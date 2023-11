Juan Pablo Poletti presentaría su gabinete municipal tras el aniversario de Santa Fe

El gobernador electo, Maximiliano Pullaro, presentará formalmente este martes en Cayastá y desde las 17 a su gabinete con los nombres de quienes lo acompañarán en su gestión de gobierno luego del 10 de diciembre. Lo que se sabía en el radio pasillo periodístico era que el intendente electo de esta capital, Juan Pablo Poletti, iba a presentar a su equipo de gobierno municipal inmediatamente después de que lo hiciera Pullaro.

Pues bien, hay una fecha conmemorativa en el medio, ya que el miércoles son los festejos por el 450° Aniversario de la ciudad de Santa Fe. Y el “team Poletti” no se conocerá ese día: “Vamos a respetar el cronograma de festejos de la ciudad y luego haremos la presentación”, deslizaron altas fuentes políticas muy cercanas el ex director del Cullen.

“Sería jueves o viernes”, estimó otra fuente consultada por este diario. “Seguramente jueves”, arriesgó otra. La cuestión es, según el entorno del intendente electo, es que aún no está del todo cerrado el próximo gabinete: “Estamos ajustando todo en un minuto a minuto...”, deslizó un cuarto operador político. Además, en estos días siguen habiendo reuniones de “diagnósticos” en el marco de la transición municipal.



Secretarías

La única certeza, es que el próximo gobierno que asumirá el 10 de diciembre en el Palacio Municipal estará constituido por nueve secretarías, que estarán organizadas “con una fuerte impronta territorial para dar respuestas desde la proximidad”.

La reducción de áreas era algo que ya se venía anunciando desde el sector del ex director del Cullen. Es que su intención es reducir “un 20% el gasto político”.

“Se está pensando un reordenamiento interno, con el foco puesto en agilizar todas las áreas de gestión de servicios para brindar mejores y más rápidas respuestas a las demandas de la ciudadanía”, habían asegurado desde el sector de Poletti. Las secretarías que son ficha cantada son la General y de Gobierno; Hacienda, Obras Públicas y Gestión Hídrica.

¿Y los nombres?

Las mismas fuentes cercanas al médico y consultadas por este diario insistieron en mantener el hermetismo sobre los nombres que integrarán el próximo gabinete. Hasta ahora, todos trascendidos. No obstante, todo parece indicar que el diputado radical Alejandro Boscarol y el concejal del Pro-JxC, Sebastián Mastropaolo, ocuparían las secretarías General y de Gobierno, respectivamente.

Por estas horas, se conoció que Felipe Franco, ex secretario de Recursos Hídricos durante la intendencia de José Corral, asumiría ahora esa secretaría. Además, este diario supo que desde el equipo de Poletti hay una “gran preocupación” por el fenómeno de El Niño y su eventual impacto en esta capital y la región.

“Para este jueves (16 de noviembre) solicitamos una reunión entre las áreas hídricas de las gestiones actuales y entrantes de la ciudad y la provincia. Queremos ver qué posibilidades hay de que se declare la emergencia hídrica”, adelantaron más fuentes consultadas por este diario.

Más que suenan

Sigue sonando como próxima directora de Comunicación María Fernanda Vigil, Licenciada en Comunicación Social y en Administración; también, profesora universitaria de las cátedras Teoría de la Opinión Pública y de Comunicación y Opinión Pública (Fhuc/UNL), y especialista en estos temas.

El nombre de Betina Florito fue descartado; había sido tentada para ocupar la secretaría de Derechos Humanos municipal. Pero integrará el área de Educación Especial de la provincia. No obstante ello, Encuentro Republicano Federal (el espacio de Florito), tendría a cargo la Dirección Derechos, Vinculación Ciudadana e Institucional del municipio: Florencia Gentille sería la directora de esa área.

También la ex edila del Pro local, Luciana Ceresola, aunque no se sabe en qué área estaría. Además, suena el nombre de Alicia Barletta (hija de Mario Barletta, ex intendente de la ciudad) para integrar el gabinete. Quien estará a cargo de Hacienda sigue siendo una de las grandes incógnitas.

