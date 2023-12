La nueva coincidencia entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que alimentó los rumores de reconciliación

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul le pusieron un punto final a su historia de amor hace cuatro meses, luego de más de un año de relación. Desde ese entonces, surgieron muchos indicios y rumores sobre una posible reconciliación. Más recientemente, la cantante fue vista utilizando un accesorio que, según sus fanáticos, daría un claro mensaje sobre el estado de su vínculo.

Duante la última edición de la fiesta Bresh en Miami, la Triple T optó por una pulsera de cadena dorada para combinar su outfit. A simple vista, la joya fue una elección excelente para darle el toque final al look total black que vistió. Sin embargo, a sus seguidores les resultó familiar el accesorio e insinuaron que se trataría del mismo brazalete que el futbolista de la Scaloneta utilizó en más de una ocasión.

“La próxima que vaya a una joyería me tengo que pedir algo así”, escribió una usuaria de Twitter, evidenciando la similitud entre las pulseras que utilizaron el futbolista y la cantante. “Esa pulsera no es de ella, le queda grande, le cuelga. Es de la medida de él”, opinó otra fanática, asegurando que la pieza no sería propia de Tini Stoessel, sino de su ex pareja.

Cabe recordar que, en su momento, Ángel de Brito había asegurado que la ruptura se dio por cuestiones de incompatibilidad en sus agendas y no por una infidelidad o escándalo. Es por eso que sus fanáticos aún mantienen la esperanza de que la artista y Rodrigo De Paul puedan superar sus diferencias y reavivar el romance.

