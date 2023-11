«No entiendo muy bien»: la fuerte crítica de Alberto Fernández a Scioli ante la posibilidad de seguir en la embajada

Alberto Fernández se encuentra en el último tramo de su presidencia y dio su parecer de lo que se avecina en Argentina. El mandatario se refirió fuertemente a la posibilidad de que Daniel Scioli continúe en la embajada argentina luego de que termine su mandato. Al mismo tiempo subrayó que su visión es completamente diferente a la que pregona Javier Milei.

La transición está en marcha. Diferentes funcionarios del Gobierno nacional se mostraron dispuestos a recibir a aquellos dirigentes de La Libertad Avanza que ocuparán un cargo a partir del 10 de diciembre. Uno de ellos fue Alberto Fernández, quien recibió a Javier Milei en la Residencia Presidencial de Olivos. Pese a que hubo un diálogo correcto, el actual jefe de Estado marcó sendas diferencias.

Quien también recepcionó a la futura Canciller fue Daniel Scioli. El embajador argentino en Brasil se juntó con Diana Mondino en su visita al país limítrofe. Tras el cónclave se comenzó a barajar la posibilidad de que continúe como diplomático. De esa manera lo confirmó la futura ministra de Relaciones Exteriores. Aunque no lo oficializó como permanente, al menos aclaró que quedará en comisión.

Esto retumbó en los pasillos de la Casa Rosada y llegó al Presidente. Alberto Fernández fue consultado sobre la posibilidad y respondió de manera tajante: «No entiendo muy bien cómo se puede representar al gobierno de Alberto Fernández y al de Milei del mismo modo, no lo entiendo», expresó en una entrevista con María O´Donnell en Urbana Play.

Hace algunas horas el mismo Daniel Scioli no descartó continuar en la función que cumple actualmente. Justificó que su idea es representar a la Argentina y hacer lo mejor para los argentinos. Al respecto, Alberto Fernández opinó: «Que no me vengan con la historia de que eso es representar a la Argentina porque es falso, son dos Argentinas distintas. Eso es imposible».

El Presidente saliente insistió que no es lo mismo un país donde gobierne el peronismo que una Argentina donde la lidere Javier Milei. «Debería ser objetivamente imposible trabajar con Milei porque pensamos muy distintos, quedó dicho. Quedó claro eso, Sergio [Massa] lo expuso muy bien en la campaña», concluyó Alberto Fernández.

Con información de www.elintransigente.com