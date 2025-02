Playa Balandra, la joya mexicana que lidera el ranking de playas en 2025

Las playas siguen siendo de las opciones más populares para vacacionar en verano. En el listado de los mejores destinos del mundo para viajar en el 2025, una playa de Latinoamérica se destacó entre las 10 mejores del mundo.

Según los expertos del sitio web Time Out, este destino se destaca por la belleza de sus aguas cristalinas y su ambiente relajado, ideal para quienes buscan disfrutar de la playa.



Se trata de Playa Balandra, una playa emblemática ubicada en Baja California Sur, en México, que fue reconocida entre las 10 mejores playas del mundo para viajar en 2025 por el informe de Lonely Planet publicado en Time Out.

Incluso si se amplía el espectro, la página especializada The 50 Best Beaches también la ubicó como la mejor de Latinoamérica, aunque en este caso quedó 16 en el mundo. Esta página reúne a más de mil profesionales de la industria del turismo que se encargan de seleccionar las mejores playas. Se consideran factores como el acceso, el entorno natural, la tranquilidad del mar y la posibilidad de observar vida salvaje.

Esta playa es de una inimaginable belleza virgen que, gracias a las estrictas regulaciones, limitan el desarrollo turístico conservando su estado natural. Por ese motivo, desde el 2022 sólo se permite el acceso a 280 personas en dos turnos diarios para preservar el entorno natural. Al ser un área natural protegida, ofrece una experiencia extraordinaria a sus visitantes.

Su ambiente relajado y seguro y las aguas tranquilas y poco profundas de la playa forman una gran pileta natural, perfecta para disfrutar con niños, en familia o para quienes buscan paz junto al mar.

Esta playa tiene una famosa formación rocosa que se asemeja a un hongo –hongo Balandra-, uno de los íconos más reconocidos de la zona.

La bahía está compuesta por siete playas y, debido a que las mareas nunca suben por encima de la altura del pecho, los visitantes a menudo pueden caminar y explorar cada una, lo que brinda una experiencia espectacular.

Además de pasar un día relajado y tranquilo de playa, también se pueden hacer múltiples actividades:

Snorkel: las aguas cristalinas son ideales para nadar y explorar la vida marina haciendo snorkel; se puede observar una gran variedad de peces de colores y flora submarina.

Kayak y paddle board: alquilar un kayak o una tabla de paddle board es una excelente manera de explorar la costa y disfrutar de vistas panorámicas del paisaje.

Recorridos en embarcaciones: algunos operadores ofrecen tours en barco que permiten explorar áreas cercanas y disfrutar de la belleza natural desde el mar.

Senderismo: cuenta con seis senderos que rodean la playa donde se puede explorar su biodiversidad e increíbles vistas panorámicas.

Las mejores 10 playas para visitar en el 2025

Además de Playa Balandra, estas son las playas que figuran entre las mejores del mundo para visitar en 2025:

Whitehaven Beach, Queensland, Australia.

Squeaky Beach, Victoria, Australia.

Anse Source d'Argent, La Digue, Seychelles.

Sunset Beach, Trang, Tailandia.

Sarakiniko Beach, Milos, Grecia.

Haukland Beach, Islas Lofoten, Noruega.

Pfeiffer Beach, California, EE. UU.

Hanalei Bay, Hawái, EE. UU.

Platja Illetes, Formentera, España.

Desde las aguas cristalinas de Playa Balandra hasta las formaciones rocosas de Sarakiniko, en Grecia, estas playas se ganaron un lugar en el corazón de los turistas y en los rankings internacionales.

Fuente: La Capital