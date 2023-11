Quién es Santiago Caputo, el estratega al que Javier Milei le agradeció en su primer discurso como presidente electo

En su primer discurso como presidente electo, Javier Milei sorprendió al agradecerle a una persona a la que no había nombrado públicamente hasta ahora, Santiago Caputo, un joven asesor que fue quien estuvo a cargo de la campaña desde que el economista ingresó a la política.

Con tan solo 38 años, el consultor supo ganarse la confianza del referente de la oposición, al punto de ser uno de los pocos integrantes de su círculo íntimo que tenían acceso directo a la habitación que ocupa en el piso 21 del Hotel Libertador, donde se instaló luego de las elecciones generales.

Si bien es la primera vez que alude a él directamente, el líder de La Libertad Avanza ya loa había mencionado en su cierre de campaña en el Movistar Arena, en octubre pasado, cuando se refirió al estratega como alguien “que es muy importante y es tremendamente tímido”.

“Quiero agradecerle a ese gigante que me ha acompañado a lo largo de todo ese proceso. Es un gigante que suele mantenerse en la oscuridad y se llama Santiago Caputo y es el verdadero arquitecto de esto”, expresó Milei este domingo.

El ahora mandatario electo conoció a su asesor en diciembre del 2020, de la mano del ex candidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires por este espacio, Ramiro Marra, que fue su compañero en el colegio Manuel Belgrano.

Si bien el consultor, a quien todavía le quedan unas materias para recibirse de licenciado en ciencias políticas en la UBA, es un poco menor que Marra, ambos se conocieron en los pasillos de la institución y enseguida comenzaron a relacionarse.

Fue así como, tras su fallida candidatura junto a Roberto Lavagna en 2019, el broker y youtuber, conversando con Caputo, llegó a la conclusión de que necesitaban de la aparición de un outsider para competir en las siguientes elecciones.

“Es él”, dijeron ambos cuando vieron a Javier Milei, que por ese entonces todavía era una figura de la televisión, que iba a diferentes programas a expresar sus ideas contra el sistema y a discutir acaloradamente con los otros invitados.

Poco después de que el economista decidiera finalmente lanzarse a la política, Marra le presentó a su antiguo compañero de escuela y a partir de ese instante los dos comenzaron a forjar una relación personal que los llevó juntos a la Presidencia.

Santiago es hijo del ex presidente del Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires, Claudio Caputo, y sobrino de Nicolás y de Luis Caputo, ex cónsul y ex ministro de Finanzas y director del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, respectivamente, con los que tiene, no obstante, un vínculo distante.

A pesar de su corta carrera, el estratega de La Libertad Avanza tiene un nutrido currículum que incluye colaboraciones en estudios de opinión pública encabezados por el ecuatoriano Jaime Durán Barba, uno de los referentes máximos en la materia, y trabajos para empresas de Chile, Uruguay, Paraguay y El Salvador.

Con un marcado perfil bajo, el joven asesor de Milei se movió siempre entre las sombras y no da entrevistas a los medios de comunicación, ni suele aparecer en los actos ni en las fotos del partido, a pesar de ser una de las personas que más tiempo pasa junto al libertario.

Este domingo, el próximo Presidente de la Argentina le agradeció públicamente su apoyo y lo mencionó como uno de los artífices de su triunfo junto con su hermana Karina, que bajó del escenario y fue directamente a abrazarlo fuertemente.

