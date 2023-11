Audiencia pública en Diputados sobre el rol de Santa Fe en el futuro de la hidrovía

En medio de la incertidumbre que plantea el cambio del gobierno nacional sobre el futuro de la Administración General de Puertos y el Ente de Control de la Vía Navegable del Paraná (Ecovina), la Cámara de Diputados de Santa Fe realizó una audiencia pública a instancias de Ariel Bermúdez, sobre el futuro del canal navegable troncal del Paraná.

"Necesitamos hacer acuerdos para que esta hidrovía siga en funcionamiento. Es un río muy generoso en dimensiones y en caudales, que brinda condiciones excepcionales para utilizarlo como vía navegables" en casi el 90 % de su extensión en condiciones naturales, y con demanda de obras de dragado en algunos pasos críticos. Así lo expuso Marta Paris, decana de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL.

Tras reseñar 40 años de trabajo y más de 100 informes, la decana señaló el trabajo presentado a la intervenida AGP -hoy a cargo de la administración de la Vía Navegable Troncal- que servirá para establecer los "términos de referencia" de la tarea que deberá llevar adelante la futura administración, sea por manos estatales o mediante concesión privada.

Juan Carlos Vilanova, de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, reseñó que en la actualidad hay 12 grandes puertos privados y otros 40 donde operan las Pymes santafesinas, en un escenario "no completamente explotado" para el transporte de cabotaje. Reseñó además que la bajante del río supuso un sobrecosto de US$300 millones de dólares por pérdidas en fletes.

El intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, se expresó adherente del "sistema privado pero no de la deserción del Estado" y reclamó fuertemente la presencia de más seguridad, que debe ejercer Prefectura. Además calificó como "vergonzoso" el sistema de accesos a los grandes puertos del sur santafesino, cuestionó las razones por las que 90% de las barcazas operan bajo bandera paraguaya y denunció que el impacto ambiental que a la ciudad le genera la actividad portuaria, a la ciudad no le reditúa "cero pesos".

El santafesino Carlos Arese, director del Ente de Administración del Puerto de Santa Fe, resaltó la "costosísima" tarea del dragado al canal de acceso a la estación fluvial local, pero reclamó la definitiva extensión de la Vía Navegable troncal hasta el kilómetro 586 (originalmente terminaba dos kilómetros antes) para aliviar costos en el futuro. También resaltó el echo de que están operativos los muelles de combustibes, cerealero y de contenedores. Además pidió una "política provincial" ante la diversidad de los puertos de Santa Fe, Rosario, Villa Constitución y Reconquista

Abel De Manuele, presidente del Consejo Directivo del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable Troncal (Ecovina), reconoció que "no llegamos a cumplir el objetivo" para poner en marcha una administración federal en la vía navegable que compromete las riberas de 7 provincias. Señaló además un punto recurrente en la audiencia: no hay un estudio de impacto ambiental, desde 1995.

En línea con los propietarios de puertos, el referente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alfredo Sesé, de la Bolsa de Comercio de Rosario, respaldó el criterio de llevar de 34 a 42 pies el calado desde el océano hasta Timbúes, para permitir mayores -o totales- cargas en los buques y mejorar el rédito de exportadores y productores. "Desde 2006 no hay una mejora significativa", advirtió el especialista, que señaló el impacto que tal mejora tendría en "inversiones y puestos de trabajo".

El interventor del puerto de Reconquista, Martín Deltín, ratificó que es operable esa estación fluvial con "dos canales de acceso magníficos", más allá de algunas tareas de mantenimiento indispensables en pasos críticos. "Hay 1600 kilómetros de rutas que llevan carga a los puertos de Rosario", dijo el funcionario, para quien intermediar desde Reconquista por la vía navegable supone un ahorro económico y una gran mejora en la huella de carbono de la cadena logística agroindustrial. Los puertos de cabotaje desde Santa Fe hacia el norte fueron tema de especial interés en varios expositores de la audiencia.

"Relevancia estratégica"

El presidente de la Cámara baja santafesina, Pablo Farías, celebró la audiencia como medio para "lograr consensos a partir de visiones distintas" en una materia que es de relevancia "estratégica" para la provincia pero que involucra intereses sociales y económicos de varias regiones y localidades, incluso más allá de la ribera.

Tras señalar la necesidad de obras con "preservación" medioambiental, Farías apuntó a la relevancia de la vía navegable por donde se exporta 75% de la producción agroindustrial del país". El titular de la Cámara Baja explicó que la audiencia y los trabajos que los especialistas dejaron en el encuentro, serán "material de base"! tanto para legislación provincial como para la gestión de "lo que viene en la vía navegable troncal".

Por su parte Juan Carlos Venecia -moderador de la audiencia- recordó que desde la audiencia en Chaco en 2011 -cuando se extendió el contrato a Hidrovía SA hasta 2021- "no hemos avanzado por fuera de los marcos" que hoy tiene la Vía Navegable Troncal., por lo que destacó el rol de la audiencia para el protagonismo santafesino en las definiciones por venir.

Contrapunto gremial

Edgardo Arrieta, secretario general del sindicato de Dragado y Balizamiento, reclamó no dejar en el olvido la gestión pública en Vías Navegables y apuntó a las tensiones inmobiliarias que en ocasiones afronta al actividad portuaria. Pidió rutas de acceso e infraestructura para los camiones y reclamó por e lugar de los trabajadores en la VNT.

César Aybar, del Sindicato Unidos Petroleros Argentinos de Rosario, se manifestó en cambio en línea con el intendente de San Lorenzo, en favor de la actividad privada en los puertos y la vía navegable, sin omitir las responsabilidades del Estado en materia de control.

