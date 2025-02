"Una política de Estado": los créditos Nido seguirán vigentes durante 2025

El 7 de febrero se realizó el 7° sorteo de los créditos Nido, el programa ideado por el gobierno de Santa Fe para construcción y adquisición de viviendas; terminación de viviendas; créditos individuales de gestión colectiva; y adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.

En diálogo con El Litoral, el director provincial de Vivienda y Hábitat Lucas Crivelli, aseguró que el programa se va a mantener durante este año y más adelante también, en un trabajo conjunto con el Banco Municipal de Rosario y la posibilidad de incrementarlo a través de otras entidades financieras". "Ya es una política de Estado para la provincia", aseguró.

- ¿Qué evaluación hacen desde el primer sorteo hasta ahora?

- El primer sorteo fue en agosto de 2024 y la evaluación es muy buena en todo sentido. Primero, porque el programa fue precursor: salimos con cuatro líneas de créditos con la tasa más baja del país y, con el tiempo, los otros bancos tuvieron que subirla y nosotros la pudimos mantener. Por otra parte, creamos el sistema de codeudores para completar la cuota.

Por otra parte, los créditos hipotecarios suelen llevar bastante tiempo de tramitación y adjudicación, y en la provincia, al 2 de febrero, teníamos liquidados 84 créditos por casi 2.400 millones de pesos; de ese total, 1723 se liquidaron en 2024 y el resto en 2025. Solamente en un mes se liquidaron más de 600 millones de pesos.

Al principio cuesta un poco mover la rueda pero una vez que se van dando los sorteos y se aceitan algunas cuestiones, todo empieza a ir más rápido.

- ¿La mayor demanda sigue siendo para compra?

- El 70 % es para adquisición y construcción. Hoy de los créditos otorgados, el 28 % son para construcción y adquisición y el 72 % para terminación. Hay una cuestión de agilidad en el crédito: uno es un crédito personal y el otro hipotecario.

En cuanto a montos, casi el 60 % han sido para adquisición y construcción. En ese sentido, el monto promedio que se solicita es de 65 millones de pesos para construcción o adquisición. Así que estamos dentro de esos 100 millones que pensamos como máximo a financiar.

- ¿Ya se empiezan a ver los primeros resultados con gente que empezó a construir o refaccionar su casa?

- Si. Nosotros trabajamos con un criterio de distribución territorial. Los beneficiarios son de 34 localidades distintas. Por una cuestión de distribución de población habíamos asignado a Rosario un 38 % que se corresponde con el número de créditos otorgados hasta ahora.

Para La Capital teníamos pensado 16 % y está en el 13 %. Casi el 50 % de los créditos se dieron en ciudades del interior: Vera, Reconquista, Tostado, Las Parejas, Romang, Funes, Arroyo Seco, Caferatta, Roldán, Rafaela, Guadalupe Norte. Es decir que logramos ese criterio de territorialidad. Y se han otorgado el 28 % para construcción y adquisición de los cuales el 8 % es para construcción.

En las ciudades de Rosario y Santa Fe, el criterio está más volcado a la adquisición porque es más difícil conseguir un lote para construir.

- ¿Crece el número de personas interesadas?

- Se mantiene en el orden de 30 y 37 mil postulantes. Igual tiene una variabilidad porque hay familias que se caen de la posibilidad de participar del sorteo porque les cambia la situación crediticia. Hoy a nivel personal la situación de las familias es compleja y muchas tienen que reprogramar sus finanzas con la tarjeta de crédito o de otra forma.

Lo que hicimos fue aumentar la cantidad de créditos que sorteamos. Arrancamos con más de 200 y hoy estamos en 390.

Programas nacionales

- Frente a las versiones sobre el cierre de la Secretaría de Hábitat y la paralización de varios programas de vivienda, ¿qué impacto tiene esta decisión en Santa Fe?

- La novedad la tenemos por vías informales y por charlas con Nación. Me toca un doble rol porque además de ser director en Santa Fe, presido el Consejo Nacional de Vivienda por lo cual la relación con Nación es bastante asidua.

En esos términos tengo que reconocer que no hay dificultad para la comunicación, la hay para plasmar en hechos las cosas que se charlan. La voluntad de disolución está planteada.

La secretaria de Hábitat y Vivienda no tiene una definición exacta del proceso para el remanente de los programas como Casa Propia, Plan Nacional de Suelo Urbano que van a tender a desaparecer o quedarán de manera residual hasta que se agoten.

Recordemos que desde el inicio de esta gestión del gobierno nacional todos los planes están suspendidos y del Procrear se llegó a la disolución del fideicomiso.

La realidad es que la disolución de la Secretaría, que puede llegar a darse, responde pura y exclusivamente a la decisión política de no ejecutar obra pública. Nación pretendía que el mercado financiero, a través de créditos hipotecarios, asuma el rol de ejecutor de vivienda.

La realidad es que en Santa Fe, con mucho esfuerzo arrancamos con Nido y tenemos una muy buena línea de crédito. Los otros bancos no están en condiciones para un crédito hipotecario sin el acompañamiento del Estado.

La disolución de la secretaría sería el corolario de esta situación, pero durante un año no han avanzado en materia de obras públicas. Nosotros, en Santa Fe, tenemos una postura diferente.

En principio como provincia la mayor dificultad es que no nos están liberando los proyectos que quedaron a medio hacer para que los podamos terminar.

El gobernador (Maximiliano) Pullaro y el ministro (Lisandro) Enrico me pidieron hace tiempo que presente una propuesta para poder adquirir alguno de los programas Procrear; lo hicimos y no hubo respuesta.

- ¿Cuándo se reúne el Consejo Federal de Vivienda? ¿El panorama debe ser similar en el resto de las provincias, la vivienda como una necesidad siempre urgente y difícil de alcanzar.

- Estimamos que la reunión va a ser en marzo o abril y estamos definiendo en qué provincia. La situación es similar: se dispararon los costos de construcción y la vivienda pasó a ser un bien prácticamente de lujo. En todas las provincias pasa, en algunas con mayores dificultades. Santa Fe es una provincia pujante y el nivel de actividad económica se ha tratado de mantener.

- ¿Los créditos Nido siguen durante 2025?

- Y en 2026 también. Para nosotros es una política de Estado y en el actual gobierno está todo listo para impulsarlo y hacerlo cada vez más grande.

Inscripciones abiertas

El listado de los ganadores del séptimo sorteo puede consultarse en www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios. Allí también continúan abiertas las inscripciones para nuevos interesados en participar del programa.

Quienes se hayan anotado y no resulten beneficiados en el sorteo, no precisan hacerlo nuevamente para las siguientes instancias.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.