Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de Javier Milei

El 23 de octubre, Javier Milei y Patricia Bullrich llegaron a un acuerdo para que el PRO le dé su apoyo a La Libertad Avanza para el balotaje. Finalmente, esto sucedió y el economista fue electo presidente de la Nación, aunque para ese momento todavía no habían arreglado cargos entre espacios. Luego de algunos movimientos en el Gabinete libertario, finalmente se conoció que la ex candidata a presidenta será su ministra de Seguridad y Defensa.

Esta cartera iba a estar bajo la conducción de Victoria Villarruel, vicepresidenta electa, pero un cambio de último momento reflotó la posibilidad de que sea la funcionaria del PRO quien ocupe ese cargo. De esta manera, el 10 de diciembre jurará para estar al frente de esta área que será determinante para el espacio liberal teniendo en cuenta sus promesas de campaña.

Cabe recordar que Patricia Bullrich ya ocupó este cargo durante el Gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, en un rol del cual siempre se destacó su compromiso contra el narcotráfico. Esta idea sedujo a Javier Milei, que le ofreció estar al frente de este ministerio nuevamente y la dirigente aceptó, según informaron en TN y LN+.

¿Qué había dicho Patricia Bullrich sobre volver a Seguridad?

En una reciente entrevista en TN, le preguntaron a la excandidata a presidenta sobre estar al frente del Ministerio de Seguridad y contestó: «Si viene alguien y te dice querés estar ahí, digo que no porque no quiero estar en un lugar que ya estuve, pero si vienen y me dicen la única persona en Argentina que lo puede solucionar sos vos, me pone en una situación compleja. Si le dijimos acompañame y hoy los tres temas importantes son economía, seguridad y educación, vos decís, bueno puede ser que diga sí, no soy obtusa«, reconoció.

El resto del Gabinete de Javier Milei

En las últimas horas, hubo varios movimientos entro del esquema del futuro Gobierno libertario, pero se confirmó a Luis «Toto» Caputo al frente del Ministerio de Economía, una de las áreas centrales para Javier Milei. Además, Diana Mondino será su canciller, Mariano Cúneo Libarona será el ministro de Justicia y Guillermo Francos estará al frente del ministerio del Interior.

En este mismo sentido, Nicolás Posse será el jefe de Gabinete de Javier Milei, Sandra Pettovello su ministra de Capital Humano, un ministerio que contará con las secretarías de Salud (Eduardo Filgueira Lima), Educación (Martín Krause) y Trabajo (Gustavo Morón). Lo que falta definir es quién será su titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) luego de conocerse que Emilio Ocampo no ocupará este rol.

