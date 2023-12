Terremoto en el Congreso: el equipo de Javier Milei dio detalles de la «ley omnibus»

Francisco Paoltroni, seleccionado por Javier Milei como futuro presidente provisional del Senado, anunció que el próximo lunes se remitirá al Congreso un paquete de reformas ambiciosas, detallando aspectos clave de la propuesta. El productor agropecuario convertido en senador libertario ha iniciado conversaciones con colegas de otros partidos para garantizar un respaldo más amplio.

En una entrevista con radio Splendid, Paoltroni anticipó la presentación de la «ley ómnibus», resaltando que estas reformas abarcarán diversas esferas, desde lo económico hasta lo político y laboral. Destacó que estas iniciativas están alineadas con las propuestas originales de La Libertad Avanza, la plataforma de gobierno de Milei.

El senador electo manifestó su compromiso de trabajar intensamente durante el verano, incluso convocando sesiones extraordinarias, para avanzar en las reformas propuestas. «Vamos a buscar los consensos necesarios para iniciar esta transformación de reglas y normas indispensables. Todo lo que está dentro de la plataforma de gobierno que fueron las propuestas de La Libertad Avanza es todo lo que se va a hacer, reformas profundas en diferentes planos: económico, financiero, político laboral», afirmó Paoltroni.

«Yo jamás entré a un comité ni a ninguna unidad básica, no tengo prejuicio por si alguien es peronista, radical, lo principal es ponerse de acuerdo para sacar el país adelante, las diferencias son las que nos han llevado a donde estamos», comentó el dirigente libertario de 42 años mientras analizaba el panorama político de la actualidad argentina.

El partido de Milei busca más alianzas para avanzar con las reformas

«La semana pasada me reuní con gente del PRO, UCR y UxP, mañana visito más senadores que no conozco, nos pondremos a laburar todo el verano, es la responsabilidad de no perder ningún día. Nuestro presidente el 10 de diciembre nos pondrá prioridades y las cumpliremos. La única manera de salir adelante es trabajando, hay PyMES que serán más o menos beneficiadas, otras cerrarán, como un proceso natural que sucede en todo el mundo, o se reinventa o desaparece», indicó Paoltroni.

«Tenemos un presidente que es bilardista y se anticipa a los resultados, tenemos que esperar que el peronismo de los votos para así pueda presidir el Senado. Ya vengo hablando con gente de distintos espacios, buscar una relación de trabajo, llegaremos a los consensos necesarios», comentó el dirigente nacido en la provincia de Formosa.

Con información de www.elintransigente.com