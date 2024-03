Gucci anuncia a Gulf como embajador de marca en Tailandia

Gucci nombra a Gulf, actor tailandés, como su primer embajador masculino en Tailandia, consolidando la conexión con la cultura asiática.

Gucci refuerza su conexión con Tailandia al nombrar a Gulf, actor, modelo y cantante tailandés, como su primer embajador masculino en el país. Gulf, también conocido como Kanawut Traipipattanapong, se une a Davika Hoorne como embajador de la prestigiosa marca italiana en Tailandia.

En sus propias palabras, Gulf expresó su profundo honor al formar parte de la familia Gucci, destacando la importancia de este hito tanto a nivel profesional como personal. Su compromiso con los valores y el legado de Gucci en el mundo de la alta moda es evidente en sus declaraciones.



Con una destacada carrera en la industria del entretenimiento tailandesa, Gulf es reconocido por sus roles protagónicos en películas y series como “TharnType: The Series” y “You Are My Makeup Artist”. Su presencia en eventos de Gucci, como el desfile Gucci Ancora en Milán, muestra su conexión con la marca desde 2020.

Gulf asumirá el papel de embajador de Gucci, continuando su participación en eventos locales e internacionales. Este nombramiento sigue la estrategia de Gucci de seleccionar embajadores de diversas partes del mundo, como Lee Jung-jae de “Squid Game” y la actriz india Alia Bhatt, reflejando la diversidad y el atractivo global de la marca en la escena de la moda contemporánea.

Fuente: Xmag