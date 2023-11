Javier Milei analizó lo que fue su debate y arremetió contra Sergio Massa: «Psicópata y mentiroso»

El debate presidencial anterior al balotaje el 19 de noviembre dejó mucho por analizar e incluso el propio Javier Milei hizo lo propio. El candidato de La Libertad Avanza aseguró que está «satisfecho con lo hecho ayer (por el domingo)» contra Sergio Massa, de Unión por la Patria, a pesar de la catarata de preguntas que respondió de parte del dirigente oficialista.

«Había una intención manifiesta de parte de Massa de agredirme y buscarme sacar de eje que me alterara. Todo el plan de campaña para esta última semana era mostrarme como un loco e inestable emocionalmente. Durante todo el debate intentaron agredirme, hubo agresiones muy fuertes carpetazos de inteligencia», indicó el diputado nacional sobre un supuesto test psicotécnico que no pasó cuando realizaba una pasantía en el Banco Central.

Además, Javier Milei remarcó que en el eje de Economía, «una de las cosas que señalé es que él me hacía esas preguntas y me venía bien para desarticular las mentiras de Massa. Generó una sensación rara porque parece que no le pegue, pero sí le pegué. Esos datos de la inflación los di largo del debate», agregó el funcionario de La Libertad Avanza.

En este mismo sentido, reconoció que «puede ser que Sergio Massa tenga mejor oratoria que yo» pero su rol en este debate presidencial fue diferente al de la vez anterior: «Mi postura fue la de un profesor universitario y como un profesor contestaba sus preguntas», sintetizó el candidato a presidente en una entrevista para LN+.

En otro contexto, el economista puso el foco sobre su rival del balotaje a quien tildó de «psicópata y mentiroso»: «Lo que yo no me esperaba sinceramente era que fuera tan mentiroso. Me lo hacía mentiroso, pero no tanto. Si la gente canta que se vayan todos o que la casta tiene miedo es porque la gente está aburrida de los políticos y ves a uno en su forma plena y eso genera rechazo», aseveró.

Cómo sería el Gobierno de Javier Milei

Por último, Jonatan Viale le preguntó como sería la calidad de vida en un eventual Gobierno suyo y se lanzó: «Conmigo la gente va a vivir mucho mejor. Si vos pensás la dolarización como programa económico lo ves parecido a la convertibilidad. En la híper de Alfonsín el salario era de 180 dólares y trepó a 1.800 dólares. Hoy el salario sería en 300 dólares, la recuperación del salario en dólares va a ser enorme porque no te vas a tener que preocupar por los subsidios porque vas a poder pagar las cosas».

«No va a estar vacío el supermercado de carnes ni nada. Nada de ese vacío que ves en las góndolas del supermercado. En vez de mirar a Pluto por Disney Channel vas a viajar a Orlando«, aseguró el dirigente liberal acerca de cómo será la Argentina en un futuro en el que La Libertad Avanza pueda aplicar todas las medidas que prometió en su campaña.

