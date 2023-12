Bloqueos en Twitter, "ñoqui" y "gansadas": los cruces entre Victoria Villarruel y Luis Petri

A menos de una semana del cambio de Gobierno, Javier Milei continúa revelando nombres para su futuro Gabinete. La última confirmación fue la del excandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, Luis Petri, como ministro de Defensa. De esa manera, el dirigente mendocino se integra a la gestión de La Libertad Avanza (LLA), donde compartirá espacio con la vicepresidenta electa Victoria Villarruel, con quien tuvo distintos cruces en el pasado, que culminaron en que la futura funcionaria lo bloqueara en X (antes Twitter).

Durante la campaña presidencial, Milei manifestó en diversas entrevistas que la expertise para los ministerios de Seguridad y Defensa la aportaría Villarruel, a quien describió como la más capacitada para cualquiera de las dos gestiones. Sin embargo, el presidente optó por Patricia Bullrich para la cartera de Seguridad y Petri por el área de Defensa, reduciendo a su compañera de fórmula al rol formal de vicepresidente.

Sumado a esto, la designación del radical se confirmó después de una reunión que Milei mantuvo con sus futuros funcionarios, pero a la cual Villarruel no asistió. Por el contrario, sí estuvieron presentes Nicolás Posse (Jefatura de Gabinete), Luis "Toto" Caputo (Economía), Guillermo Ferraro (Infraestructura), Diana Mondino (Cancillería), Bullrich (Seguridad), Petri (Defensa) y Karina Milei.

La vicepresidenta electa y el futuro ministro de Defensa protagonizaron intensos cruces en el pasado, especialmente en el debate vicepresidencial, cuando ambos eran rivales. En el marco de ese evento, Petri tildó a Villarruel de "ñoqui" luego de acusarla de "no presentar proyectos" como diputada.

"¿Qué ha hecho en estos 20 meses como legisladora nacional? ¿Ha hecho algún proyecto en Seguridad? Le ahorro la pregunta porque la respuesta es cero", afirmó el entonces candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JxC) a su rival de LLA, además de calificarla de "caradura" y "mentirosa". "En mi barrio a los que no presentan proyectos le dicen ñoquis y eso sos vos, después de 20 meses de no haber presentado un solo proyecto de Seguridad", agregó.

Ante las acusaciones de Petri, Villarruel indicó que su rival estaba mintiendo ya que su espacio "no nos dio lugar en ninguna comisión, igual que el kirchnerismo". "No tratan nada más que lo que ustedes acuerdan previamente", manifestó la vicepresidenta electa en aquella oportunidad. "Los proyectos están en la página del Congreso. Si vos no los leíste Luis, no es mi problema, pero no digas gansadas. La verdad que te tenía en otra dimensión, pero si vos te querés igualar a la locura galopante que tienen algunos, no hay drama", añadió.

Sumado a esto, casi dos semanas después del debate, el cruce se trasladó a las redes sociales. Citando un fragmento de entrevista de Bullrich, quien en ese momento aún competía por la Presidencia, Villarruel criticó los dichos de la futura ministra sobre grabar conversaciones de los presos con sus abogados: "Patricia, ésto es ilegal. No se puede hacer. Lo que sí vamos a hacer es limitar la comunicación y eso significa que no puede haber celulares en las cárceles. Debe haber teléfono público pero de ninguna forma se puede hacer lo que proponés porque es ilegal".

Las declaraciones de la vicepresidenta electa fueron repudiadas por Petri, quien le recomendó: "hacete asesorar". "Ya están prohibidos los celulares y es obligatorio colocar inhibidores de señal en las cárceles. Es una ley de mi autoría que se aprobó en el 2017", agregó el exdiputado mendocino junto a una captura de pantalla de dicha ley.

En respuesta, Villarruel calificó de "preocupante" el hecho de que "los candidatos a presidente y vice de JxC no sepan distinguir una ley nacional de la Constitución Nacional". "Intervenir la comunicación entre un preso y su abogado rompe con las garantías del debido proceso reconocidas por la Constitución. Hasta un alumno de 1er año de Derecho sabe eso. Y además de que no se puede, implicaría la reforma de la Constitución. Repasen un poco de derecho constitucional", manifestó la legisladora nacional.

Al día siguiente del intercambio, la vicepresidenta electa bloqueó en X a Petri, algo que fue contado por el propio ministro entrante. "La demócrata Villarruel, incapaz de responder, me bloqueó de facto", afirmó el futuro titular de Defensa, adjuntando una captura donde se mostraba que había sido bloqueado por quien era en ese entonces su rival en las urnas.

Con información de www.perfil.com