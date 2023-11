Santa Fe demandó a la Nación por incumplir con la ley de Presupuesto

La provincia de Santa Fe demandó al gobierno nacional, mediante una presentación efectuada el pasado 26 de septiembre, por el incumplimiento de las obligaciones del gobierno central para cubrir parte del déficit previsional provincial. El ministro de Economía, Walter Agosto, estimó que los incumplimientos de la Casa Rosada alcanzan unos 93 mil millones de pesos.

"La provincia hizo dos reclamos administrativos, uno ante la Anses y otro al Poder Ejecutivo. Obviamente antes del reclamo administrativo se hicieron numerosas reuniones, numerosos reclamos por nota, antes de la formalidad del reclamo administrativo. Como no hubo respuesta, el día 26 de septiembre, la provincia entabló una demanda en la Corte Suprema de Justicia al gobierno nacional reclamando los fondos que no ingresaron en este tiempo de ANSES a la Caja de Jubilaciones de la Provincia".

Agosto así lo explicó ante una consulta de El Litoral en la conferencia de prensa durante la cual expuso el estado de situación en la que entregará la gestión administrativa. El ministro saliente -diputado provincial electo- sostuvo que este año "la provincia dejará de percibir aproximadamente entre 90 mil y 93 mil millones de pesos".

Explicó el funcionario que "hemos tenido la dificultad de la falta de financiamiento". Admitió que "en el marco de las disposiciones legales, ANSES financió a la Caja de Jubilaciones -es decir el financiamiento se produjo- pero a valores históricos, sin aplicar el esquema de actualización que tenía previsto el presupuesto nacional 2023".

Córdoba ya había recurrido a la Corte por una situación similar, en su caso demandando a la Nación por dos motivos: la falta de pago de las cuotas mensuales de este año y la ausencia de las actualizaciones dispuestas por la norma nacional. Santa Fe sumó su demanda en septiembre, en medio del proceso electoral que llevaba a Sergio Massa como candidato oficialista, aunque el hecho no trascendió hasta hoy.

Lo que ordena la ley

El sistema de aportes nacionales a las Cajas provinciales no transferidas es una "devolución" que el gobierno central le hace a las 13 estados subnacionales que no transfirieron sus sistemas previsionales a la Anses a principios de los '90, pero que ayudan a pagar los haberes de esos distritos con sus recursos.

Nación les hace a provincias como Santa Fe una devolución "proporcional" al esfuerzo del gobierno central por las jubilaciones de cajas de provincias que sí transfirieron sus sistemas. Eso significa que Anses no está obligada a cubrir todo el déficit santafesino, sino una parte determinada en un complejo sistema.

El artículo 92 del vigente presupuesto nacional 2023 determina que la Anses "transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas.

"Cada anticipo mensual -dice la norma violada por el gobierno nacional- incluirá su actualización conforme con las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Para calcular dicha actualización se considerará la variación del índice entre el mes de julio del año al cual corresponde el último déficit, provisorio o definitivo, determinado y el mes anterior al del pago de la cuota".

Es la falta de actualización lo que Agosto refirió como causal de la demanda. El artículo 93 de la ley 27701 establece que "una vez determinado el resultado definitivo del déficit previsional anual, se deducirán del monto total a transferir por el Estado nacional los anticipos a valores históricos. La diferencia resultante se actualizará considerando la variación del índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) entre el mes de julio del año que se está cancelando y el mes anterior al del pago".

