"Garantizamos que el escrutinio reflejará la voluntad popular", dijo la secretaria electoral en Santa Fe

Para aplacar los fantasmas que se intentan agitar sobre un posible fraude en las elecciones presidenciales del domingo, la Secretaria Electoral Nacional delegación Santa Fe, Magdalena Gutiérrez, dio garantías de que "la voluntad popular será la que quede plasmada en los resultados que arroje el escrutinio". Asimismo, recordó que no habrá nueva convocatoria para las autoridades de mesa; se desempeñarán las mismas que ya lo habían hecho en los comicios generales del 22 de octubre. "Debemos recordar que todos aquellos que se desempeñaron como autoridades en esas elecciones, también están convocados para el balotaje. No deben esperar un nuevo telegrama, sino que con el mismo que recibieron para la elección general, se deben presentar en el establecimiento donde prestaron funciones", explicó. "Si lo perdieron – acotó-, deben presentarse del mismo modo, porque sus datos están cargados en la base de datos de los delegados. No va a haber nuevas convocatorias ni nuevos telegramas", sostuvo.

- Si no hay nueva convocatoria, tampoco tiene la Secretaría una confirmación del convocado. ¿Esto significa que habrá una situación de incertidumbre hasta el momento mismo de la elección?

- Así es; por eso estamos reiterando y haciendo hincapié en esto de que no van a llegar telegramas y que deberán presentarse el domingo las mismas autoridades de mesa que trabajaron en las elecciones generales de octubre. Nos estamos comunicando, de todos modos, con los delegados de los locales porque tienen listas de contingencia, a fin de que si estas autoridades no se presentan, puedan apelar a esos eventuales reemplazos.

- ¿Santa Fe ha tenido problemas en la entrega de boletas de parte de las fuerzas partidarias, como sí los ha tenido Buenos Aires?

- Nosotros tenemos un cronograma de entrega de boletas que se hace tanto en Santa Fe como en Rosario donde se requiere una cantidad mínima para cada mesa; nosotros pedimos entre 300 y 350 por mesa. No tuvimos ningún inconveniente; las dos fuerzas que participan el domingo aportaron las boletas requeridas, incluso, las de contingencia. Por lo tanto, no deberíamos tener problemas el domingo en el cuarto oscuro.

- Se viene agitando el fantasma de un posible fraude ¿Qué garantías pueden dar desde la Secretaría sobre un proceso transparente?

- Hay que recordar que las autoridades de mesa son las personas que llevan adelante el escrutinio provisorio; y participan fiscales de las dos fuerzas que compiten. En esta ocasión, particularmente, se hizo mucho hincapié en que se garanticen de parte de los partidos los fiscales en todas las mesas para que evitar esta duda que se pueda generar sobre un eventual fraude. Hay que tener en cuenta que puede haber errores, porque quienes llevan adelante la función de autoridad de mesa son ciudadanos comunes que no tienen la experiencia suficiente; puede haber algún error, entonces, pero tenemos un escrutinio provisorio con actas completadas por esas autoridades que después son controladas; y tenemos luego el escrutinio definitivo donde cualquier error, anomalía o duda, los partidos cotejan con sus certificados y las actas; y hasta si es necesario, se abren las urnas. Por lo tanto, podemos garantizar que los resultados que tengamos finalizado el escrutinio, reflejará la voluntad popular expresada. El que gane habrá sido porque así lo manifestó la voluntad popular.

- ¿El eventual robo de boletas se evita con un rol activo de los fiscales, también?

- Sí, recordemos que las boletas son una responsabilidad de los partidos que las deben proveer. Nosotros acompañamos y colaboramos con esta entrega para asegurar que el domingo, todos los establecimientos tengan boletas. Pero les solicitamos a los partidos que tengan fiscales para que en caso de faltante, puedan reponer sin generar demoras ni ninguna situación de irregularidad.

- ¿Estiman horario en el que estará definido el resultado?

- La difusión de datos se da a partir de las 21; entendemos que alrededor de las 21.30 ya debería conocerse el ganador porque va a ser un escrutinio sencillo.

Con informacion de El Litoral.