Carlos Rodríguez, jefe de asesores económicos del presidente electo: "Milei no me da pelota, básicamente"

Carlos Rodríguez, economista y líder del consejo de asesores económicos de Javier Milei, presidente electo, expresó su opinión sobre los posibles candidatos a ocupar el cargo de ministro de Economía. Al primero que tachó fue a Luis Caputo. Es un “hombre de las finanzas, de la especulación de activos financieros, no sirve como ministro”, dijo.

En una entrevista en TN el miércoles por la noche, Javier Milei había elogiado a Caputo y lo había consideró como un candidato idóneo para el cargo de Ministro de Economía. “Es una persona que está en condiciones de estar en el cargo sin lugar a dudas. Tiene la expertise necesaria para resolver el problema monetario y darle una solución desde los mercados financieros como para salir del problemas de las leliqs y terminar con el cepo”.

Por otro lado, Carlos Rodríguez, jefe del consejo de asesores económicos de Javier Milei, compartió su opinión sobre Federico Sturzenegger como posible Ministro de Economía. Rodríguez reveló haber consultado a Sturzenegger directamente: “Le pregunté a Sturzenegger por teléfono. Le dije: ‘¿Negro, vas a ser ministro?’”

Y comentó que el economista aclaró que su actual labor se centra en la presentación de un paquete de leyes y no en asumir el cargo ministerial.

El ex viceministro de Economía de Carlos Menem, sostuvo que Milei aún no debería anunciar quién será su ministro de Economía. “En esta circunstancia en la que hay una bomba atómica prendida, o un camino lleno de minas, no lo tiene que nombrar porque cualquier cosa que pase le van a echar la culpa de algo que dijo, diría o podría haber dicho ese ministro”, aseguró y señaló que en el mercado, en este momento, “están todos muy sensibles”.

“Milei no me da pelota, básicamente”, aclaró el economista. “No sé que rol estoy cumpliendo, hablo por mi, no por La Libertad Avanza”, agregó Rodríguez.

“Me he reunido hace tiempo, no últimamente. Se sabe que Milei está recluido con un grupito muy chiquito en el Hotel Libertador. Yo no participo de ese grupo y lo he dejado bien claro”, afirmó.

En un contexto similar, Rodríguez afirmó desconocer las acciones que tomará Milei después del 10 de diciembre y tampoco tiene información sobre el plan que tiene el próximo presidente.

“¿De dónde sacás los 40.000 millones de dólares (para dolarizar)? ¿Con otra deuda? Es una deuda, no la podemos pagar, ¿vamos a sacar otra deuda para poder pagarla?”, se preguntó y luego criticó: “Ahora, después vamos a tener que pagar la otra deuda y van a protestar todos porque hay que poner impuestos para pagar esa deuda”.

Carlos Rodríguez: "La economía ya está dolarizada"

Rodríguez, quien fue rector de la Universidad del CEMA durante el periodo 1994-2018, argumentó que "la economía ya está dolarizada" y afirmó que “los argentinos tienen dólares de sobra para dolarizarse”.

En su perspectiva, incluso la jubilada promedio tiene reservas en dólares para cubrir sus necesidades, subrayando el carácter generalizado del uso de esta divisa en la población. “Los argentinos somos muy cínicos, hasta la viejita jubilada tiene dólares guardados, para cubrirse para vivir uno o dos meses”, añadió.

En relación a un tema crucial, las Leliqs, que constituyen un instrumento de deuda remunerada mediante el cual el BCRA facilita a los bancos el pago de tasas de interés a los particulares, Rodríguez sugirió una drástica reducción. Explicó: “De [la remuneración de] 250%, 200% están al pepe. Eliminaría los 200% y veremos qué pasa”. “Por unos días tratarán de irse a dólares. Pero los dólares no están. Subiría el paralelo. Va a subir, subir, subir y la gente se va a dar cuenta de que no vale la pena”, advirtió y ejemplificó: “si se va a $1500 después se va a caer”.

Rodríguez admitió que la eliminación de las Leliqs tendrá implicaciones para la población: “Te licuarán el sueldo una vez, ¿qué le vas a hacer? Alguien va a tener que pagar la fiesta, somos un país de estúpidos que nos hemos llenado de leliqs”.

El economista insinuó que Milei le habría propuesto la presidencia del BCRA en algún momento: “Ya le dije [a Milei] que no quiero ir a la presidencia del Banco Central”, dijo y argumentó: “No quiero ir preso. La presidencia del Banco Central es una silla eléctrica en la Argentina”.

Rodríguez señaló que ningún expresidente del BCRA fue encarcelado, pero enfrentarías extensos procesos legales. Con cierta ironía, añadió: “Es una joda que yo no tengo ganas. Es una joda del sistema judicial que tenemos en el que te denuncian los accionistas, los dueños de los bancos y los depositantes. Tenés que ir a Comodoro Py todos los días. Después te declaran inocente, pero pasan años de juicios”.

