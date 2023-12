Perotti sobre seguridad: "Tenemos cosas que no se han hecho bien"

El gobernador saliente de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti, habló en una reunión para la prensa sobre sus cuatro años de gestión que finalizan el domingo próximo. Perotti admitió falencias en materia de seguridad, el aspecto más requerido en Rosario y su región: “El cuidado de la vida es algo que sin dudas no nos viene saliendo bien en la provincia de Santa Fe. Tenemos una secuencia desde el año 2001 hasta hoy con la cantidad de víctimas. Desde 2001 no paró de crecer”. Mostró las cifras en homicidios en todo este siglo en Santa Fe y cada año supera el centenar con amplitud.

“La magnitud de esto requiere mayor coordinación hacia adentro del accionar de la Policía, pero indudablemente de una presencia federal que hasta aquí no hemos tenido”. “Tenemos delitos federales que nos marcan la vida en la provincia y particularmente en Rosario. El narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de armas. Son tres delitos federales”, afirmó.

Sobre este tema, siguió: “Puede haber cosas en la política de seguridad que no se han hecho bien. Tenemos cosas que no se han hecho bien”. Reiteró su pedido de más fuerzas federales, más logística y equipamiento e investigación, refuerzo de la justicia y el control sobre las cárceles federales. “Si no están juntos, no hemos comprendido”, agregó.

Recordó también que este martes en Recreo se gradúan 500 nuevos agentes para el Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe. “La cárcel es el lugar donde alguien va a pagar y a cumplir su condena, a reinsertarse en la sociedad. No para desde allí seguir generando delitos”, afirmó. “Aquí alguien detenido empieza a generar mayores problemas”.

Obras

En relación a su gestión, subrayó las de 2.500 obras que se hacen y se hicieron en todo el territorio santafesino. Enfatizó el programa Caminos de la ruralidad, una iniciativa para mejorar las comunicaciones de poblaciones pequeñas en distintos puntos de la bota santafesina.

Con informacion de El Litoral.