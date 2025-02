Comenzó la discusión paritaria en Santa Fe, y esperan tener propuesta para el lunes 17

El gobierno provincial y los gremios de la administración central iniciaron este jueves la ronda de discusión paritaria, con la expectativa de arribar a un acuerdo que se extienda por seis meses y llegar a una propuesta formal para el lunes 17.

Reunión

El encuentro tuvo lugar en Casa de Gobierno, encabezado por los ministros de Gobierno, Fabian Bastia y de Economía, Pablo Olivares, con la participación de los secretarios generales de UPCN, Jorge Molina, y ATE, Marcelo Delfor, junto a otros funcionarios y representantes gremiales.

En diálogo con la prensa, Bastia consideró que se trató de “un encuentro bueno, razonable, hemos podido hablar de distintos temas que involucran el trabajo paritario. Y a los efectos de la discusión salarial, entendemos que estamos en un escenario distinto al año pasado, con las variables macroeconómicas más ordenadas y los índices inflacionarios a la baja”.

De todos modos, Bastia remarcó que “esto no quiere decir que el Estado santafesino haya salido del estado de escases, y de recursos que siempre son cortos. Estamos en una situación ordenada debido a que hemos hecho un gran esfuerzo, sin recortar servicios y llevando adelante un plan de obras inédito".

También dijo que "un esfuerzo que hemos hecho todos los santafesinos, pero que en lo que hace al gobierno supuso ordenar las cuentas y lograr equlibrio fiscal; lo que no significa que sea una época de bonanza y que los recursos afloren mágicamente”.

Tomando como base ese contexto, el gobierno planteó la intención de arribar a un acuerdo por seis meses, “y todos anhelamos que en algún momento podamos hablar de hacerlo de manera anual”.

En consonancia con eso, el ministro Olivares aseguró que “tomamos un Estado que venía con déficit y nos permitió en 2024 quedar mejor parados, con una base mas firme, pero sin que nos haya sobrado nada".

"Eso es algo auspicioso, que nos permite ver hacia adelante una desaceleración inflacionaria, que nos permita contruir el objetivo de llegar a un acuerdo por el mayor lapso posible, y siempre el compromiso de luego revisar qué sucedió y hacer las correcciones que sean necesarias”.

Según Olivares, en el curso de la actual gestión el nivel de los salarios “fue superior a la inflación”, y en los períodos en que ello no fue así, luego se recompuso la diferencia.

En este sentido, cabe recordar que el último acuerdo entre gobierno y gremios fue para el trimestre final del año 2024 con aumentos del 9%, dividido en octubre, noviembre y diciembre.

Expectativas

En cualquier caso, desde los gremios se apunta a recuperar lo que advierten como una pérdida de poder adquisitivo del salario del orden de “al menos el 10 %”, por efecto de la devaluación producida en diciembre de 2024 por el gobierno nacional y otras medidas de estabilización de la economía.

Para los representantes sindicales, en 2024 no hubo recuperación del salario y a éso es a lo que se apunta en esta instancia.

En ese orden, Jorge Molina expuso que en esta primera reunión no se habló de porcentajes, sino de criterios. “Se diseñó la idea de intentar tener un acuerdo semestral. Por otro lado, planteamos la plena vigencia de las comisiones jurisdiccionales y quedamos en reunirnos el lunes 17 para ver si tenemos avances y quizás para esa fecha podamos tener delineado un acuerdo".

También admitió que los cálculos sobre evolución de las variables macroeconómicas varía según qué período se computa, pero que “estamos focalizados en recuperar el poder adquisitivo del salario. A la gente no le sirve un cálculo estadístico, sino plata en el bolsillo”.



Las discusiones paritarias continuaban este mismo jueves a las 15, en este caso con los representantes de los gremios docentes, en el Ministerio de Trabajo; mientras que este viernes por la mañana será el turno de los profesionales de la salud.

