El segundo tiempo de Pablo Javkin tendrá a Chale y a Biazzi como pilares políticos

De gira por la península ibérica, Pablo Javkin comenzó a definir el elenco de funcionarios que integrarán la primera línea del gabinete para su segunda gestión. Todo se mantiene en el off the record: hasta después del ballotage no habrá anuncios oficiales porque en el Palacio de los Leones no quieren “quemar” al gabinete que se encuentra en funciones cuando aún les queda un mes de trabajo. Sin embargo, algunos nombres trascendieron y el círculo rojo de Santa Fe ya los cuenta como miembros de la próxima administración.

El caso de la Secretaría de Gobierno es el más paradigmático. Como contó Letra P, Sebastián Chale es una figura que empezó a sonar fuerte desde su desempeño como jefe de campaña del alcalde en el operativo reelección. A pesar de eso, su nombre es un hecho ahora que se supo que Gustavo Zignago, actual titular de la cartera mencionada, será secretario de empleo en el Ministerio de Trabajo de la provincia, dentro del gobierno de Maximiliano Pullaro.

La demora también abrió el juego a rumores, como los que ubicaban en el pelotón de los prescindibles al coordinador de gabinete Rogelio Biazzi, amigo personal del alcalde que dejó su carrera profesional y académica en Europa para acompañarlo en la gestión. Biazzi es apuntado por figuras de dentro y fuera de la gestión por su rol en el primer tiempo de Javkin: “A nadie le queda en claro cuál es su función”, sintetiza una fuente. “Fue como un secretario de Gobierno sin serlo, sin las funciones de ese cargo, lo que provocó una relación tortuosa con Zignago”, añade otra garganta que siguió al gobierno de cerca.

Dos fuentes distintas de la mesa chica del javkinismo coincidieron en desestimar la versión: “Pablo a los suyos no los abandona nunca”. Quizás a sabiendas de que estaba en la mira de varios, el intendente decidió darle un espaldarazo a Biazzi y juntos se fueron a la gira por Portugal y España -país donde el coordinador tiene una vasta agenda de contactos por su pasado como asesor del Partido Popular en Madrid-. Además, sus laderos lo confirmaron -siempre en off- como parte del próximo gobierno y en el mismo rol de coordinador de gabinete. Queda para definir al regreso de Javkin, la delimitación fina de las competencias que tendrán a su cargo Gobierno y Coordinación de Gabinete.

Sin embargo, quienes negocian por estas horas los lugares del gabinete reconocen que los interlocutores son dos: el propio alcalde y Chale. “Le está dando juego político”, dicen. Así las cosas, Javkin -en línea con quienes lo ven “más abierto”- pareciera mostrarse receptivo a los reclamos de Radicales Libes, el espacio que responde a María Eugenia Schmuck y al rector de la UNR Franco Bartolacci -en el que se enrola Chale-, quienes hace tiempo piden por más participación en la mesa de decisiones políticas.

Ese rol de interlocutor en las negociaciones políticas es justamente un ejemplo de las funciones que el intendente nunca le habilitó a Zignago y descansaba en Biazzi. El coordinador de gabinete lo representó en más de una reunión con políticos, empresarios e instituciones. "Su fuente de legitimidad es esa, su cercanía con Pablo: vos sabés que si habla Rogelio, habla Pablo", simplificó un referente de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Los otros nombres

La Secretaria de Gobierno no es la única cartera que luce definida. Dos actuales funcionarios están muy cerca de que se confirme su ascenso: el subsecretario de Economía y Finanzas Guido Boggiano estaría a cargo de Hacienda y Economía, mientras que el subsecretario de industrias culturales y creativas Federico Valentini haría lo propio en Cultura y Educación. Por su parte, Control y Convivencia seguirá como secretaría. Falta confirmar si Carolina Labayru seguirá al mando.

Un movimiento similar está en la carpeta de opciones para la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo -el cargo que dejará Chale-: que asuma su subsecretaria, María Eugenia Giovannoni. Sin embargo, es un plan B, ya que la primera opción es que ese lugar sea para el PRO que responde a Federico Angelini, como un gesto por el apoyo de Carlos Cardozo tras su derrota en las PASO. El nombre que suena es el del abogado Roberto “Tato” Ryan, pero sin confirmaciones aún.

Con informacion de Letra P.