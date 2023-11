Por qué Santa Fe puede ser clave para que mañana gane Milei

A pocas horas del ballotage en el que se definirá quién será el inquilino de la Casa Rosada los próximos cuatro años, las tropas de Javier Milei y Sergio Massa en Santa Fe analizan frenéticamente mapas y resultados para trazarse los objetivos que esperan cumplir en el tercer distrito electoral del país. Conscientes de sus virtudes y sus falencias, en ambos campamentos reina el mismo pálpito: la provincia se pintará de violeta el domingo. Sin embargo, las diferencias surgen en un tema clave para el conteo nacional: ¿por cuánto?

Hay 2.818.280 santafesinos habilitados para votar, casi el 8% del padrón. Sin embargo, algunos conocedores auguran una participación en torno al 75%, similar a la de las elecciones generales. Tanto en las PASO como en las Generales, Milei fue el más votado en Santa Fe, pero su performance mermó entre las primarias y la primera vuelta -pasó del 35% al 33%-. Además, el mapa electoral le reveló también una debilidad que puede ser clave: en Rosario terminó tercero, a ocho puntos de Massa, quien ganó en el aglomerado santafesino más importante.



El objetivo de Milei

Más allá de la baja en el rendimiento electoral entre las PASO y las Generales, en la tribu santafesina de La Libertad Avanza reina el optimismo. “Está consolidada la base electoral de Milei y hay un traslado de más del 90% de los votos de Patricia Bullrich ”, reveló un dirigente local. Esperan un triunfo importante, pero no a la cordobesa: 65%-35%, pronostican.

En el campamento del candidato presidencial minarquista trazan un paralelismo entre el resultado que obtuvo Maximiliano Pullaro y el resultado que pronostican que alcanzará Milei. Siguiendo esa línea de análisis, creen que superarán la simbólica cifra de un millón de votos. “El voto de Pullaro y de Milei es el mismo”, explican.

El objetivo de Massa

En el peronismo, la meta autoimpuesta para el ballotage es más humilde. Así como Massa, antes de las generales, bajó a su tropa el objetivo de alcanzar el 32% de los votos, ahora subió esa vara y pide llegar al 40% de los sufragios. Para eso necesitaría cosechar una cantidad de votos similar al de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández en Santa Fe, cuando en 2019 el extinto Frente de Todos obtuvo 42,6% de los votos -unos 880 mil votos-. Aquella vez no sirvió para ganar -Mauricio Macri sacó 43,5%- pero la presencia de los otros candidatos permitió casi un empate técnico, algo que esta vez lógicamente no sucederá por tratarse de un ballotage.

El anterior balloitage, el de 2015, en Santa Fe tuvo como ganador a Mauricio Macri con el 55% de los votos (1.141.000 votos) contra el 44% de Daniel Scioli (906.800). Cabe recordae que en los ballotage, los votos en blanco no se cuentan como votos afirmativos.



La incógnita que se impone es de dónde lograr esos casi diez puntos necesarios para alcanzar el objetivo. Massa tiene elementos para confiar en su tropa local: entre las PASO y las Generales creció nueve puntos -pasó de 21% a 30,1%-, fundamentalmente por una mejora sustancial de su rendimiento en los grandes centros urbanos, que le permitieron ganar con autoridad en Rosario con casi el 33% de los votos y perder por tan solo un punto la ciudad de Santa Fe. En total, fueron 601 mil votos el 22 de octubre. En términos objetivos, rondar los 850 mil votos será visto como un logro en las huestes de Unión por la Patria.

Con información de Letra P, sobre una nota de Lucio Di Giuseppe