cuando se ha hecho varias veces en la Argentina. diciendo que tiene que hacerse por ley, cuando es un decreto simple el que hay que llevar adelante y si lo tenés que hacer por DNU, se hace por DNU. Todo el mundo va a estar de acuerdo”.

Por otra parte, Bullrich habló sobre la posibilidad de que Horacio Rodríguez Larreta cree una línea interna en el PRO para oponerse a su pacto con Milei y Mauricio Macri, anticipado por Infobae. “Su política perdió en las PASO, su propuesta fue minoritaria, pero me parece bien que él ahora quiera seguir y llevarla adelante a ver si en algún momento cambia esa tendencia minoritaria”, afirmó.

Consultada sobre la definición de Larreta acerca de que el PRO “hoy se está acercando y aliando con alguien que es derecha extrema”, la ex candidata presidencial consideró que “esas son frases electorales” y agregó: “En la campaña me decía a mí que era la extrema derecha. Él no tiene una política de centro. ¿Es una política de centro decir que el 70% de los políticos solucionen los problemas en Argentina? Para mí no porque el 70% de los políticos van a repartirse la torta entre ellos y no van a solucionar los problemas. Entonces la discusión que dimos no fue una estrategia de centro o más de derecha sino una estrategia de elegir el cambio o más continuidad”.

Aclaró enseguida que no quería decir que Rodríguez Larreta “sea lo mismo que la continuidad del kirchnerismo ni mucho menos”, pero se preguntó: “¿Con quién pensaba hacer el acuerdo? ¿Con con los que hoy están proponiendo el acuerdo con (Sergio) Massa? Esa es una estrategia que que ya fracasó. Él la quiere intentar de nuevo. Tiene toda la legitimidad para hacerlo”.

En el encuentro, realizado ante 40 personas en un hotel del barrio de Recoleta, hablaron Alberto Asseff, diputado nacional de Juntos por el Cambio; Patricio Villegas, parlamentario electo del Mercosur de La Libertad Avanza; Patricia Glize, legisladora porteña electa de JxC, y Peretta. Estaba prevista la presencia de Ricardo López Murphy, pero se ausentó por problemas de agenda.

Bullrich, a cargo del cierre de la charla, reconoció que su “convivencia política” con Milei era “muy buena hasta que de un día para el otro se rompió”, aunque “le pusimos La Gotita y se arregló”. Justificó su pacto con el libertario en el hecho de que este “es un momento bisagra” de la Argentina en el que hay que elegir “entre confirmar el modelo populista, corrupto y decadente, o el cambio”.

Luego atribuyó su derrota electoral a la división opositora entre Milei y JxC ya que “hubo competencia por el cambio”, aunque aseguró que “el 19 de noviembre, cuando el cambio gane, no daremos por muerta” a la coalición que integran el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, entre otros partidos.

La ex postulante presidencial relató que cuando perdió las elecciones decidió su apoyo a Milei para “evitar que en la Argentina gobierne de nuevo un espacio hegemónico con el kirchnerismo” y “la oposición se convierta en testimonial”, como sucedió en las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. “Esa noche (de las elecciones) me acosté pensando y me levanté convencida de lo que había que hacer -dijo-. Por eso a la mañana fuimos con (Federico) Pinedo y (Hernán) Lombardi a la casa de Macri para decírselo. Nos apuramos porque sabíamos que (los radicales) iban a anunciar una posición mentirosa, como sucedió en el búnker cuando me pidieron que tenía que atacar a los 2 (a Massa y a Milei)”.

Según Bullrich, tomó la decisión de llegar a un acuerdo con Milei “sin ningún tipo de bronca o de resquemor”. “En las elecciones se sabe que se gana o se pierde, pero el egoísmo no puede llevarte a que no te importe lo que pasa a la gente -enfatizó la titular del PRO-. Tengo la convicción de que la lucha va a ser dura. Y que todo el mundo va a tener que pelear”.

