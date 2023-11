Elisa Carrió se fue a Uruguay para no tener que votar en el balotaje: "Me lo impide mi conciencia moral"

Elisa Carrió cumplió con su promesa y se fue del país para no votar. La intención de la líder de la Coalición Cívica es estar fuera de la Argentina, lejos de su escuela de votación, para no tener que elegir entre dos opciones que no la convencen. Hace algunos días había dicho que "no voy a ir a votar, me cansó moralmente la sociedad".

La ex diputada nacional y líder de la Coalición Cívica dejó el país en los últimos días y no estará el domingo. Así lo confirmaron a PERFIL desde su entorno, donde dijeron que se fue a descansar. No dieron precisiones de cuál fue el destino elegido ni cuando está previsto su regreso.

La decisión de Carrió no sorprende, puesto que después de la elección general del 22 de octubre, cuando se supo que habría balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei había dicho que no iría a votar.

"No voy, me cansó moralmente la sociedad. Pero voy a seguir luchando, voy a seguir luchando por Dios", dijo.

En declaraciones a Infobae, la dirigente opositora sostuvo que "no me van a venir con que estoy con Massa porque al Coalición Cívica denunció todos los negociados. Ahora... lo otro... yo a la locura no voy porque estudié mucho los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt. No voy a ir a votar".

Carrió: "No a Milei, no a Massa"

La líder cívica jugó un rol importante en los últimos meses en el marco de la interna en Juntos por el Cambio, cuando se diferenció en duros términos de Mauricio Macri. "Siempre Macri jugó para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio, la verdad histórica es esa", dijo.

A su vez, la dirigente opositora señaló que "no vamos a someternos a ninguna extorsión aunque provenga de un pueblo, no vamos a dar el salto al vacío para la venta de órganos porque viola los derechos humanos, no estamos de acuerdo con la venta de niños y la legalización del narcotráfico, todo esto va a conducir a delitos de lesa humanidad".

"Hay que impugnar el voto, y el que quiera votar, que se haga responsable, porque está avalando", exhortó la exdiputada nacional. En otro posteo en sus redes sociales, afirmó: "No a Milei y No a Massa. Lo único que existe es la primavera, Dios y el sentido de la vida. Fe en la adversidad, los hombres y las mujeres pasan, la Causa continúa".

Una vez que pasó la elección general, la líder de la Coalición Cívica avisó que no iría a votar el 19 de noviembre. "Me lo impide mi conciencia moral; cada uno tiene la suya y yo me quedo en paz, no votando por primera vez en mi vida", argumentó.

Con información de www.perfil.com