Pullaro avala el esquema de obras viales que propone el equipo de Milei

El gobernador electo por Santa Fe Maximiliano Pullaro ofreció este miércoles un panorama completo de las gestiones realizadas en las últimas dos jornadas en Buenos Aires, donde se reunió con cuatro integrantes del gabinete del futuro presidente Javier Milei: Guillermo Ferraro (Infraestructura), Guillermo Francos (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

A primera hora, dato que ya se anticipa como una marca de su futura gestión, convocó a medios de comunicación, para dar detalles de una "agenda institucional muy importante".

A Ferraro y Francos le llevó una agenda sobre las obras que Nación está llevando adelante en la provincia pero también la situación de las rutas nacionales y provinciales. "Por la provincia de Santa Fe sale el 70 por ciento del cereal de la República Argentina; nuestras rutas terminan teniendo tránsito interprovincial, internacional y nadie le paga eso a la provincia. Por eso, entre otras cosas, nuestras rutas están de esa manera", definió Pullaro.

También se analizó allí la situación de la hidrovía: "Entendemos que la provincia tiene que tener una incidencia muy importante en el nuevo contrato de concesión y no sólo discutir el dragado, el balizamiento y el calado, sino también un verdadero proyecto de desarrollo productivo para la provincia y para la Argentina a través del nodo Rosario.

"La mayor parte del cereal y mercadería procesada sale de nuestros puertos", insistió Pullaro para señalar que dio su opinión sobre el puerto de la capital, el de Reconquista y, a futuro, sobre Villa Ocampo.

"Fue una reunión sumamente productiva en donde ellos nos contaron el modelo que tienen para llevar adelante la Administración Portuaria y la hidrovía pero también sobre las rutas de la provincia, los caminos rurales y las rutas federales", sostuvo el mandatario electo que llevó al encuentro con los futuros ministros la situación de las rutas 33, la ruta 34 y la 11 "que están en pésimo estado".

- ¿Cómo se compatibiliza lo anunciado por Milei de obra pública cero con este mantenimiento que se necesita?

- Se plantea una inversión público privada como fue en algún momento en el gobierno de Mauricio Macri, que se llevaba adelante con inversión privada, licitaciones de rutas y de autopistas y se sostenía con el peaje en función del monto de la inversión. Ellos tienen una mirada integral que implica caminos rurales, rutas provinciales y rutas nacionales, fundamentalmente por la congestión que tienen en este momento los puertos de la provincia de Santa Fe. Guillermo Ferraro tiene un conocimiento cabal de lo que es el sistema portuario de la provincia; tuvo mucho trabajo en el sector privado aquí y conoce las rutas de nuestra provincia y el estado de las rutas interportuarias. Por lo cual, recogió una buena receptividad para llevar adelante un programa muy importante en el mediano plazo. Obviamente que el estado de las rutas tienen que ser mantenido de manera urgente.

- ¿Aprueba la privatización de la obra pública?

- Creemos que Argentina tiene que salir adelante y si el gobierno nacional viene con un plan y ese plan es aprobado por el Congreso de la República Argentina y a Santa Fe le viene bien, lo vamos a aprobar. Ese es el programa que lleva adelante el gobierno nacional y que plantea el Gobierno Nacional. Ellos ven rentabilidad en rutas nacionales y en autopistas nacionales y entienden que con fondos privados se podrían llevar adelante esas importantes obras. Lo va a discutir el Congreso de la Nación, no yo. Pero todo lo que sea beneficioso para la provincia de Santa Fe y que nos saque de esta situación de terrible desidia que nos ha dejado el kirchnerismo en los últimos años, donde la provincia de Santa Fe ha hecho importantísimas inversiones para sostener al Estado nacional.

Me cansé de decirlo en la campaña: el año pasado aportamos 2,8 billones al Estado Nacional, solamente volvió 1 billón 270 mil millones a la provincia, casi un tercio.

Todo lo que beneficie a la provincia de Santa Fe, me van a encontrar primero en la lista defendiéndolo.

- Acá hay una planta potabilizadora que se está haciendo con fondos nacionales, ¿qué pasa con esas obras en las que no hay un rédito inmediato para el privado?

- Quisiera preguntarles a todos si vieron avances en la obra pública nacional en los últimos meses. Prácticamente se paralizó a cero y eso también hay que decirlo. No sería justo que el próximo gobierno pague el costo de la paralización de una obra pública que ya está paralizada en la provincia.

Tenemos una inversión de alrededor de 15 mil millones en obras pública nacional. Hemos sido completamente discriminados por el gobierno nacional kirchnerista.

Plantearon que en función de los recursos que vaya a tener el gobierno nacional iban a continuar con las obras que habían comenzado como esa y como el acueducto en el sur de la provincia .

Con informacion de El Litoral.