Cuatro consejos para usar WhatsApp en el trabajo

Si bien WhatsApp es una aplicación social que es útil para mantener comunicados a amigos y familiares, los celulares y los usuarios de la plataforma tienen diferentes usos para este programa, que también es aprovechado por negocios, empresarios, emprendedores, trabajadores y empleadores como una forma de coordinar actividades laborales o futuros proyectos.

Sin embargo, las personas no trabajan las 24 horas del día e incluso puede que se tomen un tiempo de vacaciones de forma periódica y deseen mantenerse alejados de las conversaciones laborales. Es por eso que se pueden tener encuentra algunas recomendaciones para administrar correctamente la vida personal y el trabajo en la misma plataforma.

Usar cuentas separadas de WhatsApp

La aplicación de Meta posee una nueva función que está activa para aquellos celulares que cuenten con dos número de teléfono en el mismo dispositivo (por medio de tarjetas SIM físicas o eSIM). Esto permitirá que cada número tenga una cuenta de WhatsApp por separado y que se pueda cambiar entre una y otra según se necesite.



Por ejemplo, una puede estar orientada a temas netamente laborales mientras que otra puede ser un perfil personal destinado únicamente a los contactos como familiares o amigos. Tan solo se debe abrir la configuración de WhatsApp, hacer clic en la flecha junto al nombre y, luego, en “Añadir cuenta”. Se puede controlar la configuración de privacidad y notificaciones en cada cuenta.

Usar dos celulares diferentes

No tener un eSIM o no saber cómo contratar este servicio en la empresa de telefonía local no es un impedimento para diferenciar las cuentas de WhatsApp pues también se puede realizar la misma acción por medio de dos teléfonos. Esto es posible en caso de que la compañía para la que se labore ofrezca la posibilidad de comprar un celular exclusivo para el uso en el lugar de trabajo.

Lógicamente esta opción para diferenciar las conversaciones solo es viable si es que es la empresa dedica presupuesto a dar esta facilidad, en caso de que el usuario tenga dinero suficiente para adquirir un nuevo dispositivo y contratar una línea adicional o ya tenga un celular antiguo que solo utilice con fines de trabajo.

Mensajes archivados

Otro método que puede ser útil en caso de que no se tenga la posibilidad de tener un perfil diferente o un celular adicional es aprovechando la función de archivo de conversaciones como una forma de desconexión digital.



Una vez finalizado el turno de trabajo, los usuarios pueden archivar todas las conversaciones relacionadas con temas laborales hasta que sean necesarias al día siguiente durante el desarrollo de las actividades. Si bien no se evita la recepción de mensajes, ofrece la posibilidad de desvincularse del centro de trabajo de forma temporal.

Seguridad de datos de la empresa

En cualquiera de los casos, los negocios necesitan capacitar a los empleados para proteger la información sensible que puedan tener estas conversaciones privadas. Si bien los chats son encriptados y eso ofrece una capa de seguridad y privacidad, también es posible que los trabajadores puedan filtrar estos datos de forma accidental en otras conversaciones.

El establecimiento de políticas claras sobre la divulgación de datos confidenciales a los que se puede tener acceso con esta aplicación es un punto de inicio en caso de que las empresas quieran delimitar posibles filtraciones. Estas necesitan de constantes capacitaciones en lo que respecta a seguridad de datos, prevención de ciberataques y formas de detectar estafas online que pueden ser realmente útiles.

Facilitar información clara sobre la importancia de estas medidas también es una forma por la que los trabajadores, incluso aquellos menos experimentados en el uso de tecnología, pueden reconocer los alcances de sus comportamientos online.

Con informacion de Infobae.