Lisandro Mársico es el nuevo presidente del Concejo Municipal

Sin duda alguna que no solo es un premio a una gran trayectoria política, sino a la capacidad. Lisandro Mársico es un dirigente político de solidas convicciones y una capacidad de trabajo demostrada a lo largo de tantos años. Para llegar a la presidencia del Concejo impuso algunas condiciones que sus circunstanciales aliados de JxC no estaban dispuestos a darle, sobre todo los radicales y más precisamente en lo referente al secretario y prosecretario del cuerpo. Mársico no se encandiló por el cargo y se mantuvo en la suya, y quienes tuvieron que ceder fueron la gente de lo que queda la maltrecha alianza entre radicales y macristas. Llega un estilo nuevo a la presidencia del Concejo, seguramente será para beneficio de la ciudad. El tiempo nos va a ir diciendo muchas cosas y seguramente la impronta de Mársico será motivo de conflictos, a Viotti y a Bottero no les gusta que alguien con capacidad les haga sombra, pero eso es motivo de otra nota, hoy Rafaela tiene un presidente del Concejo capaz y realmente preparado, ojalá se lo sepa aprovechar.

El salón del 6to Piso , se vio colmado de Funcionarios Públicos, familiares de los concejales salientes y entrantes, y publico en general.

Con la presencia de autoridades de las diferentes fuerzas vivas de la ciudad, el Concejo quedó conformado por 5 mujeres y 4 Hombres: Valeria Solterman, Alejandra Sagardoy, Mabel Fossatti, Carla Boidi, María Paz Caruso, Juan Senn, Augusto Rolando, Martín Racca, Ceferino Mondino. Lisandro Mársico fue elegido como nuevo presidente del Concejo,

La designación de Mársico implicó el cambio de secretario y prosecretario, lugares que van a ocupar Nicolás Abdala,(Secretario, Partido Demócrata Progresista), y Franco Laorden como prosecretario( Partido Justicialista).

