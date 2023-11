El Presupuesto Provincial 2024 ya está en el Senado de Santa Fe

El Poder Ejecutivo ingresó por Senado este martes, el Mensaje con el proyecto de Ley General de Presupuesto y Gastos de Recursos para el ejercicio fiscal 2024, cumpliendo el compromiso entre la saliente administración de Omar Perotti y la entrante de Maximiliano Pullaro de hacerlo el 15 de noviembre.

La Constitución establece que es el 30 de septiembre la fecha del envío del Presupuesto a las cámaras legislativas pero el cambio de signo político determinado por las elecciones del 10 de septiembre; la falta de certezas de los principales lineamientos nacionales a la espera de la definición presidencial y recientes cambios en la política tributaria llevaron a las partes a acordar esta fecha. No obstante, el Congreso no votó aún el Presupuesto nacional en ninguna de las dos cámaras.

Agosto precisó que el proyecto de presupuesto se formuló, tal como establecen las normas vigentes, tomando como referencia el marco macro fiscal remitido por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Allí se considera un crecimiento del nivel de actividad de 2,7% y una variación de precios del 69,5%. El presupuesto provincial proyecta para el año próximo un resultado levemente superavitario de $ 6.127 millones, como consecuencia de estimar recursos totales por un monto de $ 4.865.649 millones y un gasto total de $ 4.859.522 millones. El resultado económico -diferencia entre recursos corrientes y gastos corrientes- se estima en $ 502.080 millones, permitiendo, junto con los recursos de capital, financiar la totalidad del gasto de capital, se explicó desde el Ministerio de Economía.

El mensaje tiene más de 350 folios y el proyecto de ley en sí son 63 artículos complementados por cientos de planillas correspondientes a obras e incluso ejecuciones ministeriales y de los diferentes organismos del estado provincial con sus tres poderes, empresas y organismos descentralizados.

En el marco de las distintas mesas de la transición que tienen las dos administraciones se incluyó el tema Presupuesto e incluso hubo reuniones entre el propio Agosto con el sucesor, Pablo Olivares. Como en toda negociación, hubo pedidos sobre algunos artículos que hizo la gestión entrante que fueron incluídos y otros no. "Hubo algunas cosas del articulado que pedimos y no se incluyó; otras que pedimos y fueron modificadas aunque se nos avisó y no tuvimos inconvenientes" dijo un vocero de la futura administración que conducirá Pullaro.

De todas maneras, el margen es estrecho. Se admite al lado de Pullaro que "los recursos apretados por las pautas macrofiscales nacionales y el aumento del peso de la masa salarial hicieron que mucho no se pudiera modificar dada la rigidez de algunas cosas". El otro pedido que sí fue aceptado por la gestión Perotti es el articulado que permitirá dar flexibilidad a la adecuación de la nueva orgánica ministerial y algunas herramientas financieras para los primeros meses de la nueva administración.

El artículo 6 prevé una planta de personal de 146.253 cargos en la planta de los cuales 139.286 pertenecen a la administración central; 5.886 a los organismos descentralizados y 1.081 a la Seguridad Social. Además se computan 572.318 horas cátedras y 18.100 horas de acompañamiento correspondiente a la Función Asistencial.

Otros 5811 agentes pertenecen a las diferentes empresas del Estado. Encabeza la Epe con 4.355 seguida por Aguas Santafesinas con 1.421; Banco de Santa Fe Sapem en Liquidación, con 18; Radio y Televisión santafesina con 10 y 7 para Enerfe.

En el artículo 21, se fija el Presupuesto de las cámaras legislativas en $ 66.110.611.000. Tres artículos más adelante se prohíbe la afectación y el traslado del personal de Seguridad, Servicio Penitenciario y Docente al desempeño de tareas ajenas a seguridad y educación. En el artículo, el Presupuesto dispone la restitución del Fondo de Estabilización Fiscal y de Inversión Pública con una suma de $ 1.500.000.000.

También prevé la autorización de endeudamiento en el ejercicio por la suma de hasta $ 50.000.000.000 para el financiamiento total o parcial de proyectos de inversión pública o de adquisición de bienes de capital o para la atención de la cancelación de deudas financieras para cancelar servicios de deuda,

Las razones de Walter Agosto

El ministro de Economía Walter Agosto informó de la remisión y destacó que "en estas semanas y en el marco de las tareas de transición, generamos un espacio de intercambio de información y opiniones con relación a los aspectos centrales del proyecto de Presupuesto y el articulado de la ley que resultó muy constructivo".

Agosto fue electo diputado provincial desde diciembre, etapa en que se discutirá este instrumento clave para la administración del Estado. Informó el hoy ministro que el presupuesto proyecta para el año próximo un resultado levemente superavitario de $ 6.127 millones, como consecuencia de estimar recursos totales por un monto de $ 4.865.649 millones y un gasto total de $ 4.859.522 millones. El resultado económico -diferencia entre recursos corrientes y gastos corrientes- se estima en $ 502.080 millones, permitiendo, junto con los recursos de capital, financiar la totalidad del gasto de capital.

En materia de recursos, los provenientes de origen nacional se estimaron con los parámetros de actividad e inflación del marco macro fiscal. Con relación a la estimación de los recursos de origen provincial, se realizó manteniendo el esquema de alícuotas vigentes, sin considerar los efectos de la política tributaria que oportunamente se establezca para el año próximo.

En materia de gastos en Personal, Transferencias y Pasividades, el proyecto considera el efecto proveniente de la anualización de las políticas salariales dispuestas durante el corriente año y con impacto conocido a la fecha. Para los gastos de funcionamiento se previó un incremento teniendo en consideración el actual proceso inflacionario, en tanto que en materia de Construcciones se contemplaron las partidas para la continuidad de los proyectos en ejecución, así como también para nuevos proyectos entre los que se destacan los solicitados por la gestión entrante en el marco del proceso de transición.

El presupuesto contempla las partidas para los programas de Boleto Educativo Gratuito, Billetera Santa Fe y Comedores Escolares. Asimismo, se dio cumplimiento a las disposiciones de la Ley 13.742 y su norma reglamentaria, en lo que refiere a la participación en el proyecto de presupuesto de las acciones vinculadas a Ciencia, Tecnología e Innovación.

En otro orden, el ministro indicó que el proyecto de presupuesto contempla los recursos de renta y amortización provenientes de la cartera de títulos públicos y su afectación a la ejecución de gasto de capital. Cabe recordar que dicha cartera de títulos públicos en poder de la provincia desde octubre del 2022, proviene del Acuerdo de Ejecución de Sentencia dispuesta por la Corte Suprema de Justicia con relación a la deuda que la Nación mantenía con Santa Fe.

Por último, y con relación al articulado, el ministro señaló que a solicitud de las nuevas autoridades se contemplaron algunas disposiciones financieras vinculadas a instrumentos de financiamiento de corto y mediano plazo, así como asistencia financiera para los municipios y comunas.

Con informacion de El Litoral.