Cepo al dólar, inflación y el fin de la grieta: las 10 definiciones de Sergio Massa

A cuatro días del balotaje que definirá el rumbo que adoptará Argentina durante los próximos cuatro años, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa comenzó a cerrar su campaña con definiciones que anticipan cómo podría ser su potencial gobierno. Reafirmó su convocatoria a la unidad nacional para culminar con la grieta, habló del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de cómo piensa bajar la inflación, estimó cuando podría levantar el cepo y adelantó que el nombre de su ministro de Economía lo dará a conocer el lunes o martes si vence a Javier Milei en las elecciones del próximo domingo.

“Mi convocatoria plantea construir alternancia y bipartidismo”, enfatizó el ministro en la entrevista que dio este miércoles desde el Palacio de Hacienda al programa de Todo Noticias (TN), A Dos Voces.

“La Argentina de enemigo o no, se muere el 10 de diciembre porque mi vocación es convocar a todos”, adelantó al desmentir que tuviera problemas personales con Javier Milei o Mauricio Macri. “Vamos a un cambio muy profundo en el funcionamiento de la administración pública, unificación de empresas públicas, un esquema donde tengamos la oportunidad de achicar el gasto y ser más eficientes la contratación del estado”, propuso el dirigente que se medirá en las urnas el 19 de noviembre frente al candidato de La Libertad Avanza. También mencionó a Cristina Kirchner y a Roberto Lavagna.

Las principales definiciones de Sergio Massa:

- ¿Macri al frente de la Oficina Anticorrupción?: “Mi convocatoria al gobierno lo que plantea es construir alternancia y bipartidismo. Por eso planteo que la Oficina Anticorrupción la maneje la oposición. Si le corresponde (a Macri), no tengo temas personales con nadie porque la Argentina necesita aún de quienes por ahí agreden de más”.

- ¿Javier Milei es un enemigo?: “No tengo enemigos, sino adversarios. Mi enemigo es Margaret Thatcher, Milei es un adversario. La Argentina de enemigo o no, se muere, porque se muere la grieta el 10 de diciembre porque mi vocación es convocar a todos. Porque es la hoja de ruta y de cambio más importante que le puedo dar a los Argentinos. Puedo tener errores o aciertos, me parece que es importante tener la capacidad de definir 10 políticas de estado”.

- ¿Cristina Kirchner?: “No me maneja nadie. Creo que no es tiempo de chicanas, nadie piensa que a mí me puede manejar alguien en Argentina. Ni Cristina ni nadie me va a manejar. El contrato que firme es con los ciudadanos y la idea es poner lo mejor de mí, mi vocación de trabajar 18 horas por día. El que va a gobernar el 10 de diciembre soy yo”.

- Su ministro de Economía: “La política económica la va a dirigir alguien a quien no voy a exponer hasta después de la elección. Será el lunes o martes. Será alguien que no está en mi fuerza política, con enorme capacidad de gestión y será una de las primeras muestras de que tengo intención de unidad”.

- El apoyo de Roberto Lavagna y el llamado a la unidad nacional: “Con Roberto hablo siempre desde hace 15 años y tengo una relación de afecto y respeto. Tiene la convicción de que vamos a un gobierno de unidad nacional así como Graciela (Camaño) y Juan Manuel (Urtubey). El cambio más importante es que voy a convocar a un gobierno de unidad nacional y entiendo que algunos no creen. Pero vengo planteando la necesidad de políticas de Estado desde 2014 con (José Manuel) De la Sota”.

- Inflación: “La derrota de la inflación será en el 2024 a partir de recuperar exportaciones, que este año fueron dramáticas por la sequía, que dejó a la Argentina sin moneda. La mejora la vamos a tener el año que viene porque vamos a derrumbar a la inflación a la mitad”.

- Acuerdo con el FMI: “Nos tocó vivir la peor sequía de la historia. Siguiendo los números de la administración pública, teníamos 39 mil millones de dólares exportados. Además, Argentina tiene un problema de origen macro que es el Fondo. Queremos rediscutir el programa para salir del mecanismo inflacionario, lo charlamos y lo entienden. Argentina tiene la deuda más grande de la historia del FMI; se tomó en 2018 para financiar la fuga de capitales, con el préstamo más grande de la economía mundial y eso condiciona”.

- Dolarización y Banco Central: “No tiene nada que ver con la realidad de Argentina. ¿Díganme 3 países con dolarización? Ecuador, El Salvador y Zimbabwe que, a pesar de eso, tienen el Banco Central. Solo tres países no tienen Banco Central. El más conocido es Micronesia pero, ¿son todos tontos? Es una guarida fiscal, donde llevan la plata del narcotráfico. Un país sin moneda para un empresario es un país sin crédito porque la tasa de interés la definen en otro país”.

- Cepo: “Va a llevar 12 meses de trabajo”.

- Objetivos en la presidencia: “El Massa presidente tiene 3 objetivos: uno vinculado a la mejora de ingresos; vamos a seguir con la eliminación del impuesto a las ganancias, mejorando jubilaciones, van a seguir los bonos y medicamentos gratuitos para jubilados”.

