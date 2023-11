iPhone grabará videos espaciales para las gafas Vision Pro

Una nueva actualización de iOS 17 habilitó una nueva función para la cámara del iPhone 15 que tiene como principal característica la generación de “videos espaciales”, una nueva categoría de contenido que está dirigida especialmente al consumo de materaial audiovisual en las gafas de realidad aumentada de Apple, las Vision Pro.

Aunque el nuevo dispositivo de la compañía de Cupertino aún no se ha lanzado de forma oficial en tiendas de Apple, la generación de contenido dedicado específicamente a un formato de realidad aumentada o realidad virtual implica que la llegada de este producto está cada vez más cerca y se produciría durante el año 2024.



Los videos espaciales serán grabados utilizando un efecto en 3D que se activaría utilizando las dos cámaras superiores disponibles en el dispositivo cuando este se encuentra en posición lateral. Esto solo podrá activarse en las versiones del iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max pues serán los únicos dispositivos que tienen los componentes para soportar el procesamiento de las imágenes para crear estos videos.

La actualizacion de iOS activaría de forma predeterminada una nueva pestaña dentro de la lista de opciones de la aplicación Cámara llamada “Video espacial para Apple Vision Pro” en las opciones de configuración. Estos archivos serían capturados directamente en una resolución de 1080p y 30 cuadros por segundo. Un minuto de grabación ocuparía lo equivalente a 130MB en el almacenamiento interno del celular.

Si bien los videos estarán adaptados automáticamente al formato del entorno virtual del Apple Vision Pro, eso no significa que los usuarios no podrán ver estas grabaciones en otras pantallas. De hecho, cada grabación estará automáticamente adaptada a cualquier otro dispositivo en el que se muestre. La diferencia será que si no se proyecta en las gafas de realidad mixta, estos tendrán una menor resolución.



“Esto es realmente importante, ya que su iPhone está con usted todo el tiempo, por lo que nunca se perderá la captura de un momento especial usando video espacial, como las vacaciones familiares en la playa”, dijo el vicepresidente senior de Apple, Greg Joswiak en la keynote de la compañía de hace dos meses.

Según Apple en su página web oficial, “cada foto y video espacial los transporta a un momento vivido, como una celebración con sus amistades o una reunión familiar especial. Los usuarios pueden acceder a su biblioteca completa de iCloud y ver fotos y videos a escala real con colores brillantes y un nivel de detalle asombroso”.

De esta forma, cada fotografía panorámica también puede convertirse en una experiencia visual y sensorial por medio de la tecnología de las gafas de realidad mixta. Además, los usuarios tendrán la posibilidad de revivir los momentos que deseen por medio de la función de realidad aumentada y realidad virtual disponibles en este nuevo dispositivo.

La misma actualización del sistema operativo de Apple también incluye otras funciones adicionales como cambios para el Botón de Acción del iPhone 15 Pro, que ahora cuenta con la actividad de traducción. Además, Apple Music también incluirá la generación de listas de reproducción automáticas.

Por otro lado, la aplicación Diario ofrece “un espacio único para revivir grandes y pequeños momentos”, debido a que se puede apuntar cualquier, ya sea sobre acontecimientos especiales o sobre cosas cotidianas. Mientras que en la aplicación Mensajes hay verificación de contactos, reacciones con stickers y mejoras en mensajes en iCloud.

Con informacion de Infobae.