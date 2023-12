El gabinete de Javier Milei: todos los puestos confirmados y los casilleros que aún le faltan completar al presidente electo

En la etapa previa a la asunción y sobre el epílogo de la transición presidencial, el presidente electo, Javier Milei, ultima los detalles para definir el Gabinete que lo acompañará a partir del 10 de diciembre, aunque todavía le faltan algunos puestos clave para designar.

Con algunos nombres ya oficializados e informados por la Oficina del Presidente Electo, el libertario trabaja a contrarreloj para completar su equipo de trabajo. El último confirmado de las últimas horas fue Luis Petri, que encabezará el ministerio de Defensa, como parte del acuerdo político que selló con Patricia Bullrich, quien ya perfilaba para desembarcar de regreso a la cartera de Seguridad.

Con estos nombramientos, Milei decidió integrar completamente a su gabinete la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio. Y al mismo tiempo, definió que la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel finalmente no tenga la jefatura política de las políticas de cada área, que era el esquema de poder que se preveía antes del triunfo del balotaje.

Con el mapa del Gabinete, Milei definió otros de sus hombres y mujeres clave para llevar adelante sus tareas de colaboración. Como jefe de ministros, el libertario optó por Nicolás Posse, el encargado de coordinar los equipos técnicos del espacio. Se desempeñó además como gerente general de la Unidad de Negocios Sur de Corporación América, bajo el ala de Eduardo Eurnekian.

En Economía, el libertario apostó Luis “Toto” Caputo, quien estuvo a cargo del área de Finanzas y tuvo un paso fugaz en el Banco Central (BCRA) durante la gestión de Cambiemos. Se trata de un hombre que hizo carrera en el Deutsche Bank y que está vinculado al ex presidente Mauricio Macri. Sin embargo, el ex mandatario aclaró en un mensaje por redes sociales que tanto “Toto” Caputo como Patricia Bullrich decidieron incorporarse a la estructura de Milei por “decisión personal”, y no como parte de una negociación entre el fundador del PRO y el líder de La Libertad Avanza, lo que produjo tensiones y un distanciamiento entre ambos.

Para el Ministerio del Interior, Milei pensó en Guillermo Francos, un abogado con trayectoria en cargos públicos desde los 70.

En Infraestructura, el empresario Guillermo Ferraro asumirá en reemplazo de Eduardo “Wado” de Pedro. Durante 2002 y 2003, fue funcionario en la Secretaría de Industria en la Presidencia de Eduardo Duhalde.

A pesar de no haber asumido, Cancillería está activa, a cargo de Diana Mondino, una economista con amplia experiencia en el sector privado. Entre las designaciones políticas que conformarán el Servicio Exterior de la Nación, Milei confirmó a Gerardo Werthein al frente de la embajada argentina de Estados Unidos y la continuidad de Daniel Scioli en la representación diplomática de Brasil.

La novedad del Gabinete será la cartera de Capital Humano, que la administrará Sandra Pettovello, ex vicepresidenta de la Unión del Centro Democrático (Ucedé) de la Capital Federal. Es Licenciada en Periodismo de la Universidad de Belgrano y Licenciada en Ciencias de la Familia de la Universidad Austral. La cartera absorberá a Educación, Trabajo y Desarrollo Social. También tendrá en su órbita a Anses y PAMI.

El abogado penalista Mariano Cúneo Libarona estará al frente del ministerio de Justicia, con el encargo de impulsar la reforma del Poder Judicial y sostener el vínculo con los magistrados.

Lo cierto es que el equipo de gobierno ya está en funcionamiento. Ayer, el presidente electo se reunió en el Hotel Libertador con Bullrich y Petri en un encuentro en el que también estuvieron el designado jefe de Gabinete, Nicolás Posse, Caputo, Mondino, Ferraro, y la hermana del libertario, Karina Milei. Allí “se discutieron los principales desafíos que deberá enfrentar cada ministerio, así como las reformas que deberán llevar adelante y las primeras decisiones a tomar una vez iniciada la gestión”, se indicó oficialmente.

Las dudas

Dentro del esquema inicial de ocho ministerios que planea instrumentar Milei originalmente, la otra duda sería si Salud continuará con rango ministerial. Lo que sí está claro es que no formará parte del organigrama del ministerio de Capital Humano como se preveía inicialmente. El nombre que más sonaba para ese lugar era el del médico Eduardo Filgueira Lima, pero a fines de noviembre pasado se desestimó su incorporación a la gestión. En reemplazo de Filgueira Lima, quien apareció en escena fue el ex titular del Hospital Garrahan, Carlos Kambourian, quien recientemente fue procesado por usar fondos de esa institución para gastos personales.

Tampoco se confirmó si habrá una secretaría o ministerio de Modernización, una de las alternativas que barajaba Milei para que ocupe el ex presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, el nombre que diseña estratégicamente el ajuste y reforma del Estado.

También está el interrogante de quién ocupará la secretaría general de la Presidencia y la Legal y Técnica. Para el primer lugar se mencionó a Karina Milei, la hermana del presidente electo que ocupó un rol clave durante la campaña, pero no tendría un cargo en el gabinete. Para el segundo, se mencionó a Santiago Viola, apoderado del economista libertario en la Justicia.

El resto de los puestos clave

ANSES: quedó confirmado Osvaldo Giordano. Aunque en un principio este lugar iba a estar ocupado por Carolina Píparo, el libertario privilegió el acuerdo político con el gobernador Juan Schiaretti: el futuro funcionario es el actual ministro de Finanzas de Córdoba y fue clave en las negociaciones con el organismo nacional por las deudas con la Caja de Jubilaciones de esa provincia.

YPF: Horacio Marín. Se trata de un profesional muy respetado en el sector con más de 30 años en Tecpetrol, la empresa de petróleo y gas de Techint.

Banco Central: sigue la incógnita en torno al funcionario que estará dedicado a cerrar la entidad monetaria, según prometió el propio Milei en campaña. Emilio Ocampo y Demian Reidel se bajaron de esta carrera. “Para evitar especulaciones, quiero confirmar que en este momento no voy a ejercer la presidencia del BCRA. El presidente Milei cuenta con mi apoyo absoluto. Será un honor y un placer seguir colaborando con la construcción de la nueva Argentina”, sostuvo Reidel la semana pasada en las redes sociales.

Banco Nación: vacante.

Agencia Federal de Inteligencia (AFI): vacante.

AFIP: vacante.

Procurador del Tesoro de la Nación: Rodolfo Barra. Tiene amplia experiencia jurídica en el ámbito del Estado y también en el privado. Javier Milei se inclinó por este jurista de extenso recorrido, que integró la Corte Suprema de Justicia y que fue luego ministro de Justicia durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Tendrá la misión de dotar de blindaje legal al plan de reformas. Fue cuestionado en los últimos días por participar en su juventud de actividades antisemitas y de tendencias nazis.

Secretario de Cultura: Leonardo Cifelli. El productor teatral y ex jefe de gabinete de Ángel Mahler en el Ministerio de Cultura de Buenos Aires, trabaja en la conformación de su equipo. Según pudo confirmar Infobae Cultura, Liliana Barela será la próxima Subsecretaria de Patrimonio; Gonzalo Demaría estará al frente del Teatro Nacional y Valeria Ambrosio, del Centro Cultural Kirchner.

Secretario de Desarrollo Social: Pablo de la Torre. El hermano del exintendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, comandará un área clave para el manejo de la conflictividad social porque tendrá a su cargo la coordinación de los planes sociales y la relación con los piqueteros.

Secretario de Trabajo: Omar Yasín. Fue funcionario con Jorge Triaca e integró los equipos técnicos de Patricia Bullrich. Será el encargado de aplicar la reforma laboral desde el futuro Ministerio de Capital Humano.

Secretario de Educación: Carlos Horacio Torrendell. Es Licenciado en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), donde también se desempeñó como profesor titular de las materias Política Educativa e Historia de la Educación Argentina. Es autor de libros y ensayos que defienden el sistema de enseñanza privada, y miembro del Departamento de Pastoral Universitaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Fue designado como integrante por la comunidad académica y científica del Consejo Nacional de Calidad de la Educación, organismo dependiente del Ministerio de Educación, para el periodo 2023-2026.

Secretario de Salud: vacante.

Secretario de Energía: Eduardo Rodríguez Chirillo. Es especialista en privatizaciones y asesoró al líder de La Libertad Avanza durante la campaña.

Secretario de Obras Públicas: vacante.

Secretario de Transporte: todavía vacante, pero suena el nombre de Franco Mogetta, otro dirigente ligado a Schiaretti y actual titular de área en Córdoba.

Secretario de Minería: todavía vacante, pero suena el nombre de Sergio Arbeleche.

Secretario de Comunicaciones: vacante.

Los nombres del Poder Legislativo

Este fin de semana, Javier Milei avanzó con definiciones sobre las autoridades que conformarán el Poder Legislativo.

El diputado electo por La Libertad Avanza (LLA), el riojano Martín Menem, fue confirmado para presidir la Cámara de Diputados, en tanto que la presidencia provisional del Senado quedará en manos del formoseño Francisco Paoltroni, con lo cual la línea sucesoria quedará integrada por miembros de la fuerza política libertaria.

“El Presidente electo, siguiendo la tradición democrática de los últimos 40 años, propondrá al doctor Martin Menem como presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y al señor Francisco Paoltroni como presidente Previsional del Senado de la Nación”, informó el sábado pasado la oficina del Presidente electo en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter).

“Como históricamente ha sucedido, la línea sucesoria se mantendrá integrada por miembros del partido político gobernante”, agrega el comunicado.

