Revés para Alberto Fernández: rechazaron la apelación de la defensa y quedó confirmado el fiscal

El caso de violencia de género del ex presidente Alberto Fernández contra su ex pareja, Fabiola Yáñez, continúa y el dirigente peronista está cada vez más complicado. En un nuevo revés de la Justicia para el exfuncionario, la Cámara Federal porteña rechazó hoy por mal concedida una apelación de la defensa del dirigente político contra la decisión de confirmar al fiscal Ramiro González al frente de la investigación.

Con esta decisión del Tribunal de Apelaciones quedó firme el rechazo de la recusación que resolvió el juez del caso, Julián Ercolini, quien ahora tendrá que definir si hace lugar o no a un pedido del fiscal para citar a Fernández a declaración indagatoria. El juez de la sala II del Tribunal de Apelaciones Eduardo Farah entendió que fue «mal concedido» el rechazo de apelación porque «por regla, la resolución del juez que rechaza la recusación del fiscal no resulta recurrible».

«Tal extremo veda el acceso a la instancia de apelación, siempre que no se pruebe ningún supuesto de excepción que autorice a apartarse de ese principio. Aquí no concurre alguna de esas últimas circunstancias», concluyó Farah en la resolución a la que tuvo acceso Noticias Argentinas. En el caso «hubo debate previo a la decisión» y «el modo en que se escogió materializarlo no fue impugnado en su momento por la defensa, que tampoco explica ahora en qué le causó ello un perjuicio irreparable en la práctica».

Además, «para el apartamiento de un fiscal es necesario demostrar que carece de la objetividad exigida por las normas que regulan su actuación; tal deber se vincula al rol procesal que tiene y no es equiparable al de imparcialidad del juzgador, que es el tercero neutral que define los conflictos entre las contrapartes», agregó Farah en el expediente.

«Partiendo de esa premisa básica del sistema de enjuiciamiento, cabe entender ajeno a esta vía todo cuestionamiento sobre el criterio que la fiscalía (a cargo de la instrucción en los términos del art. 196, CPPN) pueda tener a la hora de ordenar o no la producción (o forma de producción) de determinadas pruebas, porque todo ello tiene su cauce natural de planteamiento, primero, ante el magistrado de garantías –que posee facultades normativas para corregir un determinado procedimiento de estimarlo pertinente y hasta para reasumir la dirección de la pesquisa, eventualmente y, segundo –de escogérselo- a través de los mecanismos de revisión que prevé la ley», completó el camarista.

Cómo sigue el caso contra Alberto Fernández

El fiscal González fue confirmado en la causa por el juez federal Ercolini y ahora la investigación continuará. Sin embargo, esto no fue todo porque durante la semana la fiscalía dio por acreditado, por lo menos, tres golpes de Alberto Fernández contra Fabiola Yáñez y los ubicó en una línea temporal con fotos y mensajes que corroboran lo sucedido.

En esta misma línea, el fiscal señala que hubo al menos tres tipos de violencia ejercida por el exmandatario contra la ex primera Dama (física, psicológica y económica), además de que la relación de poder entre ambos era desigual, por el propio cargo del por entonces Jefe de Estado. Sumando todo esto, la pena que se podría enfrentar Fernández es de hasta 18 años.

