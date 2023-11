Dentro de la UCR destrozaron a Gerardo Morales: “Yo no creo en las promesas de Massa”

Tras quedar relegado de la compulsa electoral, el actual gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, se desligó de Juntos por el Cambio y empezó a ‘jugar’ a favor del actual ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa. Sin embargo, dentro del propio partido centenario salieron a discrepar por sus recientes dichos en contra del postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei.

“Si gana Milei no vamos a poder pagar los sueldos a los empleados públicos en enero, febrero, marzo y abril, por lo menos”, había señalado Morales sobre el libertario. Frente a esos dichos, el gobernador de Corrientes y también integrante de la UCR, Gustavo Valdés, se encargó de ‘destrozar’ al mandatario jujeño. “No, nosotros vamos a pagar los sueldos de la Provincia y tenemos garantizada la coparticipación por Constitución”, dijo Valdés en una entrevista a La Nación +.

En esta línea, ahondó: “Por eso, ante esta rebaja que le metió Sergio Massa a la coparticipación de todas las provincias, estamos preparando -conjuntamente- con Mendoza demandas que vamos a presentar a la Corte Suprema de Justicia para que restituyan esos fondos que unilateralmente no lo puede afectar Nación. Porque son fondos tanto nacionales como provinciales, por lo tanto vamos a reclamar nuestros derechos”, subrayó.

Consultado sobre si está en desacuerdo con Morales, Valdés afirmó: “No estoy de acuerdo con eso. Si el radicalismo decidió neutralidad, después, individualmente, seguramente cada uno (de sus integrantes) tendrá su voto, pero en mi caso no voy a hacer campaña activa para ningún candidato”, aseguró. Tras insistir con la pregunta sobre la postura de Morales y el contraste con la suya, el Gobernador respondió: “Bueno… dijo (Morales) que iba a hacer todo lo posible para que no gane Milei”.

En este sentido, el correntino explicó: “Yo lo que digo es que nosotros trabajamos para el cambio. El trabajo que hicimos para cambiar la Argentina fue enorme porque justamente no coincidimos con este gobierno. Nuestra propuesta de cambio no llegó, pero es responsabilidad de los que pensamos que la Argentina debe cambiar, seguir trabajando para tener un país diferente”.

“Más allá de lo que pase en esta elección creo que debemos seguir trabajando políticamente. No termina la Argentina con una elección, pero tenemos una enorme oportunidad para cambiar el país”, reiteró. Posteriormente se le consultó sobre la compensación a la quita de Ganancias que, según Morales, acordó con Massa. “¿En calidad de qué tiene Morales ese acuerdo con Massa?”, fue la pregunta concreta.

“Sergio Massa hizo una promesa de que va a devolver con el Impuesto al Cheque. Pero siempre es una promesa. No creo en las promesas de Sergio Massa: ha prometido mucho y no ha cumplido”, sostuvo Valdés. “Por lo tanto, no necesito que me prometa Sergio Massa ni ningún candidato a Presidente de la Nación. Lo que debemos apuntar es en tener institucionalidad. Lo que nos tiene que garantizar a las provincias y los ciudadanos es la ley. Es la garantía de todo”, remarcó.

