Santa Fe: definieron las fechas de jura de senadores, diputados y gobernador

Las dos cámaras legislativas ya confirmaron las fechas de jura y sesiones preparatorias de los cuerpos electos el 10 de septiembre y que el domingo 10 de diciembre le tomarán el juramento a la vicegobernadora, Gisela Scaglia, y al gobernador Maximiliano Pullaro.

El Senado lo hará el martes 5 de diciembre, desde las 10.30; Diputados al día siguiente al mediodía mientras que el horario de la Asamblea Legislativa para la jura de Pullaro quedará supeditado a que no coincida con el acto en el Congreso donde prestará juramento el nuevo presidente, Javier Milei.

Sobre las tres fechas hubo acuerdos políticos entre las autoridades salientes y entrantes y ya trabajan los equipos de protocolo en todo lo atinente a las organizaciones de los actos que congregan a autoridades, familiares y dirigentes políticas de las fuerzas que tienen la representación en esos cuerpos.

En el caso del Senado, la convocatoria está siendo cursada para el 5 de diciembre a las 10.30 y en este cuerpo después de varios períodos habrá un recambio importante de legisladores e incluso el cambio de mayorías. El justicialismo tuvo mayoría desde 1987 para acá. Ahora será Unidos para Cambiar Santa Fe la nueva mayoría y sobre el final de este miércoles quedaría definido cuál es el nombre propuesto para la presidencia pro témpore. Todo parece indicar que será Felipe Michlig, el radical de San Cristóbal el designado para reemplazar al justicialista Rubén Pirola (Las Colonias). En el Senado que se conformará volverá a tener representación el Partido Socialista con la banca de Julio Francisco 'Paco' Garibaldi por La Capital y será el debut de un dirigente de Creo, en este caso por Rosario, Ciro Seisas, dirigente vinculado al intendente Pablo Javkin.

Al día siguiente, al mediodía, prestarán juramento los 50 diputados electos el pasado 10 de septiembre que deberán elegir su mesa de conducción. Unidos propondría a la socialista Clara García y al radical José Corral para la presidencia y la vice primera, respectivamente, mientras que la vice segunda correspondería al justicialismo. En la mayoría de Unidos la discusión pasa por las tres secretarías de apoyo a la tarea: las dos parlamentarias y la administrativa.

El radicalismo definió la semana pasada que Silvana Di Stefano estará al frente del bloque partidario mientras que el socialismo lo hará en días más entre los dos sectores internos que resolvieron acompañar la propuesta de García para presidir el cuerpo. En los restantes bloques, las definiciones se conocerán en la semana previa a la jura, incluso en el justicialismo donde llegarán al cuerpo el hoy gobernador Omar Perotti más cuatro ministros: Marcos Corach, Walter Agosto, Sonia Martorano y Celia Arenas, y la actual vicegobernadora Alejandra Rodenas.

En la sesión Preparatoria, la nueva Cámara de Diputados deberá definir a quien le corresponde la banca 22 por la minoría. El Tribunal Electoral definió que es para Rubén Giustiniani (Igualdad) mientras que Fabián Palo Oliver (Frente Amplio por la Soberanía) la reclama para sí por entender que Giustiniani no alcanzó el piso del 3% de los votos que exigiría la ley electoral. Para el Tribunal Electoral, ese umbral es para la elección Primaria y no para la general. En definitiva, el tema será resuelto en el recinto por los 49 restantes legisladores.

Finalmente, primero la vice electa, Gisela Scaglia, y luego gobernador electo, Maximiliano Pullaro, jurarán ante la Asamblea Legislativa el domingo 10 de diciembre. La fecha está definida y la hora estará supeditada al acto de asunción de Milei en el Congreso donde los gobernadores están invitados y el santafesino pretende participar de la ceremonia. Además de la jura ante la Asamblea Legislativa, ese día, Pullaro pondrá en funciones al gabinete en un acto que se haría en horas de la tarde.

Vices electas

Las vicegobernadoras de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos mantendrán este miércoles un primer encuentro protocolar en el marco de la Región Centro. Gisela Scaglia y la entrerriana Alicia Aluani viajarán a la capital mediterránea para unirse a Myrian Prunotto en un primer acercamiento. Las tres mujeres vienen conversando en la última semana y definieron encontrarse personalmente. Scaglia fue diputada nacional, es dirigente del Pro y acompañará a Pullaro. Aluani es una médica de Nogoyá que ingresó a la política invitada por el ahora electo Rogelio Frigerio mientras que la anfitriona es intendenta de Estación Juárez Celman, dirigente radical que fue compañera de fórmula de Martín Llaryora.

Pedido de Bastía ante la Corte

Con el objetivo de "no perder tiempo en mejorar la calidad institucional en la Provincia, que es para lo que nos votaron los santafesinos", el futuro ministro de Gobierno de Maximiliano Pullaro, Fabián Bastía, solicitó "expresamente a la Corte que no tome juramento a los 13 secretarios de juzgados que fueron designados fuera de tiempo y sin cumplir ningún marco legal" por la gestión Perotti.

"Los santafesinos votaron un cambio. La calidad institucional de Santa Fe sobre todo en estos últimos cuatro años ha sido muy baja y hay que mejorarla. Los ciudadanos esperan de nosotros transformaciones con diálogo, y en eso tenemos que estar involucrados los tres poderes del Estado, que deberemos ser mucho más eficiente en el uso de los recursos y en nuestro trabajo", remarcó Fabián Bastía.

Para el actual diputado provincial y futuro ministro de Gobierno, "las designaciones realizadas por Perotti para la Justicia viola el régimen legal vigente" y queda claro que "en el fondo apuntan a crear cargos para militantes, allegados o actuales funcionarios".

Entre otros cuestionamientos, Fabián Bastía señaló que las designaciones se dan en un plazo que la ley prohíbe: la legislación establece que en los dos últimos trimestres previos al cambio de gobierno -es decir desde el 10 de junio-, queda prohibido cualquier incremento permanente de gasto corriente, y estos nombramientos ocurrieron en septiembre.

En esos días, apenas conocidos los nombramientos realizados por la actual gestión, el equipo de Maximiliano Pullaro -ya gobernador electo- presentó un escrito solicitando que no se dé luz verde a las designaciones, pedido que se reitera ahora que se sabe del avance de los trámites administrativos.

"Empecemos a hacer un uso eficiente de los recursos del Estado; empecemos a respetar a los contribuyentes; dejemos de crear cargos, y dejemos de convertir a determinados espacios, por ejemplo, en este caso a la Justicia en un lugar donde se le da un certificado de cobertura definitiva de por vida a determinados funcionarios o militantes políticos", enfatizó Bastía.

"Cada poder del Estado deberá entender que estamos hoy para defender a los santafesinos y no para defender el status quo. Vamos a respetar la ley y vamos a defender a los santafesinos, porque para eso fuimos votados", concluyó el diputado y futuro ministro de Gobierno de Maximiliano Pullaro.

Con informacion de El litoral.