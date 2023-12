Lionel Messi y Antonella hicieron una rutina con el “entrenador de glúteos” y lo compartieron en las redes

Luego de una temporada exigente, Lionel Messi disfruta de sus vacaciones junto a su familia. El capitán argentino tiene uno de los recesos más largos de su carrera, pero ya piensa en lo que se viene en el 2024. Por eso, en las últimas horas, Antonela Roccuzzo compartió una foto donde se los ve entrenando junto a Bret Contreras, “el entrenador de gluteos”.

A través de su cuenta de Instagram, Antonela mostró una parte de su entrenamiento junto a Messi y su entrenador personal. Por supuesto, una de las cuestiones que más llamó la atención fue la presencia de Contreras, por detrás de ellos.

Además, el look de Leo no pasó desapercibido: a poco menos de un año de la consagración con la Selección argentina, el crack rosarino entrenó con el short alternativo. Los fanáticos también puntualizaron en su estado físico donde se lo ve muy corpulento.



Lionel Messi y Antonela Roccuzzo entrenaron juntos en el "Laboratorio de Glúteos". (Foto: antonelaroccuzzo/IG)

Los partidos amistosos de Lionel Messi en Inter Miami: Cristiano Ronaldo y Newell’s en la mira

19 de enero: Inter Miami vs. El Salvador, Estadio Cuscatlán de San Salvador.

29 de enero: Inter Miami vs. Al Hilal, Kingdom Arena Stadium, Riyadh.

1 de febrero: Inter Miami vs. Al Nassr, Kingdom Arena Stadium, Riyadh.

4 de febrero: Inter Miami vs. Hong Kong, Hong Kong Stadium.

15 de febrero: Inter Miami vs. Newell’s, DRV-PNK Stadium.

Antonela Roccuzzo se sumó al “Laboratorio de glúteos” de Miami

Antonela Roccuzzo tiene una vida muy atlética y suele compartir sus entrenamientos en las redes sociales. Hace algunas semanas, se conocieron una serie de fotos donde se la puede ver en un gimnasio de Miami.

En la cuenta de Instagram @queen.anto, que recopila imágenes de la esposa de Messi, mostraron cómo se entrena en la sección especial del gimnasio llamado “Glute Lab” (Laboratorio de Glúteos) junto a varias chicas más. En las imágenes se observa el lugar del entrenamiento, conocido con ese llamativo nombre.

