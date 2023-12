Alberto Fernández desmintió al propio INDEC: «Creo que está mal medida la pobreza»

El presidente saliente Alberto Fernández abordó varios temas relevantes, incluida la medición de la pobreza en el país. Fernández expresó su desacuerdo con las cifras oficiales y argumentó que si la tasa de pobreza fuera del 40,1%, como indica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Argentina estaría en una situación explosiva.

En una reciente entrevista con la agencia NA, Fernández, dijo que la pobreza se mide a través de la Encuesta Permanente de Hogares que hace el Indec, la cual considera que podría ser imprecisa, ya que la gente podría no revelar toda la verdad por temor a perder beneficios sociales. El presidente saliente destacó que la situación se complica aún más porque la encuesta no distingue entre aquellos que tienen un plan social y aquellos que también realizan trabajos informales o en negro.

«Creo que está mal medida la pobreza. Si hubiera semejante cantidad de pobreza, la Argentina estaría estallada. Yo no puedo entender cómo se concilia que haya 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Tengamos constatados que 1.300.000 puestos de trabajo fueron registrados en nuestro gobierno. El consumo lleva 30 meses consecutivos de crecimiento y no es consumo de los sectores altos, porque en los bajos también es algo», indicó el líder de Unión por la Patria.

«Lo que yo me temo es que la gente, como pasa en las encuestas políticas, no diga toda la verdad, porque si le preguntas a una persona que tiene una familia qué ingreso tiene y te dice ‘tengo un plan’, de ahí en más empieza a mentir porque tiene miedo de que se lo quiten», explicó el dirigente político de 64 años que es docente universitario y abogado.

«Si además del plan tiene una changa, la niega, si además del plan, tiene un trabajo en negro, lo niega, si su mujer cobra la AUH y la Tarjeta Alimentar, la niega. Entonces el cálculo comienza a ser muy impreciso. Lo hablé muchas veces con Marco Lavagna y él alguna razón da a lo que yo digo porque nosotros medimos la pobreza solamente por una encuesta, en un tiempo donde las encuestas además han demostrado la falibilidad», relató el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

Alberto Fernández desmintió que haya trabajadores en blanco que sean pobres

«En nuestro gobierno jamás cerramos la paritaria, todas funcionaron. Cuando me dicen a mí hay salarios registrados por abajo de la línea de pobreza me cuesta creerlo porque quiere decir que hubo un sindicalista que no cuidó eso, me cuesta creerlo. Me da la impresión que es muy difícil que haya algún trabajar registrado que cobre por debajo de la línea de pobreza porque jamás le puse un límite a las paritarias», argumentó el actual presidente del PJ nacional.

Con respecto a la asunción de Javier Milei como nuevo presidente de la Argentina, Fernández afirmó que participará de la ceremonia de traspaso de mando. «Es lo que corresponde, uno no es demócrata según le gusten los resultados de las elecciones, uno simplemente es demócrata y uno respeta las instituciones. Lo voy a hacer porque corresponde», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com