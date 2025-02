OMS - ¿Con qué información van a debatir?

Las sociedades suelen tener memoria muy corta. Y rara vez logran recordar con exactitud hechos del pasado y en el contexto en que esos hechos acaecieron.

El Presidente Javier Milei decidió que Argentina deje de pertenecer a la OMS (Organización Mundial de la Salud). El DNU deberá ser aprobado o rechazado por el Congreso Nacional. Y mi pregunta es, después de ver la polvareda que levantó la medida, ¿con qué información van a debatir los “honorables” legisladores?

Durante la Pandemia (¿o Plandemia?), la información fue absolutamente CENSURADA. Y lo sigue siendo hasta el momento. Los médicos que en el mundo se atrevieron a levantar la voz contra los protocolos sanitarios, cuarentenas y aplicación de vacunas, muchas veces con mandato obligatorio, fueron amenazados, callados, o directamente les fue retirada su licencia para ejercer, cuando no encarcelados.

Lo que se negó hasta el cansancio y se catalogó como “pensamiento conspiranoico”, resultó ser confirmado hace poco: el laboratorio chino de Wuhan en donde se creó el famoso virus fue financiado por Estados Unidos, bajo la dirección del también famoso Anthony Fauci, ex asesor médico presidencial. El mismo que le dijo al mundo que las vacunas creadas “en menos de lo que canta un gallo” eran seguras y efectivas. Por las dudas, antes de irse Joe Biden lo indultó preventivamente. ¿Y cuáles eran los cargos para dictar un indulto preventivo si todo estaba bien?

¿Acaso alguno de los legisladores va a recordar cuando Facebook y Twitter cerraban cuentas o bajaban cualquier publicación que hablara de tratamientos alternativos efectivos, de los efectos colaterales mortales o discapacitantes de las vacunas o simplemente contaban sobre las inversiones “previas” a la pandemia, en laboratorios fabricantes de vacunas, de Bill Gates y Alphabet, empresa madre de Google y YouTube?

¿O es que algún medio masivo, los que nos pedían que nos “quedemos en casa”, mientras ellos podían trabajar, o nos incitaban a colocarnos la 5º dosis de la vacuna, vacuna que nunca previno a nadie de contagiarse o contagiar, publicó en los últimos años alguno de los miles de estudios y estadísticas que muestran los millones de personas que sufren los efectos secundarios de las vacunas o murieron? ¡Cierto! Me olvidaba que el genial Mark Zuckerberg, CEO de Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram, entre otras) dijo que ahora ya no iba a censurar más ninguna publicación.

Fue Elon Musk el que liberó la información en X (antes Twitter) y el que ahora está develando la maraña de subsidios millonarios que fueron a laboratorios por parte del gobierno de USA. También nos enteramos hace días de los millones que recibieron los senadores americanos por parte de esos mismos laboratorios, senadores que trataron de evitar la nominación de Robert F. Kennedy Jr. como Secretario de Salud del Presidente Trump.

Siento aún la bronca de la primera muestra de censura personal. El 3 de noviembre de 2020, después de participar de la conferencia “La Ivermectina como antiviral”, organizada por la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario con el Investigador Dr. Daniel Alonso, realicé un reporte que fue publicado en una revista digital en Facebook. Al día siguiente, después de tener un record de visitas, fue bajado por la Red Social. Fue sólo el principio.

Reitero la pregunta: ¿Con qué información van a votar en el Congreso? ¿Con la que publicaron los medios masivos y redes censores, que respondían a laboratorios y gobiernos? ¿O van a investigar todo lo que ya fue debidamente documentado sobre el desastre y el genocidio que se propició en el mundo entero? ¿Van a escuchar nuevamente al Dr. Cormillot, que tal fascista, dijo que jamás se sentaría al lado o dejaría pasar a su casa a un no vacunado? ¿O van a leer los miles de papers publicados en los journals más importantes de medicina que hablan de los daños de las vacunas ARNm?

Seguramente, los que comían torta frita cómodamente en su casa, con el sueldo del Estado asegurado todos los 30 de cada mes, seguirán estando muy a favor de la OMS y los confinamientos. Fueron los que nos amenazaron cuando organizamos un bocinazo el 4 de mayo de 2020, quizás de los primeros en el país, para que se abrieran los comercios en Rafaela. Ya que estamos, el jefe de policía fue echado al día siguiente. ¿Alguien supo por qué? Aún cuando Pedro (léase CCIR) nos negó tres veces, los comercios se abrieron el miércoles 6 de mayo.

Difícil que el debate sea serio y fundamentado, en un contexto de censura, mentiras y corrupción que persiste. Sólo me queda festejar la decisión del Presidente y desearle a la OMS, a su jefe Tedros Adhanon, al CEO de Moderna y al de Pfizer Albert Bourla, a Bill Gates, al foro de DAVOS, y a todos los que fueron cómplices del experimento social que provocó muerte, discapacidad, quiebras, y arruinó la vida de chicos y jóvenes de toda una generación, que el Universo les devuelva todo lo que generaron y que la Justicia de los hombres y la Justicia Divina ponga las cosas en su lugar