Cómo fue el golpe comando a la familia Roccuzzo: no descartan la participación de un segundo auto

Después del violento y rápido robo millonario a la familia de Antonela Roccuzzo, cometido alrededor de las 10 en Lavalle entre Pellegrini y Cochabamba, comenzaron a conocerse detalles sobre la mecánica. Agustina S., prima de la esposa de Lionel Messi, estaba al mando del volante del Onix negro que iba desde el supermercado Único de Lavalle al 2500 rumbo a una sucursal bancaria con dos bolsos que contenían cuatro millones de pesos cada uno. Delincuentes que se desplazaban en un auto blanco con vidrios polarizados se pusieron a la par, le realizaron un tiro a la ventanilla del acompañante, y dos ocupantes bajaron, rompieron ventanillas y sustrajeron el dinero. En principio, un segundo vehículo participó del golpe comando, indicaron fuentes judiciales.

De acuerdo con la información brindada por las víctimas y por la Policía, en el Onix negro iban también dos empleados del Único. Marianela S., una de las trabajadoras del supermercado que estaba en el auto atacado, habló con la prensa local. "Íbamos del comercio hacia el banco para depositar dinero. Nos rompieron los vidrios y se llevaron los bolsos. Un auto había seguro, porque los vi subirse a uno. En el momento en el que arrancó todo solo escuché impactos. Cuando nos bajamos vimos el impacto de bala", comentó.

El orificio del disparo que quedó en la ventanilla del acompañante. (Foto: Alan Monzón/Rosario3)

"Salimos con los bolsos cerrados. No nos dieron información exacta de cuánto había. Lo dejábamos en el banco y nos volvíamos. No es algo que hacemos siempre. La que manejaba era Agustina, la dueña de la empresa. Ella intentó acelerar, pero teníamos un auto adelante y no pudo, por eso lo golpeó al auto", añadió.

Por su parte, Diego Santamaria, jefe del Comando Radioeléctrico, explicó en De 12 a 14 (El Tres) que “estos chicos salían del supermercado e iban realizar un depósito a un banco cercano, cuando llegan a Lavalle al 1700, los aborda un vehículo con dos masculinos armados, le rompen un vidrio y mediante amenazas le llevan dos bolsos de dinero”.

Confirmó la presencia de al menos un vehículo involucrado en el robo, pero no descartó la participación de otro: “Hay cámaras en la zona, estamos haciendo relevamiento y tomando declaraciones para tratar de establecer la mecánica del hecho”.

Santamaría sostuvo que es “importante saber quiénes son las personas que sabían de este movimiento” y aventuró que no es “un hecho al azar”.

Además del tiro que impactó con una ventanilla del auto, el jefe del Comando no descartó que los ladrones hayan disparado al aire.

La Policía incautó una vaina servida en el lugar de la emboscada. En tanto, personal de la Agencia de Investigación Criminal realizó pericias sobre el auto de la familia Roccuzzo que fue baleado.

